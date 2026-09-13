Получили акт налоговой проверки: теперь спорить с ФНС можно дистанционно

Компания получила акт налоговой проверки.
Инспекция считает, что бизнес должен доплатить налог, пени и штраф.
Компания не согласна.
Раньше участие в рассмотрении материалов проверки часто означало вполне физический процесс:
представитель → документы → налоговая инспекция → личное участие в рассмотрении.
С сентября 2026 года процедура меняется.
Теперь участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки можно дистанционно — по видео-конференц-связи.
Но есть важный момент:
ВКС не означает, что достаточно подключиться к звонку и просто сказать инспектору, что он неправ.
Что изменилось
С 1 сентября 2026 года в Налоговом кодексе появилась возможность дистанционного участия налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки.
Для этого используется видео-конференц-связь.
Это особенно удобно, когда руководитель, бухгалтер или представитель бизнеса находится в другом городе.
Но сам смысл процедуры остался прежним.
Компания получает возможность представить свою позицию до принятия итогового решения.
Почему этот этап вообще важен
Иногда предприниматель рассуждает так:
«Налоговая все равно уже все решила. Получим решение — потом будем судиться».
Это опасная стратегия.
Рассмотрение материалов проверки — полноценный этап налогового спора.
Компания может представить письменные возражения, документы и дать пояснения по обстоятельствам, которые инспекция считает нарушением.
А значит, спор с выводами проверки начинается не в суде.
Он начинается значительно раньше.
Представим ситуацию
По итогам проверки ФНС считает, что компания неправомерно учла расходы по сделкам с подрядчиком.
Сумма доначислений — несколько миллионов рублей.
У бизнеса есть документы:
договор;
акты;
переписка;
платежи;
результаты выполненных работ;
внутренняя документация по проекту.
Если просто сказать:
«Подрядчик реально работал»,
позиция будет выглядеть значительно слабее, чем если связать каждый вывод инспекции с конкретным доказательством.
Формат участия — лично или по ВКС — этого не меняет.
Возражения тоже можно направлять электронно
С сентября расширились и способы представления письменных возражений на акт проверки.
Их можно направлять не только лично или по почте.
Предусмотрена электронная форма, включая телекоммуникационные каналы связи, личный кабинет налогоплательщика и возможность использования Госуслуг в предусмотренном порядке.
То есть налоговый спор постепенно становится все более цифровым.
Документы — электронно.
Возражения — электронно.
Участие в рассмотрении — дистанционно.
Значит, можно вообще никуда не приезжать?
Возможность ВКС появилась, но это не означает, что любое рассмотрение автоматически превратилось в обычный видеозвонок из дома.
ФНС организует процедуру по установленному порядку, а для проведения ВКС используется соответствующая инфраструктура налоговых органов.
Поэтому при получении извещения важно смотреть, какой формат предложен и каким образом организуется участие.
Самая дорогая ошибка — пропустить рассмотрение
Представим, что компания получила акт, но решила:
«Ответим потом, когда придет окончательное решение».
Тем временем инспекция рассматривает материалы с учетом имеющихся у нее документов.
После этого решение уже приходится обжаловать.
Причем для решений по камеральным и выездным проверкам действует обязательный досудебный порядок: прежде чем идти в суд, необходимо пройти предусмотренный Налоговым кодексом этап обжалования в вышестоящем налоговом органе.
Поэтому игнорировать раннюю стадию спора просто потому, что «до суда еще далеко», не стоит.
Что делать после получения акта
Первым делом посмотрите не только на сумму доначислений.
Разберите каждый эпизод отдельно:
что именно считает нарушением ФНС;
на каких доказательствах основан вывод;
каких документов, по мнению инспекции, не хватает;
что есть у компании;
какие факты инспекция могла оценить неправильно.
А уже после этого формируется позиция и доказательства.
ВКС делает участие удобнее.
Но содержание возражений по-прежнему важнее способа подключения.
Главное
С сентября 2026 года налоговые споры становятся еще более цифровыми.
Теперь бизнес может дистанционно участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки, а возможности электронного представления возражений расширены.
Но новое удобство не меняет главного правила:
акт налоговой проверки — это не документ, который стоит просто положить бухгалтеру на стол и ждать окончательного решения.
Именно на этой стадии бизнес еще может подробно объяснить свою позицию и представить подтверждающие ее документы.
✔ Сохраните статью, если ведете бизнес или отвечаете за налоги компании. Иногда судьба нескольких миллионов рублей решается задолго до суда — на этапе, который предприниматель ошибочно воспринимает как обычную формальность после проверки.
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