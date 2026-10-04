ИП превысил 20 млн рублей: почему патент можно потерять раньше, чем ожидали

ИП много лет работает на патенте.
Налог понятный.
Сумма известна заранее.
Бухгалтерии немного.
И предприниматель постепенно перестает следить за лимитами так внимательно, как следил в начале бизнеса.
В 2026 году это может оказаться дорогой привычкой.
Лимит доходов для применения ПСН существенно изменился.
Теперь ключевая сумма — 20 млн рублей
С 2026 года предельный размер доходов для патентной системы снижен до 20 млн рублей.
Причем значение имеют не только доходы текущего года.
Если доход предпринимателя за 2025 год превысил установленный для 2026 года лимит, право на ПСН в 2026 году уже не сохраняется.
То есть смотреть нужно и назад.
Что если лимит превышен в течение года
Представим:
ИП начал 2026 год на патенте.
К сентябрю доход достиг 18 млн рублей.
В октябре приходит крупный платеж на 4 млн.
Итого — 22 млн.
Право на применение ПСН утрачивается.
И здесь начинается самая неприятная часть:
налоги приходится пересчитывать в соответствии с правилами того режима, на который предприниматель переходит после утраты права на патент.
Поэтому превышение лимита — это не просто:
«Со следующего года куплю другой патент».
Последствия возникают уже в текущем периоде.
А если у ИП несколько патентов?
Нельзя рассуждать так:
«По этому магазину у меня 12 млн, по второму — еще 11 млн, каждый отдельно меньше двадцати».
Лимит оценивается по доходам предпринимателя от деятельности, в отношении которой применяется ПСН, с учетом предусмотренных НК правил.
Если ПСН совмещается с УСН, при определении лимита также необходимо учитывать доходы по обоим специальным налоговым режимам.
Поэтому искусственное мысленное разделение выручки «по патентам» способно дать неправильный результат.
Почему октябрь — хороший момент проверить цифры
Большая часть года уже прошла.
У предпринимателя есть фактическая выручка за девять месяцев.
А впереди четвертый квартал, который для многих видов бизнеса является самым сильным:
распродажи;
предновогодний спрос;
корпоративные заказы;
сезонные услуги.
Если сейчас доход составляет 17–18 млн рублей, один хороший месяц способен полностью изменить налоговую картину.
И узнать об этом после поступления денег — не лучший сценарий.
Что сделать
Посчитайте доход с начала года.
Затем добавьте:
уже заключенные договоры;
ожидаемые платежи;
авансы;
сезонный рост;
доходы, которые нужно учитывать при совмещении режимов.
Получится прогноз до 31 декабря.
И только после этого станет понятно, насколько предприниматель действительно далек от лимита.
А дальше лимит станет еще ниже
По действующим правилам снижение предусмотрено поэтапно:
2026 год — 20 млн рублей;
2027 год — 15 млн рублей;
с 2028 года — 10 млн рублей.
Поэтому модель бизнеса, которая спокойно помещается в ПСН сегодня, может перестать соответствовать условиям режима уже в следующем году.
Главное
Патент остается удобным режимом.
Но в 2026 году предпринимателю нужно значительно внимательнее следить за доходами.
Особенно осенью.
Потому что вопрос звучит уже не:
«Сколько стоит мой патент?»
А:
«Сохранится ли вообще право работать на нем до конца периода?»
✔ Сохраните статью, если используете патент. До конца года осталось три месяца, и именно сейчас полезно сопоставить фактический доход с ожидаемыми поступлениями: один крупный платеж способен изменить налоговый режим раньше, чем предприниматель планировал.
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