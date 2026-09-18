Цифровой рубль с 1 сентября: кому подключаться и как вести учет

С 1 сентября 2026 года началось поэтапное внедрение обязательного приема цифровых рублей. Первыми новые требования затронули крупные торговые и сервисные компании, работающие с физлицами. В следующие два года круг продавцов будет расширяться.
При этом ориентироваться только на выручку нельзя. Нужно учитывать, кому компания продает товары или услуги, в каком банке обслуживается и заключен ли у нее договор о приеме электронных средств платежа.
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а средства хранятся на специальном счете на платформе регулятора. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю.
Цифровой рубль предназначен прежде всего для платежей и переводов, а не для сбережений и кредитования. Проценты на остаток не начисляются, вклады в цифровых рублях на платформе Банка России не открываются, кредиты в них не выдаются.
Компания открывает один счет цифрового рубля, а доступ к нему получает через банк — участник платформы. Принимать оплату можно по универсальному QR-коду: покупатель сканирует код, выбирает оплату цифровым рублем и подтверждает операцию в банковском приложении.
Кто обязан принимать оплату
Требование вводится поэтапно:
Дата
Какие продавцы подключаются
С 1 сентября 2026 года
С выручкой за 2025 год свыше 120 млн рублей, если на 1 января 2026 года был договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным значимым на рынке платежных услуг
С 1 сентября 2027 года
С выручкой за предыдущий год свыше 30 млн рублей при соблюдении установленных требований к обслуживающему банку и договору
С 1 сентября 2028 года
Остальные продавцы с выручкой от 20 млн рублей за предыдущий год
Обязанность относится к продавцам, которые реализуют товары, работы или услуги физическим лицам для личных нужд. Если организация работает только с компаниями и ИП, требование об обязательном приеме оплаты цифровыми рублями на нее не распространяется.
Не обязаны подключать такой способ оплаты компании с совокупной годовой выручкой менее 20 млн рублей. Исключение также предусмотрено для торговых точек с выручкой менее 5 млн рублей и мест продаж без доступа к интернету.
Как подготовиться к приему цифрового рубля
1. Проверить обязанность
Сначала необходимо сопоставить четыре параметра: выручку компании, выручку отдельных торговых точек, состав покупателей и условия договора с обслуживающим банком. Для первого этапа важно, чтобы договор о приеме электронных средств платежа с соответствующим банком действовал на 1 января 2026 года.
2. Обратиться в банк
Следует уточнить, участвует ли обслуживающий банк в платформе цифрового рубля и предоставляет ли он доступ организациям. Через банк компания заключает договор счета цифрового рубля с Банком России — оператором платформы. Открывать отдельный счет в каждом обслуживающем банке не требуется.
3. Настроить прием оплаты
Необходимо проверить кассовое и POS-оборудование, сайт или приложение компании. Они должны поддерживать оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду и корректно формировать кассовые чеки.
Отдельную онлайн-кассу только для цифровых рублей приобретать не нужно. Но до запуска стоит протестировать оплату, возврат покупателю и сверку данных кассы с информацией по счету.
4. Организовать бухгалтерский учет
Операции с цифровыми рублями нужно учитывать обособленно. Минфин рекомендует применять дополнительный синтетический счет 53 «Счет цифрового рубля». При небольшом объеме операций можно использовать субсчет к счету 55, а организациям с упрощенным учетом — отдельный аналитический счет к счету 51.
Выбранный вариант необходимо включить в рабочий план счетов и закрепить в учетной политике. Также нужно проверить, как бухгалтерская программа загружает информацию по счету и отражает поступления, переводы и возвраты.
Какие действуют комиссии
До конца 2026 года операции с цифровыми рублями бесплатны для бизнеса. С 1 января 2027 года комиссия за оплату физлицом товаров или услуг составит 0,3% от суммы, но не более 1 500 рублей за операцию.
Для физических лиц платежи и переводы цифровых рублей бесплатны, поэтому дополнительные расходы покупателя при выборе этого способа оплаты не возникают.
Что проверить бухгалтеру
Перед запуском достаточно пройти короткий чек-лист:
Уточнить, обязана ли компания принимать цифровые рубли на текущем этапе.
Проверить участие банка в платформе и открыть счет цифрового рубля.
Убедиться, что кассовая система поддерживает универсальный QR-код.
Выбрать счет бухучета и внести изменения в учетную политику.
Протестировать оплату, возврат и загрузку операций в бухгалтерскую программу.
Цифровой рубль не меняет базовые принципы признания доходов, расходов и налоговых обязательств. Основная задача бухгалтера — обеспечить обособленный учет нового вида средств и связать данные банка, кассы и учетной системы.