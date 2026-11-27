В поставке по северному завозу больше участников, чем в обычной: груз проходит несколько участков маршрута, его перегружают и хранят в пути, а маршрут может меняться. По каждому этапу появляются свои документы и расходы. Если заранее не договориться, кто их оформляет и передаёт в бухгалтерию, закрывать поставку приходится по неполному комплекту.
В статье разбираю, как проверить, применяются ли к поставке специальные правила, какие документы нужны по договору и маршруту, что учесть в расчётах по авансам, расходам на доставку и первичной документации.
Когда применяются правила северного завоза?
Северный завоз — регулярное снабжение территорий, где сроки доставки грузов ограничены. Его регулирует Федеральный закон от 04.08.2023 № 411-ФЗ «О северном завозе», а перечень территорий утверждает Правительство РФ. Крайний Север и территории северного завоза — не одно и то же, поэтому перед поставкой нужно проверить, входит ли пункт назначения в перечень.
Правила зависят также от категории груза и от того, для каких нужд его поставляют. Закон выделяет две категории:
грузы жизнеобеспечения — в том числе продукты, лекарства и топливо, предусмотренные перечнем;
другие грузы для государственных и муниципальных нужд.
Грузы первой категории поставляют не только по госзаказу.
До согласования цены и отправки груза стоит ответить на три вопроса: что компания обязуется доставить, где заканчивается её ответственность и какими документами будет подтверждено исполнение. Особенно это важно, если в маршруте участвуют несколько перевозчиков.
Какие документы проверить до начала работы
Комплект зависит от договора и видов транспорта. Задача — назначить ответственных и убедиться, что документы подтверждают весь маршрут, расходы и выполнение обязательств.
Договор поставки, спецификация, график. Где и когда обязательства считаются выполненными, кто оплачивает перевозку, перевалку и хранение, какие документы нужны для приёмки товара и оплаты поставки.
Договор перевозки или экспедиции, заказ или заявка. За какой участок отвечает исполнитель, как согласуются дополнительные услуги и изменение стоимости, кто передаёт документы заказчику.
УПД или иной документ на передачу товара. Кто подтверждает передачу и приёмку, как фиксируются расхождения. Первичный документ должен содержать обязательные реквизиты и подписи.
Перевозочные и экспедиторские документы. Кто оформляет и подписывает документы на каждом участке маршрута. С 1 сентября 2026 года для ряда документов обязателен электронный формат, с предусмотренными исключениями.
Документы на перевалку, погрузку и хранение. Какие услуги включены в цену, а какие оплачиваются дополнительно, и можно ли по документам связать расходы с конкретной поставкой.
Счета-фактуры и документы по авансам, если они применимы. Настроен ли контроль предоплаты, отгрузок и зачёта авансов, учтены ли требования по НДС при получении предоплаты и последующей поставке.
Транспортные документы с идентификационным номером груза северного завоза. Правила специальной маркировки предусматривают использование номера в транспортных документах и во ФГИС мониторинга северного завоза.
Документы по государственному или муниципальному контракту, если он есть. Кто отвечает за приёмку товара в порядке, предусмотренном контрактом, и за взаимодействие с ЕИС.
ФГИС «Северный завоз» и электронные перевозочные документы
ФГИС (федеральная государственная информационная система) «Северный завоз» предназначена для планирования и мониторинга, и не заменяет первичные документы. Стоит заранее определить, кто взаимодействует с заказчиком по сведениям о поставке и как организован обмен данными. Вручную загружать в систему весь архив поставщик не обязан: предусмотрено информационное взаимодействие с другими системами.
По электронным перевозочным документам ответственному нужно проверить требования для каждого участка маршрута и готовность участников к обмену. В смешанной перевозке одно правило ко всем видам транспорта не применяется.
Что проверить в расчётах и документах по поставке
1. Авансы
Если поставка оплачивается заранее или отгружается частями, контролируют три показателя: сколько перечислено поставщикам или получено от покупателей в качестве предоплаты, на какую сумму исполнены обязательства и какой остаток аванса ещё не закрыт.
Предоплата поставщику сама по себе не означает, что компания получила товар. Для облагаемых НДС операций у аванса есть отдельные налоговые последствия, и для их расчёта бухгалтерии нужны своевременные сведения об оплатах и отгрузках.
Практичное решение — единый реестр поставок, где рядом видны деньги, исполнение и недостающие документы. Иначе оплаты приходится сверять у финансиста, отгрузки у логиста, а закрывающие документы искать самостоятельно.
2. Расходы на доставку
До отправки груза стоит разделить согласованную стоимость и возможные дополнительные расходы: перевалку, хранение, погрузку, изменение маршрута. По каждой категории определяют, кто согласует услугу, кто платит и чем подтверждается сумма.
В учёте эти затраты отражаются по-разному. Доставку приобретаемых запасов до места продажи или использования по общему правилу включают в их себестоимость, а для хранения действуют отдельные ограничения. Поэтому бухгалтеру нужна не только сумма, но и описание услуги в документах.
Для руководителя полезен итоговый отчёт по поставке: выручка, все связанные затраты и отклонение от плановой маржи. Это управленческий инструмент, а не обязанность участников северного завоза.
3. Первичные документы
Отправленный груз, принятый товар и полностью оформленное исполнение — разные контрольные точки. Поставку не стоит считать закрытой, пока не проверены подтверждения передачи, перевозки, приёмки и дополнительных услуг.
Для налогового учёта расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены. Количество файлов само по себе не доказывает, что подтверждены все операции.
Порядок лучше закрепить заранее: кто получает документы от каждого исполнителя, в какой срок передаёт их в бухгалтерию и кому сообщает о расхождениях. Тогда к закрытию периода остаются только исключения: незакрытые авансы, неподтверждённые расходы и поставки с недостающими документами.
Начинать подготовку стоит с договора и маршрута. Если до отгрузки определены контрольные точки и ответственные за каждый участок, документы по перевалке, хранению и перевозке поступают в бухгалтерию вместе с поставкой, а не собираются перед отчётной датой.