Дробление-2026: анатомия проигрыша в суде на примере реального дела

Действия собственника суд квалифицировал как умышленные согласованные действия с подконтрольными лицами, направленные исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды. Это уже никак не «ошибка», а осознанная модель.



Какие выводы по этому делу пригодятся собственнику бизнеса в 2026 году?



Если ваша группа компаний выглядит для налоговой как единый бизнес с формальным делением по юрлицам, то суды сегодня склонны поддерживать ФНС. Формальные аргументы про «отдельные договоры и свои расходы» уже не работают.



При признании дробления налоговая объединяет выручку всех участников схемы, пересчитывает налоги по основной системе и добавляет штраф по статье 122 НК РФ (неуплата налогов). Суммы доначислений легко выходят в десятки млн рублей, а при определённых условиях — создают и уголовные риски. Группа, которая много лет работала без вопросов со стороны ФНС, может оказаться в зоне риска именно потому, что решила «перестроиться» под новые лимиты УСН в 2025–2026 годах, не обеспечив реальной автономии каждого звена.



В следующем посте разберу уже не проигрыш, а выигрыш в деле о дроблении. Какие признаки говорят в пользу налогоплательщика? Что суды принимают как доказательство реальной самостоятельности компаний? Как семейный или холдинговый бизнес может выстроить структуру так, чтобы не попасть в сценарий «Инко-Телеком»?



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