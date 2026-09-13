Получили акт налоговой проверки: теперь спорить с ФНС можно дистанционно

Возражения тоже можно направлять электронно

С сентября расширились и способы представления письменных возражений на акт проверки.

Их можно направлять не только лично или по почте.

Предусмотрена электронная форма, включая телекоммуникационные каналы связи, личный кабинет налогоплательщика и возможность использования Госуслуг в предусмотренном порядке.

То есть налоговый спор постепенно становится все более цифровым.

Документы — электронно.

Возражения — электронно.

Участие в рассмотрении — дистанционно.