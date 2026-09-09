Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения

Что изменилось с 1 сентября

В Налоговом кодексе появился предел снижения.

При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа должен быть уменьшен не менее чем в два раза.

Но одновременно установлена нижняя граница:

итоговый штраф не может быть меньше одной десятой первоначальной суммы.

Представим, что компании назначили штраф 1 млн рублей.

Даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств снизить его по этому механизму ниже 100 тысяч рублей уже нельзя.