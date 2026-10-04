ИП превысил 20 млн рублей: почему патент можно потерять раньше, чем ожидали

Теперь ключевая сумма — 20 млн рублей

С 2026 года предельный размер доходов для патентной системы снижен до 20 млн рублей.

Причем значение имеют не только доходы текущего года.

Если доход предпринимателя за 2025 год превысил установленный для 2026 года лимит, право на ПСН в 2026 году уже не сохраняется.

То есть смотреть нужно и назад.