Цифровой рубль с 1 сентября: кому подключаться и как вести учет

Как подготовиться к приему цифрового рубля

1. Проверить обязанность

Сначала необходимо сопоставить четыре параметра: выручку компании, выручку отдельных торговых точек, состав покупателей и условия договора с обслуживающим банком. Для первого этапа важно, чтобы договор о приеме электронных средств платежа с соответствующим банком действовал на 1 января 2026 года.

2. Обратиться в банк

Следует уточнить, участвует ли обслуживающий банк в платформе цифрового рубля и предоставляет ли он доступ организациям. Через банк компания заключает договор счета цифрового рубля с Банком России — оператором платформы. Открывать отдельный счет в каждом обслуживающем банке не требуется.

3. Настроить прием оплаты

Необходимо проверить кассовое и POS-оборудование, сайт или приложение компании. Они должны поддерживать оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду и корректно формировать кассовые чеки.

Отдельную онлайн-кассу только для цифровых рублей приобретать не нужно. Но до запуска стоит протестировать оплату, возврат покупателю и сверку данных кассы с информацией по счету.

4. Организовать бухгалтерский учет

Операции с цифровыми рублями нужно учитывать обособленно. Минфин рекомендует применять дополнительный синтетический счет 53 «Счет цифрового рубля». При небольшом объеме операций можно использовать субсчет к счету 55, а организациям с упрощенным учетом — отдельный аналитический счет к счету 51.

Выбранный вариант необходимо включить в рабочий план счетов и закрепить в учетной политике. Также нужно проверить, как бухгалтерская программа загружает информацию по счету и отражает поступления, переводы и возвраты.