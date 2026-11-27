Когда применяются правила северного завоза?

Северный завоз — регулярное снабжение территорий, где сроки доставки грузов ограничены. Его регулирует Федеральный закон от 04.08.2023 № 411-ФЗ «О северном завозе», а перечень территорий утверждает Правительство РФ. Крайний Север и территории северного завоза — не одно и то же, поэтому перед поставкой нужно проверить, входит ли пункт назначения в перечень.

Правила зависят также от категории груза и от того, для каких нужд его поставляют. Закон выделяет две категории:

грузы жизнеобеспечения — в том числе продукты, лекарства и топливо, предусмотренные перечнем;

другие грузы для государственных и муниципальных нужд.

Грузы первой категории поставляют не только по госзаказу.

До согласования цены и отправки груза стоит ответить на три вопроса: что компания обязуется доставить, где заканчивается её ответственность и какими документами будет подтверждено исполнение. Особенно это важно, если в маршруте участвуют несколько перевозчиков.