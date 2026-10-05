Контрагент оказался проблемным через год: какие документы помогут объяснить ФНС, почему вы с ним работали

Компания нашла нового подрядчика.
Цена нормальная.
Договор подписан.
Работы выполнены.
Акт есть.
Деньги перечислены.
Все довольны.
Через полтора года приходит требование ФНС.
И выясняется, что у подрядчика серьезные налоговые проблемы.
Руководитель возмущается:
«А мы здесь при чем? Он реально выполнил работу».
Возможно, действительно ни при чем.
Но теперь это нужно нормально подтвердить.
Выписки из ЕГРЮЛ недостаточно
Некоторые компании строят проверку контрагента так:
скачали выписку;
проверили директора;
посмотрели адрес;
сохранили карточку предприятия.
На этом все.
Такие документы полезны.
Но если спор возникнет вокруг реальности конкретной операции, главный вопрос будет не только:
«Существовал ли такой контрагент?»
Гораздо важнее:
«Что он реально сделал для вашей компании?»
Представим подряд на 3 млн рублей
В документах есть:
договор;
счет;
акт на одну страницу.
В акте написано:
«Маркетинговые услуги оказаны в полном объеме».
Три миллиона перечислены.
Через два года нужно объяснить, что именно было сделано.
Кто ставил задачу?
Какие исследования проводились?
Где отчет?
Какие рекламные материалы созданы?
Кто со стороны компании принимал результат?
Если никто уже не помнит, один акт с общей формулировкой может оказаться слабым доказательством фактической стороны сделки.
Что полезно сохранять
Не нужно создавать отдельный архив на тысячу страниц для каждой покупки канцелярии.
Но по крупным и нетипичным операциям полезно сохранять обычный деловой след.
Например:
коммерческие предложения;
переписку;
технические задания;
отчеты;
результаты работ;
фотографии;
документы о перевозке;
сведения о приемке;
протоколы встреч;
иные материалы, которые естественно возникают при реальном исполнении сделки.
Главное здесь слово — естественно.
Документы должны отражать настоящий бизнес-процесс, а не появляться задним числом после требования ФНС.
Нужно ли проводить расследование каждого поставщика?
Нет.
Бизнес не обязан превращаться в налоговую инспекцию своего контрагента.
И сама по себе последующая проблема поставщика не означает автоматического нарушения со стороны покупателя.
Но статья 54.1 НК РФ заставляет учитывать не только формальное наличие документов.
Для налоговых последствий имеет значение реальность операции и соблюдение установленных законом условий.
Поэтому разумная коммерческая осмотрительность остается полезной.
Особенно внимательно — необычные сделки
Если компания всегда покупала металл у крупных заводов, а затем внезапно приобрела его на 30 млн рублей у нового небольшого посредника, вопросов объективно может быть больше.
Это не значит, что сделка незаконна.
Возможно, посредник предложил лучшую цену и действительно поставил товар.
Но тогда полезно сохранить нормальное объяснение:
как нашли поставщика;
почему выбрали его;
как согласовывали условия;
как доставили товар;
кто его принял;
куда товар дальше использовали или продали.
Проведите тест
Выберите одну крупную сделку 2025 года.
Не самую удобную.
Любую случайную.
И попробуйте за 15 минут восстановить:
контрагент → договор → платеж → исполнение → результат сделки.
Если все находится — отлично.
Если половина документов у бывшего менеджера, а никто не знает, что именно было куплено на несколько миллионов, проблема уже существует.
Просто пока ФНС о ней не спросила.
Главное
Проблемный контрагент не делает покупателя автоматически виновным.
Но чем больше времени прошло после сделки, тем сложнее доказывать ее обстоятельства только словами:
«Мы точно помним, что они все сделали».
Поэтому хорошая налоговая защита часто начинается не после требования инспекции.
Она начинается в тот момент, когда реальная сделка совершается и бизнес сохраняет нормальные доказательства ее исполнения.
✔ Сохраните статью, если компания работает с подрядчиками и поставщиками. Через два года важнее всего может оказаться не красивый договор, а возможность быстро показать, что именно бизнес получил за перечисленные деньги и почему эта операция имела нормальный экономический смысл.
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