Дробление 2026: собираем досье самостоятельности компании

В серии постов о дроблении я разобрала, что родство собственников, общий IP-адрес, помещения, займы или пересечение контрагентов сами по себе еще не превращают бизнес в незаконную схему. Но эти обстоятельства неизбежно становятся предметом вопросов, если ФНС начинает оценивать группу компаний как единый бизнес.

Мы подготовили «Досье самостоятельности компании» — практический навигатор для групп компаний с несколькими ООО или ИП, общими ресурсами, родственниками среди собственников либо взаимными расчётами внутри группы. В досье - рабочая логика: риск > деловая причина > документ > фактическое исполнение

Досье поможет разобрать ключевые вопросы:

— чем обосновать, кто и как реально управляет каждой компанией;

— чем можно подтвердить самостоятельность персонала, активов и расходов;

— как должны быть оформлены общие помещения, склад, IP-адрес, ЭДО и телефония;

— в каком случае можно объяснить займы и внутригрупповые расчёты;

— что должно реально поменяться при передаче магазина, проекта, команды или клиентского направления другому участнику группы.

Когда начинать работу с досье? Не после письма из налоговой и не «с нового года». Если структура уже существует — начинать можно сейчас. Возьмите памятку и пройдитесь по каждому участнику группы. Сможете ли вы быстро (за 10–15 минут) показать его самостоятельную функцию, документы, ресурсы, расходы и решения? Если на каком-то пункте нет ясности — это не повод тревожиться. Это конкретная задача, которую можно решить до того, как она станет предметом чужого анализа.

Сохраняйте досье и возвращайтесь к нему перед созданием новой компании, передачей направления, переводом сотрудников, новым займом или изменением общей инфраструктуры.

ДОСЬЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Практический навигатор для собственника, директора и главного бухгалтера

Риск → деловая причина → документ → фактическое исполнение

Как пользоваться досье?

Для каждого участника группы ответьте на четыре вопроса:

1. Что может вызвать вопрос у ФНС?

2. Какова реальная деловая причина такой модели?

3. Какие документы подтверждают выбранную модель?

4. Что в реальности доказывает, что участники существуют сами по себе?

Если на любой из этих вопросов нет уверенного ответа - это не повод для паники. Это задача для внутренней проверки.

Проверяйте досье не только раз в год, но и перед созданием новой компании, передачей клиентов, перераспределением сотрудников, запуском нового направления или внутригрупповым финансированием.

Функциональная карта группы

Не ограничивайтесь формулой «у нас разные ОКВЭД».

В досье должна быть функциональная карта: кто, что и за счёт каких ресурсов реально делает.

Для каждого ООО или ИП зафиксируйте:

основную функцию в группе;

товар, работу или услугу;

клиентов и канал продаж;

территорию работы;

активы и персонал;

ключевые расходы;

управленческие решения;

предпринимательский риск;

что именно этот участник делает или не делает (в чем его ключевое отличие)

Что приложить:

сравнительную таблицу участников группы;

положения о функциях и полномочиях;

отдельные реестры договоров с клиентами и поставщиками;

штатное расписание;

реестр активов;

перечень разрешений, лицензий, допусков и членства в СРО - если применимо.

Не просто «мы разные», а «вот в чем функция каждого».

Управленческая самостоятельность

Родство, участие в нескольких компаниях или доверенность на представительство сами по себе не доказывают дробление.

Вопрос возникает, если фактически один человек:

принимает ключевые решения за всех;

распоряжается счетами всех участников;

определяет цены, ассортимент и условия работы;

нанимает и переводит персонал;

управляет закупками, продажами и логистикой всей группы.

Что должно быть в реальности:

Каждый руководитель участвует в деятельности своей компании.

Общий представитель действует по конкретной доверенности, а не заменяет всех директоров.

Решения о значимых сделках, займах, аренде, найме ключевых сотрудников принимаются уполномоченными лицами.

Банковские доступы и ключи ЭЦП разграничены.

Что приложить:

решения участников и протоколы;

приказы о назначении директоров;

положения о полномочиях;

должностные инструкции;

доверенности с ограниченным объёмом полномочий;

карточки банковских подписей и права доступа;

переписку и документы, из которых видно самостоятельное принятие решений.

Люди и ресурсы

Компания должна быть способна ответить на простой вопрос: какими людьми и средствами она выполняет свою функцию?

Особое внимание - к ситуации, когда сотрудники переходят между участниками группы. Перевод допустим, но он не должен выглядеть как смена работодателя при сохранении той же должности, рабочего места, руководителя и функций.

Что должно быть в реальности:

У каждой компании есть собственный штат либо договоры с подрядчиками.

Сотрудники выполняют функции, относящиеся только к своему работодателю.

Совместительство если есть, то оформлено и в идеале предполагает разные обязанности.

Оборудование, транспорт, помещения, лицензии и допуски соответствуют функции участника группы.

Что приложить:

штатное расписание;

трудовые договоры, заявления о совместительстве, дополнительные соглашения;

должностные инструкции;

табели и графики;

реестр техники, оборудования, транспорта и основных средств;

договоры аренды, лизинга, подряда;

лицензии, допуски, СРО;

документы о зарплате, спецодежде, страховании, обслуживании техники.

Совместительство нужно не прятать, а оформлять, но показывать: это две разные работы, а не одна должность в разных участниках одной группы.

Клиенты и договоры

Общий поставщик или общий клиент - не нарушение. Особенно если рынок узкий.

Риск возникает, когда один участник группы только формально указан в договоре, а переговоры, закупки, исполнение, расходы и ответственность остаются у другого. Другой негативный пример - единая клиентская база.

Что должно быть в реальности:

У каждого участника есть собственные клиенты или собственный сегмент работы.

Самостоятельно формируются коммерческие предложения, заявки, ассортимент и цены.

Участник исполняет собственные договоры и несёт свои расходы.

Внутригрупповые услуги оформлены, оплачены и экономически объяснимы.

У каждого участника есть не только «общие», но и собственные ключевые контрагенты.

Что приложить:

договоры и технические задания;

коммерческие предложения и заявки;

переписку с клиентами и поставщиками;

протоколы согласования цен и ассортимента;

счета, накладные, УПД, акты;

калькуляции;

агентские, сервисные и иные внутригрупповые договоры;

реестр собственных и общих контрагентов.

Общий поставщик - не проблема. Проблема - когда закупки, цены, ассортимент и оплата фактически определяются одним центром.

Деньги и займы

Внутригрупповые займы не запрещены. Но они становятся рискованными, когда деньги постоянно ходят по кругу, а объяснить цель финансирования и возврат невозможно.

Что должно быть в реальности:

Есть конкретная цель займа: кассовый разрыв, проект, закупка, актив, сезонность.

Деньги расходуются на заявленную цель.

Заём возвращается по графику; если условия меняются, это оформляется до возникновения проблем.

Общие расходы компенсируются, а не «теряются» у одного участника.

Выручка одного участника не возвращается скрыто другому под видом займов, аренды или иных платежей.

Что приложить:

договор займа;

решение о выдаче займа;

расчёт потребности в финансировании;

бюджет или бизнес-план проекта;

график возврата;

платёжные поручения;

расчёт процентов либо обоснование беспроцентности;

соглашения о компенсации расходов;

акты и счета по внутригрупповым услугам.

Деньги должны двигаться по объяснимой траектории. Если траектория похожа на круг, у ФНС почти наверняка появятся вопросы.

Общая инфраструктура

Один адрес, общий склад, IP-адрес, телефония, сайт, бухгалтерская программа или ЭДО - не готовое доказательство дробления. Но всё это необходимо уметь объяснить и подтвердить.

Если общий адрес или склад

На общем объекте нужны не только договоры аренды, но и видимые границы:

отдельная зона;

отдельный вход или порядок доступа;

маркировка;

раздельные товарные остатки;

закреплённый ответственный;

понятная компенсация коммунальных и эксплуатационных расходов.

Что приложить:

договоры аренды, субаренды или пользования;

планы помещений;

акты передачи;

схемы зон и складских ячеек;

фото маркировки, табличек и отдельных входов;

реестр товарных остатков;

инвентаризационные ведомости;

соглашения о компенсации коммунальных расходов;

регламент доступа к складу.

Для общего склада должны быть не только договоры, но и видимые границы: зона, вход, маркировка, остатки и ответственный.

Если общий IP, телефон или ЭДО

Общая сеть может объясняться технически: единый интернет-шлюз, мини-АТС, арендованное здание или работа одного IT-подрядчика.

Что приложить:

договор с интернет-провайдером;

договоры на IT- и бухгалтерские услуги;

отдельные учётные записи;

отдельные ключи ЭЦП;

регламенты доступа к ЭДО и интернет-банку;

документы о владельце сайта и договоры на его разработку/поддержку;

правила использования общего бренда, если он есть.

IP-адрес - это адрес сети, а не автоматическое признание единого бизнеса.

История и деловая цель

Особенно чувствительная ситуация - регистрация нового ООО или ИП, передача магазина, склада, проекта или клиентского сегмента тогда, особенно когда прежний участник приблизился к лимиту спецрежима. Здесь нужно показать не только документ, но и хронологию реальных изменений.

Что должно быть в реальности:

У новой компании - самостоятельная функция.

Она получает или создаёт собственные активы, персонал, клиентов, процессы и риски.

Если передаётся направление, меняются не только реквизиты для получения выручки.

Деловая цель подтверждается документами, созданными до или в момент структурных изменений, а не после проверки.

Что приложить:

решение о создании компании;

бизнес-план, бюджет, презентацию проекта;

хронологию развития группы;

договоры на новые активы;

документы о найме новых сотрудников;

лицензии и разрешения;

первые самостоятельные договоры;

документы, подтверждающие территорию, проект или новое направление.

Если меняется только получатель выручки, а всё остальное остаётся прежним, это не структуризация.

Передача направления

Если передаёте магазин, склад, проект, территорию, клиентский сегмент или отдельную функцию, проверьте шесть элементов:

1. Помещение

Новый участник заключает собственный договор аренды либо получает помещение по оформленному договору с актом передачи.

2. Оборудование и ККТ

Оборудование продаётся, арендуется или передаётся по сделке с объяснимым ценообразованием; кассовая техника регистрируется на нового пользователя.

3. Товарные остатки и активы

Есть инвентаризация, накладные, акты передачи, документы о цене и оплате.

4. Персонал

Старые трудовые договоры прекращаются; новые заключаются с новым работодателем; зарплата и кадровые решения переходят к нему реально, а не на бумаге.

5. Расчёты и расходы

Новый участник сам открывает и использует свои счета, оплачивает аренду, зарплату, коммунальные услуги, рекламу, логистику и закупки.

6. Управление

Новый руководитель самостоятельно принимает решения, заключает договоры, формирует ассортимент, ведёт переговоры и несёт предпринимательский риск.

При передаче направления меняйте не только ИНН. Реально меняйте модель: активы, людей, договоры, расходы, управление и учёт.

Материал «Досье самостоятельности компании» подготовлен для информационных целей и не заменяет правовую оценку конкретных сделок и структуры.

Чтобы знать больше:

- о налоговых рисках и нюансах законодательства,

- как суды и налоговая инспекция оценивают действия бизнеса в ходе налоговых проверок и не только,

- о лайфхаках и новых трендах в налоговом планировании

- заходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал «О налогах и праве»