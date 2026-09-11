Путевой лист путают с ЭТрН: разбираю, что на самом деле изменилось с 1 сентября 2026 года

За последние недели ко мне обращались клиенты с одним и тем же вопросом: раз с 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная (ЭТрН) стала обязательной по закону № 140-ФЗ от 07.06.2025, значит ли это, что и путевые листы теперь нужно оформлять только в электронном виде. Вопрос закономерный, но ответ на него отрицательный, и я хочу объяснить, почему.
Путевой лист и ЭТрН — это документы с разным назначением
В своей практике я периодически вижу, как эти два документа путают, хотя, по сути, они не пересекаются. ЭТрН фиксирует сам факт перевозки: что за груз, откуда и куда он едет, кто перевозчик. Путевой лист — это документ учёта работы транспорта и водителя: в него заносятся маршрут, пробег, расход топлива, время выезда и возвращения. Именно на основании этих данных бухгалтерия начисляет зарплату водителю и списывает топливо на затраты, а руководство контролирует эксплуатацию автопарка.
Закон № 140-ФЗ регулирует только ЭТрН и форму путевого листа не затрагивает. Часть 2 статьи 6 закона № 259-ФЗ по-прежнему разрешает вести путевой лист на бумаге или в электронном виде, как удобнее компании.
Когда электронный путевой лист обязателен
Единственный случай, когда закон требует именно электронную форму путевого листа, — это перевозка маркируемого некрепкого алкоголя: пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции. Требование закреплено постановлением Правительства РФ от 28.11.2025 № 1944.
Если ваша компания занимается любыми другими грузовыми или пассажирскими перевозками, такси или обслуживает служебный транспорт, формат путевого листа вы выбираете сами, и с точки зрения учёта это не создаёт никаких рисков.
Почему я всё же рекомендую клиентам присмотреться к ЭПЛ
Даже когда закон не требует перехода, я вижу практическую пользу от электронного путевого листа. Он снижает риск потери или порчи документа, что особенно критично при налоговых проверках. Кроме того, ЭПЛ позволяет контролировать пробег и расход топлива в реальном времени и заметно ускоряет передачу данных в бухгалтерию: не нужно вручную переносить показатели с бумаги в учётную систему. Для компаний с большим автопарком это ощутимая экономия времени водителей, диспетчеров и бухгалтеров.
Отдельно проверьте договоры с партнёрами
Здесь важный нюанс, о котором часто забывают: закон может не обязывать компанию переходить на ЭПЛ, но это может сделать контрагент. На вебинаре по электронным перевозочным документам представитель ФНС подтвердил, что сетевые магазины и маркетплейсы вправе включать требование об электронном документообороте, в том числе об ЭПЛ, в условия договора с перевозчиками и поставщиками, независимо от того, что предписывает закон.
Поэтому клиентам, которые работают с сетями, крупными заказчиками или маркетплейсами по схеме FBO, я всегда советую поднять договор и проверить, нет ли там такого условия. Это убережёт от неприятных сюрпризов при следующей поставке.
Что важно запомнить
Обязательный переход на электронный путевой лист сегодня касается только перевозки маркируемого некрепкого алкоголя. Во всех остальных случаях компания вправе сама решать, вести путевые листы на бумаге или в электронном виде, если только иное не прописано в договоре с конкретным партнёром.