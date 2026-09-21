Инвентаризация расчетов по сопровождаемому контракту перед закрытием года: что сверить бухгалтеру

Шаг восьмой: проверка комплектности документов-оснований

Инвентаризация расчётов не заканчивается цифрами. Финальный шаг — убедиться, что под каждый предстоящий до конца года платёж собран комплект документов, и собран он по актуальным требованиям, а не по привычке прошлых лет.



Разложите предстоящие платежи по типам: расчёты с поставщиками товаров, оплата выполненных работ, заработная плата, налоги и взносы, аренда, накладные расходы. У каждого типа свой набор документов-оснований и свой порядок подтверждения. Пройдите по списку и отметьте, где комплект уже собран, где не хватает подписанного экземпляра, где документ есть только в виде скана без оригинала.



Отдельно проверьте внутреннюю непротиворечивость комплектов. Наименование работ в акте должно соответствовать наименованию в договоре и в назначении платежа. Единицы измерения и объёмы в акте должны биться со сметой. Сумма в распоряжении должна совпадать и с документом-основанием, и с документом об обязательстве — это то самое ужесточение, которое действует с 1 сентября 2026 года.



Пример. Организация подала распоряжение на оплату этапа, где в договоре работы назывались одним образом, в акте — другим, более коротким, а в назначении платежа — третьим, сокращённым до аббревиатуры. Формально сумма сходилась, по существу — тоже. Но подтвердить соответствие расхода условиям контракта по такому комплекту было невозможно, и распоряжение вернули. Исправление заняло неделю, при этом в декабре та же неделя означала бы несостоявшийся платёж.



Практика показывает, что примерно половина отказов связана не с содержанием расхода, а именно с расхождениями в формулировках и реквизитах внутри комплекта. Это самая дешёвая для исправления категория ошибок — при условии, что вы находите их в сентябре.