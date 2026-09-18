КПП Налоговый консультант черный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Светлана Федоренкова
Налоговое право (НК РФ)
Читать 6 мин

Дробление 2026: собираем досье самостоятельности компании

В серии постов о дроблении я разобрала, что родство собственников, общий IP-адрес, помещения, займы или пересечение контрагентов сами по себе еще не превращают бизнес в незаконную схему. Но эти обстоятельства неизбежно становятся предметом вопросов, если ФНС начинает оценивать группу компаний как единый бизнес.

39 просмотров5 открытий

Мы подготовили «Досье самостоятельности компании» — практический навигатор для групп компаний с несколькими ООО или ИП, общими ресурсами, родственниками среди собственников либо взаимными расчётами внутри группы. В досье - рабочая логика: риск > деловая причина > документ > фактическое исполнение

Досье поможет разобрать ключевые вопросы:
— чем обосновать, кто и как реально управляет каждой компанией;
— чем можно подтвердить самостоятельность персонала, активов и расходов;
— как должны быть оформлены общие помещения, склад, IP-адрес, ЭДО и телефония;
— в каком случае можно объяснить займы и внутригрупповые расчёты;
— что должно реально поменяться при передаче магазина, проекта, команды или клиентского направления другому участнику группы.

Когда начинать работу с досье? Не после письма из налоговой и не «с нового года». Если структура уже существует — начинать можно сейчас. Возьмите памятку и пройдитесь по каждому участнику группы. Сможете ли вы быстро (за 10–15 минут) показать его самостоятельную функцию, документы, ресурсы, расходы и решения? Если на каком-то пункте нет ясности — это не повод тревожиться. Это конкретная задача, которую можно решить до того, как она станет предметом чужого анализа.

Сохраняйте досье и возвращайтесь к нему перед созданием новой компании, передачей направления, переводом сотрудников, новым займом или изменением общей инфраструктуры.

 ДОСЬЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Практический навигатор для собственника, директора и главного бухгалтера

Риск → деловая причина → документ → фактическое исполнение

 Как пользоваться досье?

Для каждого участника группы ответьте на четыре вопроса:

1. Что может вызвать вопрос у ФНС?

2. Какова реальная деловая причина такой модели?

3. Какие документы подтверждают выбранную модель?

4. Что в реальности доказывает, что участники существуют сами по себе?

Если на любой из этих вопросов нет уверенного ответа - это не повод для паники. Это задача для внутренней проверки.

Проверяйте досье не только раз в год, но и перед созданием новой компании, передачей клиентов, перераспределением сотрудников, запуском нового направления или внутригрупповым финансированием.

 Функциональная карта группы

Не ограничивайтесь формулой «у нас разные ОКВЭД».

В досье должна быть функциональная карта: кто, что и за счёт каких ресурсов реально делает.

Для каждого ООО или ИП зафиксируйте:

  • основную функцию в группе;

  • товар, работу или услугу;

  • клиентов и канал продаж;

  • территорию работы;

  • активы и персонал;

  • ключевые расходы;

  • управленческие решения;

  • предпринимательский риск;

  • что именно этот участник делает или не делает (в чем его ключевое отличие)

Что приложить:

  • сравнительную таблицу участников группы;

  • положения о функциях и полномочиях;

  • отдельные реестры договоров с клиентами и поставщиками;

  • штатное расписание;

  • реестр активов;

  • перечень разрешений, лицензий, допусков и членства в СРО - если применимо.

Не просто «мы разные», а «вот в чем функция каждого».

Управленческая самостоятельность

Родство, участие в нескольких компаниях или доверенность на представительство сами по себе не доказывают дробление.

Вопрос возникает, если фактически один человек:

  • принимает ключевые решения за всех;

  • распоряжается счетами всех участников;

  • определяет цены, ассортимент и условия работы;

  • нанимает и переводит персонал;

  • управляет закупками, продажами и логистикой всей группы.

Что должно быть в реальности:

  • Каждый руководитель участвует в деятельности своей компании.

  • Общий представитель действует по конкретной доверенности, а не заменяет всех директоров.

  • Решения о значимых сделках, займах, аренде, найме ключевых сотрудников принимаются уполномоченными лицами.

  • Банковские доступы и ключи ЭЦП разграничены.

Что приложить:

  • решения участников и протоколы;

  • приказы о назначении директоров;

  • положения о полномочиях;

  • должностные инструкции;

  • доверенности с ограниченным объёмом полномочий;

  • карточки банковских подписей и права доступа;

  • переписку и документы, из которых видно самостоятельное принятие решений.

Люди и ресурсы

Компания должна быть способна ответить на простой вопрос: какими людьми и средствами она выполняет свою функцию?

Особое внимание - к ситуации, когда сотрудники переходят между участниками группы. Перевод допустим, но он не должен выглядеть как смена работодателя при сохранении той же должности, рабочего места, руководителя и функций.

Что должно быть в реальности:

  • У каждой компании есть собственный штат либо договоры с подрядчиками.

  • Сотрудники выполняют функции, относящиеся только к своему работодателю.

  • Совместительство если есть, то оформлено и в идеале предполагает разные обязанности.

  • Оборудование, транспорт, помещения, лицензии и допуски соответствуют функции участника группы.

Что приложить:

  • штатное расписание;

  • трудовые договоры, заявления о совместительстве, дополнительные соглашения;

  • должностные инструкции;

  • табели и графики;

  • реестр техники, оборудования, транспорта и основных средств;

  • договоры аренды, лизинга, подряда;

  • лицензии, допуски, СРО;

  • документы о зарплате, спецодежде, страховании, обслуживании техники.

Совместительство нужно не прятать, а оформлять, но показывать: это две разные работы, а не одна должность в разных участниках одной группы.

Клиенты и договоры

Общий поставщик или общий клиент - не нарушение. Особенно если рынок узкий.

Риск возникает, когда один участник группы только формально указан в договоре, а переговоры, закупки, исполнение, расходы и ответственность остаются у другого. Другой негативный пример - единая клиентская база.

Что должно быть в реальности:

  • У каждого участника есть собственные клиенты или собственный сегмент работы.

  • Самостоятельно формируются коммерческие предложения, заявки, ассортимент и цены.

  • Участник исполняет собственные договоры и несёт свои расходы.

  • Внутригрупповые услуги оформлены, оплачены и экономически объяснимы.

  • У каждого участника есть не только «общие», но и собственные ключевые контрагенты.

Что приложить:

  • договоры и технические задания;

  • коммерческие предложения и заявки;

  • переписку с клиентами и поставщиками;

  • протоколы согласования цен и ассортимента;

  • счета, накладные, УПД, акты;

  • калькуляции;

  • агентские, сервисные и иные внутригрупповые договоры;

  • реестр собственных и общих контрагентов.

Общий поставщик - не проблема. Проблема - когда закупки, цены, ассортимент и оплата фактически определяются одним центром.

Деньги и займы

Внутригрупповые займы не запрещены. Но они становятся рискованными, когда деньги постоянно ходят по кругу, а объяснить цель финансирования и возврат невозможно.

Что должно быть в реальности:

  • Есть конкретная цель займа: кассовый разрыв, проект, закупка, актив, сезонность.

  • Деньги расходуются на заявленную цель.

  • Заём возвращается по графику; если условия меняются, это оформляется до возникновения проблем.

  • Общие расходы компенсируются, а не «теряются» у одного участника.

  • Выручка одного участника не возвращается скрыто другому под видом займов, аренды или иных платежей.

Что приложить:

  • договор займа;

  • решение о выдаче займа;

  • расчёт потребности в финансировании;

  • бюджет или бизнес-план проекта;

  • график возврата;

  • платёжные поручения;

  • расчёт процентов либо обоснование беспроцентности;

  • соглашения о компенсации расходов;

  • акты и счета по внутригрупповым услугам.

Деньги должны двигаться по объяснимой траектории. Если траектория похожа на круг, у ФНС почти наверняка появятся вопросы.

Общая инфраструктура

Один адрес, общий склад, IP-адрес, телефония, сайт, бухгалтерская программа или ЭДО - не готовое доказательство дробления. Но всё это необходимо уметь объяснить и подтвердить.

Если общий адрес или склад

На общем объекте нужны не только договоры аренды, но и видимые границы:

  • отдельная зона;

  • отдельный вход или порядок доступа;

  • маркировка;

  • раздельные товарные остатки;

  • закреплённый ответственный;

  • понятная компенсация коммунальных и эксплуатационных расходов.

Что приложить:

  • договоры аренды, субаренды или пользования;

  • планы помещений;

  • акты передачи;

  • схемы зон и складских ячеек;

  • фото маркировки, табличек и отдельных входов;

  • реестр товарных остатков;

  • инвентаризационные ведомости;

  • соглашения о компенсации коммунальных расходов;

  • регламент доступа к складу.

Для общего склада должны быть не только договоры, но и видимые границы: зона, вход, маркировка, остатки и ответственный.

Если общий IP, телефон или ЭДО

Общая сеть может объясняться технически: единый интернет-шлюз, мини-АТС, арендованное здание или работа одного IT-подрядчика.

Что приложить:

  • договор с интернет-провайдером;

  • договоры на IT- и бухгалтерские услуги;

  • отдельные учётные записи;

  • отдельные ключи ЭЦП;

  • регламенты доступа к ЭДО и интернет-банку;

  • документы о владельце сайта и договоры на его разработку/поддержку;

  • правила использования общего бренда, если он есть.

IP-адрес - это адрес сети, а не автоматическое признание единого бизнеса.

 История и деловая цель

Особенно чувствительная ситуация - регистрация нового ООО или ИП, передача магазина, склада, проекта или клиентского сегмента тогда, особенно когда прежний участник приблизился к лимиту спецрежима. Здесь нужно показать не только документ, но и хронологию реальных изменений.

Что должно быть в реальности:

  • У новой компании - самостоятельная функция.

  • Она получает или создаёт собственные активы, персонал, клиентов, процессы и риски.

  • Если передаётся направление, меняются не только реквизиты для получения выручки.

  • Деловая цель подтверждается документами, созданными до или в момент структурных изменений, а не после проверки.

Что приложить:

  • решение о создании компании;

  • бизнес-план, бюджет, презентацию проекта;

  • хронологию развития группы;

  • договоры на новые активы;

  • документы о найме новых сотрудников;

  • лицензии и разрешения;

  • первые самостоятельные договоры;

  • документы, подтверждающие территорию, проект или новое направление.

Если меняется только получатель выручки, а всё остальное остаётся прежним, это не структуризация.

Передача направления

Если передаёте магазин, склад, проект, территорию, клиентский сегмент или отдельную функцию, проверьте шесть элементов:

1.  Помещение

Новый участник заключает собственный договор аренды либо получает помещение по оформленному договору с актом передачи.

2. Оборудование и ККТ

Оборудование продаётся, арендуется или передаётся по сделке с объяснимым ценообразованием; кассовая техника регистрируется на нового пользователя.

3. Товарные остатки и активы

Есть инвентаризация, накладные, акты передачи, документы о цене и оплате.

4. Персонал

Старые трудовые договоры прекращаются; новые заключаются с новым работодателем; зарплата и кадровые решения переходят к нему реально, а не на бумаге.

5. Расчёты и расходы

Новый участник сам открывает и использует свои счета, оплачивает аренду, зарплату, коммунальные услуги, рекламу, логистику и закупки.

6.  Управление

Новый руководитель самостоятельно принимает решения, заключает договоры, формирует ассортимент, ведёт переговоры и несёт предпринимательский риск.

При передаче направления меняйте не только ИНН. Реально меняйте модель: активы, людей, договоры, расходы, управление и учёт.

Материал «Досье самостоятельности компании» подготовлен для информационных целей  и не заменяет правовую оценку конкретных сделок и структуры.

Чтобы знать больше:

- о налоговых рисках и нюансах законодательства,
- как суды и налоговая инспекция оценивают действия бизнеса в ходе налоговых проверок и не только,
- о лайфхаках и новых трендах в налоговом планировании
- заходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал «О налогах и праве» 

Информации об авторе

Светлана Федоренкова

Светлана Федоренкова

Налоговый адвокат в Коллегия адвокатов Налог и право

1 подписчик5 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Альфа Интеллект
Гражданское право (ГК РФ)

Регистрация товарного знака в 2026-2027 году: сколько стоит и как не потерять деньги из-за отказа

Базовые госпошлины от 35 000 ₽, сроки Роспатента, проверка названия до подачи и бухгалтерский учёт — показываем, где бизнес теряет бюджет и как снизить риск отказа.

Регистрация товарного знака в 2026-2027 году: сколько стоит и как не потерять деньги из-за отказа
2.9K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка