Расход есть, документы есть, а налоговая его не принимает: почему одного договора может быть недостаточно

Цена тоже может вызвать вопрос

Допустим, компания заплатила 2 млн рублей за услугу, описание которой занимает одну строчку.

Высокая цена сама по себе еще не означает фиктивность сделки.

Но чем менее очевиден результат, тем естественнее вопрос о том, что именно приобрел бизнес.

Особенно если исполнитель связан с заказчиком или обстоятельства сделки отличаются от обычных рыночных отношений.

Поэтому при существенных расходах полезно заранее смотреть не только на наличие договора и акта.

Нужно понимать, сможете ли вы через несколько лет восстановить реальное содержание сделки.