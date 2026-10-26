Отчетность исполнителя гособоронзаказа по итогам года: что готовить бухгалтеру и в каком порядке

Шаг первый: привести в порядок раздельный учёт

Раздельный учёт — это фундамент всей годовой отчётности по гособоронзаказу. Если он ведётся с пробелами, все последующие отчёты придётся собирать вручную, и они неизбежно разойдутся с регистрами.

Проверьте по каждому контракту следующие элементы.



— Аналитика по идентификатору контракта. Все затраты, поступления и расчёты с контрагентами должны иметь признак конкретного контракта. Операции без такого признака нужно разнести до закрытия периода.

— Прямые затраты. Материалы, комплектующие, работы соисполнителей, оплата труда производственного персонала должны относиться на контракт напрямую, на основании первичных документов.

— Косвенные затраты. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются между контрактами по базе, закреплённой в учётной политике. База должна быть одной и той же в течение года, а её применение — подтверждено расчётом.

— Незавершённое производство. Остаток незавершённого производства на конец года по каждому контракту должен быть подтверждён инвентаризацией и соответствовать данным раздельного учёта.

— Расчёты с соисполнителями. Авансы выданные, поставки полученные, задолженность по каждому соисполнителю — в разрезе контракта.



Отдельное внимание — учётной политике. Если в течение года менялся порядок распределения косвенных затрат или состав статей калькуляции, это должно быть оформлено и обосновано. Заказчик и контролирующие органы смотрят прежде всего на последовательность методики: одинаковые затраты должны учитываться одинаково во всех контрактах.