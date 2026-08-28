С 1 сентября сервис «Амина» станет обязательным для новых категорий иностранных граждан

С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется список иностранных граждан, которым нужно использовать приложение «Амина» для миграционного учёта.
Изменение касается граждан безвизовых стран, которые находятся в России более 90 дней, в том числе если:
срок пребывания продлён по родственнику — гражданину РФ;
поданы документы на РВП или ВНЖ;
иностранный гражданин учится в России;
есть другие основания для пребывания свыше 90 дней.
Напомним, «Амина» уже используется с 1 сентября 2025 года в рамках эксперимента по миграционному учёту в Москве и Московской области.
Кто уже должен использовать приложение «Амина»:
иностранные граждане, работающие по патенту;
иностранцы, у которых в миграционной карте указана цель въезда «работа» или которые меняют цель на «работа»;
граждане Армении, Казахстана и Киргизии, которые приезжают в Россию для работы или уже работают по трудовому договору.
С 1 сентября 2026 года к ним добавляются граждане безвизовых стран, которые находятся в России более 90 дней.
Кому сервис «Амина» не нужен:
иностранцам с РВП, ВНЖ или временным убежищем;
гражданам Республики Беларусь;
несовершеннолетним до 18 лет;
гражданам безвизовых стран, которые находятся в России менее 90 дней без цели работы — например, приехали в гости, как туристы или по делам;
гражданам визовых стран.
📌Если иностранный гражданин уже прошёл обязательную дактилоскопию и фотографирование в ММЦ «Сахарово» и у него есть карта иностранного гражданина, зарегистрироваться в приложении можно дистанционно. Приезжать в ММЦ для этого не требуется.
Если иностранный гражданин регистрируется через сервис «Амина», собственнику жилья не нужно отдельно подавать в МВД уведомление о постановке на миграционный учёт.
Если у вас есть сотрудники из безвизовых стран, которые находятся или планируют находиться в России более 90 дней, рекомендую заранее проверить, распространяются ли на них новые требования.
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