Как автоматизировать архив договоров и не искать документы в почте бывшего сотрудника

Что нельзя отдавать одному ИИ

Нейросеть не должна самостоятельно:

удалять старые версии;

предоставлять доступ;

признавать документ подписанным;

определять юридическую силу;

менять срок договора;

считать скан оригиналом.

Архив должен хранить исходный файл, сведения о загрузке и историю изменений.

Главная польза автоматизации — не быстрый поиск сам по себе. Компания получает контроль над сроками, версиями и связанными обязательствами.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.