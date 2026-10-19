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Роман Ткачев
Делопроизводство
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Как автоматизировать архив договоров и не искать документы в почте бывшего сотрудника

Основной договор хранится у юриста, приложение — у менеджера, акт — в бухгалтерии, а актуальная редакция неизвестна. Разбираем, как собрать документы в управляемый архив с версиями и напоминаниями.

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Обычная папка на диске становится архивом только по названию. Если файлы называются договор_финал, финал2 и точно_финал, определить актуальную версию невозможно.

Автоматизированный архив должен знать не только имя файла, но и его роль в процессе.

Что нужно извлекать из документа

  • вид;

  • номер;

  • дату;

  • стороны;

  • предмет;

  • сумму;

  • срок;

  • автопролонгацию;

  • ответственного;

  • связанные приложения;

  • дату прекращения;

  • статус подписания.

Как должен работать процесс

  1. Документ поступает в единое хранилище.

  2. ИИ определяет его тип и извлекает реквизиты.

  3. Система связывает его с договором и контрагентом.

  4. Версии сохраняются отдельно.

  5. Доступ назначается по ролям.

  6. Сроки попадают в календарь.

  7. Ответственные получают уведомления.

  8. Поиск работает по реквизитам и содержанию.

Готовый промпт

Проанализируй комплект документов и подготовь карточки для архива.

Для каждого файла укажи:

  • вид документа;

  • номер и дату;

  • стороны;

  • договор, к которому он относится;

  • период действия;

  • сумму;

  • приложения;

  • упомянутые, но отсутствующие документы;

  • срок или событие, требующее контроля;

  • страницу, на которой найдены сведения.

Не объединяй документы только из-за похожих названий. Если связь не подтверждена, напиши: «Требуется ручная проверка».

Что нельзя отдавать одному ИИ

Нейросеть не должна самостоятельно:

  • удалять старые версии;

  • предоставлять доступ;

  • признавать документ подписанным;

  • определять юридическую силу;

  • менять срок договора;

  • считать скан оригиналом.

Архив должен хранить исходный файл, сведения о загрузке и историю изменений.

Главная польза автоматизации — не быстрый поиск сам по себе. Компания получает контроль над сроками, версиями и связанными обязательствами.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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