Электронная транспортная накладная с 1 сентября: что делать, если перевозчик прислал бумагу

Бумагу принесли. Сразу возвращать?

Представим: товар доставили, склад подтвердил приемку, перевозчик передал подписанную бумажную накладную. На просьбу прислать электронную отвечает: «Мы пока не подключились».

Само по себе отсутствие подключения не является универсальным разрешением продолжать бумажный документооборот.

Однако бумажная форма предусмотрена, например, когда грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо. Есть и другие исключения, установленные Приказом Минтранса от 01.06.2026 № 262. Проверять нужно конкретный пункт, а не устное объяснение перевозчика. Перечень случаев бумажного оформления.