Контрагент оказался проблемным через год: какие документы помогут объяснить ФНС, почему вы с ним работали

Нужно ли проводить расследование каждого поставщика?

Нет.

Бизнес не обязан превращаться в налоговую инспекцию своего контрагента.

И сама по себе последующая проблема поставщика не означает автоматического нарушения со стороны покупателя.

Но статья 54.1 НК РФ заставляет учитывать не только формальное наличие документов.

Для налоговых последствий имеет значение реальность операции и соблюдение установленных законом условий.

Поэтому разумная коммерческая осмотрительность остается полезной.