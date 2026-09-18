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Наталья Автаева
Электронные деньги
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Цифровой рубль с 1 сентября: кому подключаться и как вести учет

Цифровой рубль с 1 сентября: кому подключаться и как вести учет

С 1 сентября 2026 года часть компаний и ИП обязана принимать цифровые рубли. Разберем, как проверить обязанность, открыть счет и настроить оплату по универсальному QR-коду.

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С 1 сентября 2026 года началось поэтапное внедрение обязательного приема цифровых рублей. Первыми новые требования затронули крупные торговые и сервисные компании, работающие с физлицами. В следующие два года круг продавцов будет расширяться.

При этом ориентироваться только на выручку нельзя. Нужно учитывать, кому компания продает товары или услуги, в каком банке обслуживается и заключен ли у нее договор о приеме электронных средств платежа.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а средства хранятся на специальном счете на платформе регулятора. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю.

Цифровой рубль предназначен прежде всего для платежей и переводов, а не для сбережений и кредитования. Проценты на остаток не начисляются, вклады в цифровых рублях на платформе Банка России не открываются, кредиты в них не выдаются.

Компания открывает один счет цифрового рубля, а доступ к нему получает через банк — участник платформы. Принимать оплату можно по универсальному QR-коду: покупатель сканирует код, выбирает оплату цифровым рублем и подтверждает операцию в банковском приложении.

Кто обязан принимать оплату

Требование вводится поэтапно:

Дата

Какие продавцы подключаются

С 1 сентября 2026 года

С выручкой за 2025 год свыше 120 млн рублей, если на 1 января 2026 года был договор о приеме электронных средств платежа с банком, признанным значимым на рынке платежных услуг

С 1 сентября 2027 года

С выручкой за предыдущий год свыше 30 млн рублей при соблюдении установленных требований к обслуживающему банку и договору

С 1 сентября 2028 года

Остальные продавцы с выручкой от 20 млн рублей за предыдущий год

Обязанность относится к продавцам, которые реализуют товары, работы или услуги физическим лицам для личных нужд. Если организация работает только с компаниями и ИП, требование об обязательном приеме оплаты цифровыми рублями на нее не распространяется.

Не обязаны подключать такой способ оплаты компании с совокупной годовой выручкой менее 20 млн рублей. Исключение также предусмотрено для торговых точек с выручкой менее 5 млн рублей и мест продаж без доступа к интернету.

Как подготовиться к приему цифрового рубля

1. Проверить обязанность

Сначала необходимо сопоставить четыре параметра: выручку компании, выручку отдельных торговых точек, состав покупателей и условия договора с обслуживающим банком. Для первого этапа важно, чтобы договор о приеме электронных средств платежа с соответствующим банком действовал на 1 января 2026 года.

2. Обратиться в банк

Следует уточнить, участвует ли обслуживающий банк в платформе цифрового рубля и предоставляет ли он доступ организациям. Через банк компания заключает договор счета цифрового рубля с Банком России — оператором платформы. Открывать отдельный счет в каждом обслуживающем банке не требуется.

3. Настроить прием оплаты

Необходимо проверить кассовое и POS-оборудование, сайт или приложение компании. Они должны поддерживать оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду и корректно формировать кассовые чеки.

Отдельную онлайн-кассу только для цифровых рублей приобретать не нужно. Но до запуска стоит протестировать оплату, возврат покупателю и сверку данных кассы с информацией по счету.

4. Организовать бухгалтерский учет

Операции с цифровыми рублями нужно учитывать обособленно. Минфин рекомендует применять дополнительный синтетический счет 53 «Счет цифрового рубля». При небольшом объеме операций можно использовать субсчет к счету 55, а организациям с упрощенным учетом — отдельный аналитический счет к счету 51.

Выбранный вариант необходимо включить в рабочий план счетов и закрепить в учетной политике. Также нужно проверить, как бухгалтерская программа загружает информацию по счету и отражает поступления, переводы и возвраты.

Какие действуют комиссии

До конца 2026 года операции с цифровыми рублями бесплатны для бизнеса. С 1 января 2027 года комиссия за оплату физлицом товаров или услуг составит 0,3% от суммы, но не более 1 500 рублей за операцию.

Для физических лиц платежи и переводы цифровых рублей бесплатны, поэтому дополнительные расходы покупателя при выборе этого способа оплаты не возникают.

Что проверить бухгалтеру

Перед запуском достаточно пройти короткий чек-лист:

  • Уточнить, обязана ли компания принимать цифровые рубли на текущем этапе.

  • Проверить участие банка в платформе и открыть счет цифрового рубля.

  • Убедиться, что кассовая система поддерживает универсальный QR-код.

  • Выбрать счет бухучета и внести изменения в учетную политику.

  • Протестировать оплату, возврат и загрузку операций в бухгалтерскую программу.

Цифровой рубль не меняет базовые принципы признания доходов, расходов и налоговых обязательств. Основная задача бухгалтера — обеспечить обособленный учет нового вида средств и связать данные банка, кассы и учетной системы.

Информации об авторе

Наталья Автаева

Наталья Автаева

Главный бухгалтер в Бинергика

2 подписчика8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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