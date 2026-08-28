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Татьяна Цветкова
Миграционный учет
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С 1 сентября сервис «Амина» станет обязательным для новых категорий иностранных граждан

С 1 сентября сервис «Амина» станет обязательным для новых категорий иностранных граждан

С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется список иностранных граждан, которым нужно использовать приложение «Амина» для миграционного учета.

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С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется список иностранных граждан, которым нужно использовать приложение «Амина» для миграционного учёта.

Изменение касается граждан безвизовых стран, которые находятся в России более 90 дней, в том числе если:

  • срок пребывания продлён по родственнику — гражданину РФ;

  • поданы документы на РВП или ВНЖ;

  • иностранный гражданин учится в России;

  • есть другие основания для пребывания свыше 90 дней.

Напомним, «Амина» уже используется с 1 сентября 2025 года в рамках эксперимента по миграционному учёту в Москве и Московской области.

Кто уже должен использовать приложение «Амина»:

  • иностранные граждане, работающие по патенту;

  • иностранцы, у которых в миграционной карте указана цель въезда «работа» или которые меняют цель на «работа»;

  • граждане Армении, Казахстана и Киргизии, которые приезжают в Россию для работы или уже работают по трудовому договору.

С 1 сентября 2026 года к ним добавляются граждане безвизовых стран, которые находятся в России более 90 дней.

Кому сервис «Амина» не нужен:

  • иностранцам с РВП, ВНЖ или временным убежищем;

  • гражданам Республики Беларусь;

  • несовершеннолетним до 18 лет;

  • гражданам безвизовых стран, которые находятся в России менее 90 дней без цели работы — например, приехали в гости, как туристы или по делам;

  • гражданам визовых стран.

📌Если иностранный гражданин уже прошёл обязательную дактилоскопию и фотографирование в ММЦ «Сахарово» и у него есть карта иностранного гражданина, зарегистрироваться в приложении можно дистанционно. Приезжать в ММЦ для этого не требуется.

Если иностранный гражданин регистрируется через сервис «Амина», собственнику жилья не нужно отдельно подавать в МВД уведомление о постановке на миграционный учёт.

Если у вас есть сотрудники из безвизовых стран, которые находятся или планируют находиться в России более 90 дней, рекомендую заранее проверить, распространяются ли на них новые требования.

Информации об авторе

Татьяна Цветкова

Татьяна Цветкова

сооснователь в ООО Мелленниум Групп

1 подписчик9 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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