Налоговый штраф больше нельзя снизить в 50 раз: с 1 сентября действуют новые ограничения

Компания получила налоговый штраф на 1 млн рублей.
Раньше стратегия могла выглядеть так:
«Найдем смягчающие обстоятельства и попробуем существенно уменьшить санкцию».
С 1 сентября 2026 года правила изменились.
Теперь у снижения налогового штрафа появилась граница.
Как было раньше
Налоговый кодекс позволяет учитывать обстоятельства, смягчающие ответственность налогоплательщика.
Их наличие дает основание для уменьшения штрафа.
При этом в конкретных спорах итоговая санкция могла уменьшаться весьма значительно.
Поэтому некоторые компании воспринимали первоначальную сумму штрафа почти как начало переговоров:
«Инспекция начислит, а дальше будем снижать».
Теперь рассчитывать на такой сценарий опаснее.
Что изменилось с 1 сентября
В Налоговом кодексе появился предел снижения.
При наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа должен быть уменьшен не менее чем в два раза.
Но одновременно установлена нижняя граница:
итоговый штраф не может быть меньше одной десятой первоначальной суммы.
Представим, что компании назначили штраф 1 млн рублей.
Даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств снизить его по этому механизму ниже 100 тысяч рублей уже нельзя.
Значит, любое обстоятельство уменьшает штраф в два раза?
Не стоит воспринимать новое правило как автоматическую скидку.
Сначала необходимо установить наличие самого смягчающего обстоятельства.
А его еще нужно подтвердить.
Поэтому фразы:
«мы нарушили впервые»;
«у компании тяжелое положение»;
«бухгалтер просто ошибся»
— лучше не оставлять только утверждениями.
Если обстоятельство имеет значение для дела, оно должно подтверждаться соответствующими документами и фактической ситуацией.
Почему это важно именно сейчас
Новые правила действуют с 1 сентября.
Поэтому бизнесу стоит пересмотреть старую психологическую установку:
«Главное разобраться с самим налогом, штраф потом все равно сильно уменьшим».
Санкция теперь имеет более жесткий законодательный предел снижения.
А значит, цена самой налоговой ошибки становится более предсказуемой — и потенциально более ощутимой.
Что делать при обнаружении нарушения
Первое желание иногда — ничего не трогать до требования налоговой.
Но в зависимости от ситуации значение может иметь и поведение самой компании после обнаружения проблемы.
Поэтому важно сохранить документы и хронологию:
когда обнаружили ошибку;
что стало причиной;
какие действия предприняли;
какие обстоятельства могут иметь значение для ответственности.
Через несколько месяцев восстановить эту историю по памяти значительно сложнее.
Главное
С 1 сентября механизм смягчения налоговой ответственности никуда не исчез.
Но появился четкий предел:
уменьшить штраф более чем в десять раз за счет смягчающих обстоятельств нельзя.
Поэтому для бизнеса профилактика налогового нарушения становится еще ценнее, чем надежда исправить последствия после проверки.
✔ Сохраните статью, если отвечаете за налоги или финансы компании. С сентября изменилась не только бухгалтерская техника — изменилась потенциальная цена налоговой ошибки, которую раньше бизнес рассчитывал значительно уменьшить уже после проверки.
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