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Анастасия Корзан
Налоговые штрафы
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Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения

С 1 сентября 2026 года правила изменились. Теперь у снижения налогового штрафа появилась граница.

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Компания получила налоговый штраф на 1 млн рублей.

Раньше стратегия могла выглядеть так:

«Найдем смягчающие обстоятельства и попробуем существенно уменьшить санкцию».

С 1 сентября 2026 года правила изменились.

Теперь у снижения налогового штрафа появилась граница.

Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения

Как было раньше

Налоговый кодекс позволяет учитывать обстоятельства, смягчающие ответственность налогоплательщика.

Их наличие дает основание для уменьшения штрафа.

При этом в конкретных спорах итоговая санкция могла уменьшаться весьма значительно.

Поэтому некоторые компании воспринимали первоначальную сумму штрафа почти как начало переговоров:

«Инспекция начислит, а дальше будем снижать».

Теперь рассчитывать на такой сценарий опаснее.

Что изменилось с 1 сентября

В Налоговом кодексе появился предел снижения.

При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа должен быть уменьшен не менее чем в два раза.

Но одновременно установлена нижняя граница:

итоговый штраф не может быть меньше одной десятой первоначальной суммы.

Представим, что компании назначили штраф 1 млн рублей.

Даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств снизить его по этому механизму ниже 100 тысяч рублей уже нельзя.

Значит, любое обстоятельство уменьшает штраф в два раза?

Не стоит воспринимать новое правило как автоматическую скидку.

Сначала необходимо установить наличие самого смягчающего обстоятельства.

А его еще нужно подтвердить.

Поэтому фразы:

«мы нарушили впервые»;

«у компании тяжелое положение»;

«бухгалтер просто ошибся»

— лучше не оставлять только утверждениями.

Если обстоятельство имеет значение для дела, оно должно подтверждаться соответствующими документами и фактической ситуацией.

Почему это важно именно сейчас

Новые правила действуют с 1 сентября.

Поэтому бизнесу стоит пересмотреть старую психологическую установку:

«Главное разобраться с самим налогом, штраф потом все равно сильно уменьшим».

Санкция теперь имеет более жесткий законодательный предел снижения.

А значит, цена самой налоговой ошибки становится более предсказуемой — и потенциально более ощутимой.

Что делать при обнаружении нарушения

Первое желание иногда — ничего не трогать до требования налоговой.

Но в зависимости от ситуации значение может иметь и поведение самой компании после обнаружения проблемы.

Поэтому важно сохранить документы и хронологию:

когда обнаружили ошибку;

что стало причиной;

какие действия предприняли;

какие обстоятельства могут иметь значение для ответственности.

Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения

Через несколько месяцев восстановить эту историю по памяти значительно сложнее.

Главное

С 1 сентября механизм смягчения налоговой ответственности никуда не исчез.

Но появился четкий предел:

уменьшить штраф более чем в десять раз за счет смягчающих обстоятельств нельзя.

Поэтому для бизнеса профилактика налогового нарушения становится еще ценнее, чем надежда исправить последствия после проверки.

✔ Сохраните статью, если отвечаете за налоги или финансы компании. С сентября изменилась не только бухгалтерская техника — изменилась потенциальная цена налоговой ошибки, которую раньше бизнес рассчитывал значительно уменьшить уже после проверки.

В нашем Telegram-канале мы разбираем новые налоговые правила, проверки ФНС, ответственность бизнеса и ситуации, в которых одна бухгалтерская ошибка после изменения закона начинает стоить значительно дороже.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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