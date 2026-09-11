Путевой лист путают с ЭТрН: разбираю, что на самом деле изменилось с 1 сентября 2026 года

Путевой лист и ЭТрН — это документы с разным назначением

В своей практике я периодически вижу, как эти два документа путают, хотя, по сути, они не пересекаются. ЭТрН фиксирует сам факт перевозки: что за груз, откуда и куда он едет, кто перевозчик. Путевой лист — это документ учёта работы транспорта и водителя: в него заносятся маршрут, пробег, расход топлива, время выезда и возвращения. Именно на основании этих данных бухгалтерия начисляет зарплату водителю и списывает топливо на затраты, а руководство контролирует эксплуатацию автопарка.

Закон № 140-ФЗ регулирует только ЭТрН и форму путевого листа не затрагивает. Часть 2 статьи 6 закона № 259-ФЗ по-прежнему разрешает вести путевой лист на бумаге или в электронном виде, как удобнее компании.