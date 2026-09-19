Налоговый долг растет: когда еще можно договориться с ФНС, а когда уже поздно

У компании кассовый разрыв.

Поставщикам платить нужно сейчас, покупатели задерживают оплату, а на ЕНС появляется отрицательное сальдо.

Руководитель принимает знакомое решение:

«Сначала заплатим зарплату и поставщикам. С налоговой потом разберемся».

Проходит несколько месяцев.

Налоговый долг растет.

И только тогда возникает вопрос:

можно ли получить рассрочку и избежать банкротства?

Иногда — да.

Но обращаться за ней нужно вовремя.