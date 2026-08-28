С 1 сентября сервис «Амина» станет обязательным для новых категорий иностранных граждан

С 1 сентября 2026 года в Москве и Московской области расширяется список иностранных граждан, которым нужно использовать приложение «Амина» для миграционного учёта.

Изменение касается граждан безвизовых стран, которые находятся в России более 90 дней, в том числе если:

срок пребывания продлён по родственнику — гражданину РФ;

поданы документы на РВП или ВНЖ;

иностранный гражданин учится в России;

есть другие основания для пребывания свыше 90 дней.

Напомним, «Амина» уже используется с 1 сентября 2025 года в рамках эксперимента по миграционному учёту в Москве и Московской области.