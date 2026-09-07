Учетная политика при казначейском сопровождении: что дописать бухгалтеру исполнителя госконтракта

Учётная политика при казначейском сопровождении: что дописать бухгалтеру исполнителя госконтракта.

Учётная политика коммерческой организации обычно пишется под налоговую и бухгалтерскую отчётность. Она отвечает на вопросы инспекции и аудитора. Когда компания заходит на государственный контракт с казначейским сопровождением, к ней приходит третий читатель — территориальный орган Федерального казначейства. И он задаёт вопросы, на которые в типовой учётной политике ответов нет.



Ниже — разбор того, какие разделы придётся дописать, почему именно эти и что происходит, когда их нет.

Почему обычной учётной политики не хватает

Режим казначейского сопровождения описан главой 24.4 Бюджетного кодекса, статьями 242.23–242.27. Логика режима: целевые средства не смешиваются с собственной выручкой исполнителя, находятся на отдельном лицевом счёте, а каждая операция по нему проходит санкционирование. Территориальный орган казначейства перед оплатой смотрит, относится ли расход к этому контракту, подтверждён ли он документом-основанием и укладывается ли в согласованную структуру цены.



Пороги на 2026 год установлены статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете. Под режим попадают авансы по государственным контрактам от 100 млн рублей; контракты бюджетных и автономных учреждений, оплачиваемые за счёт субсидий, от 10 млн рублей; расчёты по гособоронзаказу, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями свыше 3 млн рублей. Субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции и гранты попадают под режим без порога. По гособоронзаказу параллельно работает Федеральный закон № 275-ФЗ со своими требованиями к учёту по каждому контракту.



Из этого следует практический вывод. Инспекция проверяет правильность исчисления налогов. Казначейство проверяет целевой характер расхода. Это разные вопросы, и отвечать на второй нужно отдельным набором правил, зафиксированным письменно. Устные договорённости внутри бухгалтерии здесь не работают: при проверке спросят документ.

Что происходит, когда разделов нет

Пример из практики. Организация выполняет контракт на строительно-монтажные работы, аванс получен на лицевой счёт. Бухгалтерия ведёт учёт как обычно: прямые затраты собираются на счёте учёта основного производства без разреза по контракту, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке по итогам квартала.



Первое распоряжение на оплату материалов проходит. Второе — на оплату услуг субподрядчика — возвращается: в назначении платежа не указан идентификатор государственного контракта, а сумма в счёте не совпадает с суммой в акте на 12 тысяч рублей из-за округления. Третье распоряжение содержит долю общехозяйственных расходов, и здесь начинается переписка: казначейство просит методику распределения. Методики в учётной политике нет — есть только фраза «общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке». Пропорционально какой выручке, за какой период, включает ли она выручку по несопровождаемым контрактам — неизвестно.



Итог: три недели переписки, аванс не осваивается, срок по контракту не двигается. Всё это лечится двумя страницами текста в учётной политике, написанными до подписания контракта.

Раздел первый: раздельный учёт

Первое, что нужно закрепить, — обязанность вести раздельный учёт по каждому сопровождаемому контракту с даты его заключения, а не с даты открытия лицевого счёта или первого платежа. Затраты, понесённые в промежутке между подписанием контракта и открытием счёта, реальны, и подтверждать их придётся в тех же разрезах.



Дальше перечисляются аналитические признаки, которые становятся обязательными:



идентификатор государственного контракта — сквозной признак, который проходит через договоры с контрагентами, счета, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, акты и платёжные документы;



этап работ или статья структуры цены — затраты собираются в тех же разрезах, в которых согласована цена контракта;



контрагент и документ-основание — конкретный договор, акт или накладная с номером и датой.



Отдельно фиксируется, какие объекты учёта видны обособленно: доходы по контракту, прямые затраты, косвенные затраты, расчёты с соисполнителями и финансовый результат по контракту. Финансовый результат по каждому контракту — прямое требование по гособоронзаказу и практическая необходимость по остальным сопровождаемым контрактам: без него невозможно защитить структуру цены.

Раздел второй: методика распределения косвенных затрат

Это самый частый источник споров и самая частая причина, по которой заявленная сумма подтверждается не полностью.



В учётной политике нужно зафиксировать три вещи. Первая — база распределения. Обычно это фонд оплаты труда основных производственных рабочих, прямые затраты или машино-часы. Вторая — период распределения: месяц, квартал. Третья — формула расчёта с примером на условных цифрах, чтобы у проверяющего не оставалось места для интерпретации.



Ключевое правило: база выбирается один раз и не меняется в течение контракта. Смена базы в середине исполнения выглядит как подгонка результата и даёт основание снять часть суммы.



Здесь же перечисляются затраты, которые не относятся на целевые средства. Типовой перечень: налог на прибыль, дивиденды и иные выплаты собственникам, погашение кредитов и займов, приобретение ценных бумаг и иностранной валюты, благотворительность, представительские расходы сверх обоснованных, любые расходы, не связанные с исполнением данного контракта. Практический смысл пункта — заранее развести потоки и оплачивать такие расходы с расчётного счёта, а не получать отказ по лицевому.

Раздел третий: первичные документы и документооборот

Санкционирование строится на документах. С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования расходов Министерства финансов, пришедший на смену приказу № 214н, и проверок в нём стало больше. Существенное изменение для бухгалтера: сумма распоряжения сверяется одновременно с документом-основанием и с документом о принятом обязательстве. Цепочка «договор — обязательство — акт — счёт — распоряжение» должна сходиться по сумме на каждом звене. Сведения об отказе казначейство направляет не позднее 10-го рабочего дня; это время исполнитель теряет целиком.

Поэтому в учётной политике фиксируется:

перечень первичных документов по сопровождаемому контракту и требования к их реквизитам, включая обязательное указание идентификатора государственного контракта;



правило о совпадении сумм в акте, счёте и распоряжении без округлений в большую или меньшую сторону;



порядок хранения документов, в том числе электронных, и срок их предоставления по запросу;



ответственные лица: кто формирует распоряжение, кто проверяет комплектность, кто взаимодействует с территориальным органом казначейства.



С 1 сентября 2026 года также действует приказ Казначейства России от 22.06.2026 № 14н, изменивший порядок открытия лицевых счетов, который был установлен приказом № 44н. Уточнён электронный документооборот и порядок возврата аванса при ликвидации поставщика. Практическое следствие: требования к форматам электронных документов ужесточились, и внутренний регламент лучше писать с оглядкой на них. Конкретные сроки и формы по вашей операции уточняйте в своём территориальном органе казначейства — региональная практика различается.

Как оформить изменения технически

Порядок простой, но его регулярно нарушают. Изменения в учётную политику вносятся приказом руководителя с указанием основания — заключение контракта, подпадающего под казначейское сопровождение, — и даты, с которой применяются новые положения. К приказу прикладывается новая редакция раздела и формы регистров.



Дальше изменения нужно донести до учётной системы. Аналитические признаки заводятся в справочники до первой операции по контракту: если идентификатор государственного контракта появится в системе через месяц, ранее проведённые документы придётся перепроводить вручную, а часть первички — переоформлять у контрагентов.



Отдельно проверяется шаблон договора с контрагентами. В типовой редакции обычно нет ни требования о раздельном учёте, ни обязанности указывать идентификатор в отгрузочных документах. Проще один раз изменить шаблон, чем спорить с каждым поставщиком по факту.



Наконец, стоит назначить одного сотрудника, который отвечает за комплект по контракту целиком: собирает документы-основания, сверяет суммы перед формированием распоряжения и ведёт переписку с территориальным органом казначейства. Распределённая ответственность на этом участке даёт предсказуемый результат — документы теряются на стыке зон ответственности.

Раздел четвёртый: внутренние регистры

Бухгалтерская программа умеет многое, но проверяющему нужен читаемый регистр. Достаточно одной формы на контракт, в которой видно: поступление целевых средств с датой, расход по статьям структуры цены, расчёты с каждым соисполнителем, остаток на лицевом счёте на отчётную дату.



Форма регистра утверждается приложением к учётной политике. Это снимает вопрос «покажите, как вы это считаете» за одну минуту вместо трёх писем.



Полезная привычка — сверять остаток по внутреннему регистру с выпиской по лицевому счёту не раз в квартал, а после каждой операции. Расхождение, найденное в день его возникновения, устраняется за час. Расхождение, найденное через два месяца, требует поднимать всю цепочку документов и в половине случаев заканчивается уточнением ранее поданных сведений.

Раздел пятый: работа с соисполнителями

Обязанность соблюдать режим доводится вниз по цепочке кооперации. Значит, требования нужно перенести в договоры с субподрядчиками, и учётная политика должна это предусматривать.



Минимум, который включается в договор с соисполнителем: указание идентификатора государственного контракта во всех документах; обязанность вести раздельный учёт; обязанность открыть лицевой счёт в территориальном органе казначейства, если расчёты подпадают под режим; порядок и сроки предоставления подтверждающих документов головному исполнителю.



Важный момент, который путают: лицевой счёт открывает территориальный орган казначейства по месту учёта самого соисполнителя. Не заказчик и не головной исполнитель. Головной исполнитель может только помочь с комплектом документов и проследить сроки.



Ещё один пример из практики. Головной исполнитель подписал договор с субподрядчиком в стандартной редакции, без требований о раздельном учёте и идентификаторе. Через полтора месяца выяснилось, что субподрядчик не может подтвердить состав затрат в разрезе контракта, а его лицевой счёт ещё не открыт. Расчёты встали на месяц. Переподписание договора и открытие счёта заняли больше времени, чем заняло бы включение четырёх абзацев в первоначальную редакцию.

Раздел шестой: налоги и разграничение потоков

Целевые средства не являются вашей свободной выручкой в момент поступления, но налоговые обязательства никуда не исчезают. В учётной политике имеет смысл прямо описать, с какого счёта уплачиваются налоги и страховые взносы, как определяется налоговая база по контракту и как отражается возврат неиспользованного аванса.



Отдельно фиксируется порядок действий при расторжении контракта или при возврате остатка целевых средств: кто инициирует, какими документами оформляется, в какие сроки. Этот пункт кажется избыточным ровно до того дня, когда он понадобится.



Сюда же логично отнести правило о неснижаемом документальном следе: любое движение по лицевому счёту сопровождается документом-основанием, приложенным к операции, а не хранящимся отдельно в папке у исполнителя. При проверке восстанавливать связку между платежом и первичкой по памяти невозможно, особенно если сотрудник, который вёл контракт, уже уволился.

Чек-лист: что должно появиться в учётной политике

Проверьте свою учётную политику по списку. Если хотя бы три пункта не закрыты, документ к сопровождаемому контракту не готов.



1. Указано, что раздельный учёт ведётся по каждому сопровождаемому контракту с даты его заключения.

2. Перечислены аналитические признаки: идентификатор государственного контракта, этап или статья структуры цены, контрагент, документ-основание.

3. Названы обособляемые объекты учёта: доходы, прямые затраты, косвенные затраты, расчёты с соисполнителями, финансовый результат по контракту.

4. Зафиксирована база распределения косвенных затрат, период и формула с примером расчёта.

5. Есть перечень затрат, не относимых на целевые средства.

6. Описаны требования к первичным документам, включая обязательное указание идентификатора государственного контракта.

7. Закреплено правило совпадения сумм в акте, счёте и распоряжении.

8. Утверждена форма внутреннего регистра по контракту приложением к учётной политике.

9. Назначены ответственные за формирование распоряжений и взаимодействие с территориальным органом казначейства.

10. Описан порядок работы с соисполнителями и требования, переносимые в договоры с ними.

11. Описан порядок возврата неиспользованного остатка целевых средств.

12. Указан порядок хранения документов, в том числе электронных, и срок ответа на запросы.

Частые вопросы

Нужно ли утверждать отдельную учётную политику под каждый контракт?



Нет. Достаточно одной учётной политики организации с разделом о сопровождаемых контрактах и приложениями в виде форм регистров. Отдельные документы под каждый контракт создают риск расхождений между ними.



С какой даты действуют изменения в учётной политике?



Изменения, вызванные появлением нового вида деятельности или новых обстоятельств, применяются с момента их возникновения, а не с начала следующего года. Заключение первого сопровождаемого контракта — как раз такое обстоятельство. Оформляется приказом руководителя.



Можно ли распределять косвенные расходы пропорционально выручке?



Формально можно, но эта база чаще других вызывает вопросы: выручка по сопровождаемому контракту признаётся неравномерно, и распределение получается рваным. База по фонду оплаты труда основных рабочих или по прямым затратам защищается проще.



Что делать, если казначейство подтвердило меньшую сумму, чем заявлено?



Сначала выяснить основание: несоответствие документу-основанию, отсутствие идентификатора, вопрос к косвенным затратам. По косвенным затратам готовится расшифровка строго в логике вашей учётной политики. Если методики в ней нет, спор проигрывается ещё до его начала — подтверждать нечем.



Отдельно про сроки. Учётную политику имеет смысл править не после победы в закупке, а на этапе подготовки заявки, когда уже понятно, что контракт попадает под режим. К моменту подписания у бухгалтерии должны быть готовы приказ, новая редакция раздела, формы регистров и обновлённый шаблон договора с контрагентами. Это два-три рабочих дня спокойной работы против трёх недель переписки в режиме аврала.



Учётная политика — не формальность, а инструмент защиты состава затрат. Её дешевле дописать за один вечер до подписания контракта, чем восстанавливать под давлением сроков, когда аванс уже лежит на лицевом счёте и не осваивается. Откройте свой документ и пройдите по чек-листу выше: двенадцать пунктов покажут, где именно вы уязвимы.