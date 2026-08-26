Электронные перевозочные документы обязательны с 1 сентября: что важно знать бухгалтеру

Коллеги, про переход на ЭПД уже написано немало, но в своей практике я до сих пор вижу, что у клиентов остаются вопросы, особенно там, где стык логистики и бухгалтерии не так очевиден. Решила разобрать тему системно: что меняется, какие термины важно не путать и что действительно грозит бизнесу

С 1 сентября 2026 года транспортные накладные, заявки на перевозку и экспедиторские документы должны оформляться только в электронном виде — это требование Федерального закона № 140, вступившего в силу 7 июня 2026 года. И вот здесь кроется момент, который многие бухгалтеры упускают: обязанность касается не только логистических компаний. Формально получателем груза признаётся любая организация, которой что-то доставили — даже небольшую партию расходников для офиса. То есть если ваша компания хоть изредка принимает товар с доставкой, вести документооборот с поставщиком придётся в электронном виде.