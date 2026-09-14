Дробление-2026: анатомия проигрыша в суде на примере реального дела
При дроблении бизнеса важно заранее понимать, как выглядит плохой исход и каковы последствия.
В деле подмосковной компании «Инко-Телеком» (A41-7497–2026) ФНС увидела у налогоплательщика классическую картину:
несколько связанных компаний на УСН с одинаковым видом деятельности;
одни и те же учредители и бенефициары;
совпадающие адреса регистрации и работы;
общий персонал, который мигрирует между юрлицами; единый сайт, единый колл-центр, единая база клиентов и общие контакты;
доступ к счетам с одних и тех же IP-адресов и общая бухгалтерия.
Собственник настаивал, что каждая компания самостоятельна: свои лицензии, свои расходы, отдельные договоры, нет единого учёта. Но суды первой и апелляционной инстанций увидели другое — единую организованную деятельность, искусственно разбитую на несколько юрлиц под спецрежим.
Ключевые выводы суда, если перевести их на простой язык:
Суд оценил не документы, а фактическую модель: кто реально управляет, где находятся люди, клиенты и инфраструктура. Совпадение адресов, общая IT- и телефонная инфраструктура, единый сайт и база клиентов показали, что бизнес, по сути, один.
Суд прямо указал, что схема создания нескольких УСН-компаний с аналогичным профилем деятельности — это искажение фактов хозяйственной жизни и нарушение пункта 1 статьи 54.1 НК РФ.
Выручку всей группы суд посчитал выручкой одной компании, поэтому все денежные потоки «сложили в одну корзину» и пересчитали налоги уже как для единого хозяйствующего субъекта на общей системе.
Действия собственника суд квалифицировал как умышленные согласованные действия с подконтрольными лицами, направленные исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды. Это уже никак не «ошибка», а осознанная модель.
Какие выводы по этому делу пригодятся собственнику бизнеса в 2026 году?
Если ваша группа компаний выглядит для налоговой как единый бизнес с формальным делением по юрлицам, то суды сегодня склонны поддерживать ФНС. Формальные аргументы про «отдельные договоры и свои расходы» уже не работают.
При признании дробления налоговая объединяет выручку всех участников схемы, пересчитывает налоги по основной системе и добавляет штраф по статье 122 НК РФ (неуплата налогов). Суммы доначислений легко выходят в десятки млн рублей, а при определённых условиях — создают и уголовные риски. Группа, которая много лет работала без вопросов со стороны ФНС, может оказаться в зоне риска именно потому, что решила «перестроиться» под новые лимиты УСН в 2025–2026 годах, не обеспечив реальной автономии каждого звена.
В следующем посте разберу уже не проигрыш, а выигрыш в деле о дроблении. Какие признаки говорят в пользу налогоплательщика? Что суды принимают как доказательство реальной самостоятельности компаний? Как семейный или холдинговый бизнес может выстроить структуру так, чтобы не попасть в сценарий «Инко-Телеком»?
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