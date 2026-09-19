Налоговый долг растет: когда еще можно договориться с ФНС, а когда уже поздно

У компании кассовый разрыв.
Поставщикам платить нужно сейчас, покупатели задерживают оплату, а на ЕНС появляется отрицательное сальдо.
Руководитель принимает знакомое решение:
«Сначала заплатим зарплату и поставщикам. С налоговой потом разберемся».
Проходит несколько месяцев.
Налоговый долг растет.
И только тогда возникает вопрос:
можно ли получить рассрочку и избежать банкротства?
Иногда — да.
Но обращаться за ней нужно вовремя.
Рассрочка — это не прощение налога
Начнем с главного.
Если ФНС предоставляет отсрочку или рассрочку, налоговый долг никуда не исчезает.
Меняется срок его уплаты.
Такой механизм предназначен для ситуации, когда бизнес сейчас испытывает финансовые сложности, но способен рассчитаться позднее.
Именно поэтому одного заявления:
«У нас нет денег»
недостаточно.
Нужно показать основания для изменения срока уплаты и возможность исполнить обязательство в будущем.
Есть важное ограничение
ФНС прямо указывает: предоставление рассрочки невозможно, если в отношении налогоплательщика уже возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
И здесь появляется практическая проблема.
Руководитель может месяцами ждать:
«Вот сейчас придет крупная оплата — и все закроем».
Оплата не приходит.
Долги увеличиваются.
Начинается взыскание.
А затем ситуация доходит до банкротного дела.
И вариант, который можно было рассматривать раньше, становится недоступным в прежнем виде.
Есть еще площадка реструктуризации долга
У ФНС действует специальная площадка реструктуризации долга.
Ее задача как раз заключается в том, чтобы помочь должнику и кредиторам найти вариант урегулирования задолженности и по возможности не допустить банкротства.
На площадке могут рассматриваться разные инструменты:
отсрочка или рассрочка;
мировое соглашение;
отлагательные меры взыскания;
координация действий в банкротстве.
Причем обратиться могут не только организации, но и ИП и физические лица.
Когда реструктуризация имеет смысл
Представим компанию с налоговым долгом 8 млн рублей.
Бизнес работает.
Есть контракты.
Есть клиенты.
Через четыре месяца ожидается крупная дебиторская задолженность.
Проблема — именно в разрыве между сегодняшними платежами и будущими поступлениями.
Это одна ситуация.
А теперь другая.
Компания несколько месяцев не ведет реальной деятельности.
Активов почти нет.
Новых контрактов нет.
Кроме налоговой задолженности накопились банковские кредиты и долги поставщикам.
И руководство не понимает, из каких будущих доходов вообще можно исполнить обязательства.
Здесь вопрос уже не только в переносе срока одного налогового платежа.
Нужно оценивать общую платежеспособность бизнеса.
Самая опасная ошибка — просто ждать
Когда у компании начинаются финансовые проблемы, руководитель часто оценивает каждый долг отдельно:
банк — договоримся;
поставщик — подождет;
ФНС — заплатим позже.
Но признаки финансового кризиса нужно смотреть в совокупности.
Сколько всего обязательств?
Какие сроки уже нарушены?
Есть ли имущество?
Какие поступления реально ожидаются?
Способна ли компания восстановить нормальные расчеты?
Именно эти вопросы позволяют понять, есть ли смысл реструктурировать задолженность или проблема уже значительно глубже.
Главное
Налоговый долг сам по себе еще не означает неизбежное банкротство.
ФНС предусматривает механизмы отсрочки, рассрочки и реструктуризации.
Но использовать их нужно до того, как ситуация станет необратимой.
Если производство по делу о банкротстве уже возбуждено, получить обычную налоговую рассрочку по правилам главы 9 НК РФ нельзя.
Поэтому при растущем отрицательном сальдо ЕНС самый полезный вопрос руководителю звучит не:
«Сколько еще можно не платить?»
А:
«Из каких денег и когда компания реально сможет погасить эту задолженность?»
✔ Сохраните статью, если у бизнеса появился налоговый долг или постоянные кассовые разрывы. Иногда между временной нехваткой денег и полноценным финансовым кризисом проходит всего несколько месяцев — и инструменты, доступные компании сегодня, завтра использовать уже не получится.
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