Расход есть, документы есть, а налоговая его не принимает: почему одного договора может быть недостаточно

Компания заплатила подрядчику 800 000 рублей.
Есть договор.
Есть акт.
Есть платежное поручение.
Кажется, какие еще могут быть вопросы?
Но во время налоговой проверки иногда выясняется, что наличие комплекта документов и доказанность реальной операции — не всегда одно и то же.
Разберем на простом примере.
Компания купила консультационные услуги
ООО заключило договор с подрядчиком.
Стоимость — 800 000 рублей.
Предмет договора сформулирован примерно так:
«Оказание консультационных и информационных услуг».
Через месяц стороны подписали акт:
«Услуги оказаны в полном объеме. Стороны претензий не имеют».
Деньги перечислены.
На первый взгляд все оформлено.
Но проверяющий задает простой вопрос:
что именно сделал подрядчик за 800 000 рублей?
И здесь начинаются сложности.
Почему акта иногда мало
Сам акт подтверждает оформление отношений сторон.
Но если характер услуги предполагает конкретный результат, могут возникнуть вопросы о содержании выполненной работы.
Например:
какие консультации проводились;
кто участвовал;
какие вопросы анализировались;
какой результат получил заказчик;
где переписка, отчеты или другие следы работы.
Это особенно заметно в услугах, результат которых нельзя потрогать.
С товаром проще: его можно поставить, принять на склад и затем продать.
С консультацией, маркетингом, управленческими или информационными услугами доказательства зачастую выглядят иначе.
Опасная формулировка: «информационные услуги»
Представим два акта.
Первый:
«Оказаны информационно-консультационные услуги — 800 000 рублей».
Второй подробно описывает период работы, выполненные задачи и подготовленные материалы.
Очевидно, что второй документ дает значительно больше информации о реальной операции.
Но даже подробный акт лучше воспринимать не как способ «правильно оформить расход», а как отражение того, что действительно происходило.
Сначала должна быть реальная работа.
Потом — документы, которые эту работу подтверждают.
Не наоборот.
А если подрядчик действительно все сделал?
Тогда полезно сохранить естественные следы взаимодействия.
Это могут быть:
деловая переписка;
технические задания;
отчеты;
протоколы встреч;
подготовленные материалы;
результаты исследований;
иные документы, возникающие именно в вашем виде деятельности.
Не нужно создавать сотню документов ради объема.
Задача проще: спустя год посторонний человек должен суметь понять, какую пользу компания получила за уплаченные деньги.
Цена тоже может вызвать вопрос
Допустим, компания заплатила 2 млн рублей за услугу, описание которой занимает одну строчку.
Высокая цена сама по себе еще не означает фиктивность сделки.
Но чем менее очевиден результат, тем естественнее вопрос о том, что именно приобрел бизнес.
Особенно если исполнитель связан с заказчиком или обстоятельства сделки отличаются от обычных рыночных отношений.
Поэтому при существенных расходах полезно заранее смотреть не только на наличие договора и акта.
Нужно понимать, сможете ли вы через несколько лет восстановить реальное содержание сделки.
Самая плохая стратегия
Получить требование налоговой и только после этого начинать спрашивать сотрудников:
«А что нам вообще делал этот подрядчик два года назад?»
Сотрудник уже уволился.
Переписка удалена.
Файлы не сохранились.
В акте одна строчка.
И реальную услугу становится гораздо сложнее показать, хотя она действительно могла быть оказана.
Главное
В налоговых вопросах есть большая разница между:
«у нас есть документы»
и
«мы можем подтвердить реальность операции».
Хороший комплект документов не должен придумывать историю сделки.
Он должен сохранять историю того, что действительно произошло.
Поэтому по существенным расходам лучше задавать этот вопрос сразу после сделки, а не через два года после получения требования.
Сохраните статью и проверьте самые крупные услуги, которые приобретала компания за последний год: сможете ли вы сейчас объяснить, что конкретно было получено за эти деньги?
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