Предприниматель установил уличные фонари. Администрация приняла работы и заплатила. Фонари работали, жители ими пользовались. Для подрядчика это обычно означает, что договор можно убрать в архив. В этом случае бумаги понадобились снова — прокуратура потребовала признать все восемь договоров недействительными и вернуть полученные деньги.
Речь о деле № А70-23965/2025 об уличном освещении в селе Омутинском Тюменской области.
Кассация оставила взыскание в силе. 17 ноября 2026 года судья Верховного суда отказала в передаче жалобы в экономколлегию. Суды посчитали, что под восемью договорами скрывалась одна закупка, которую следовало проводить с соблюдением конкурентной процедуры.
Что подписали администрация и подрядчик
25 сентября 2024 года администрация Омутинского муниципального округа Тюменской области заключила с одним ИП восемь договоров. Предмет — устройство уличного освещения в селе Омутинском. В договорах фигурировали разные улицы и переулки. Отличались и сроки сдачи отдельных участков. Цена каждого договора укладывалась в 600 000 ₽.
Администрация использовала п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ, который допускает малую закупку у единственного поставщика. Общая цена восьми договоров составила 3 163 939,18 ₽. По платёжным поручениям за выполненные работы подрядчик получил 3 100 548,07 ₽. Эту сумму прокуратура и попросила взыскать.
Подрядчик ссылался, в частности, на то, что работы выполнены и светильники используются. Он также утверждал, что считал заключение договоров правомерным и действовал по указанию администрации. Суды оценили, что предприниматель одновременно подписал восемь договоров с одинаковым предметом без конкурентных процедур. В этих обстоятельствах объяснение «так предложил заказчик» его не защитило.
Как суд увидел одну закупку
Восемь адресов — это восемь мест, где нужно провести работы. Суду предстояло выяснить, зачем администрация заказывала работы и когда возникла потребность в них. В деле по всем договорам совпало сразу несколько обстоятельств:
Один день заключения. Все восемь подписали 25 сентября.
Одни и те же стороны. Заказчиком выступала одна администрация, подрядчиком — один предприниматель.
Одинаковый вид работ. На каждом участке устраивали уличное освещение.
Близкие сроки выполнения и один источник финансирования.
Общая хозяйственная цель. По оценке судов, договоры обеспечивали выполнение единого комплекса работ по освещению села.
Отдельные адреса суды учли вместе с остальными фактами. Улица Пушкина, Степная и Элеваторная вполне могут фигурировать в одной закупке с разными адресами выполнения работ. Если потребность известна целиком на момент заключения договоров, разница в адресах ещё не объясняет, почему работы заказывают несколькими прямыми контрактами.
На практике такая разбивка часто появляется уже в переписке о цене. Сначала заказчик присылает подрядчику общий перечень работ. Подрядчик готовит одну смету. Потом стороны получают несколько проектов договоров по отдельным адресам. Если потребуется объяснить их самостоятельность, исходный перечень и первая смета станут важной частью истории. Они показывают, какой объём стороны видели до оформления договоров.
Разве закон не разрешает несколько договоров с одним поставщиком?
Разрешает. Часть 15 ст. 93 закона № 44-ФЗ допускает несколько контрактов на однородные или идентичные товары, работы и услуги, в том числе с одним исполнителем, в пределах применимых ограничений по цене контракта и годовому объёму. Подрядчик ссылался на эту норму в редакции закона от 4 августа 2026 года № 279-ФЗ. Эта редакция распространяется и на правоотношения, возникшие до вступления поправки в силу, поэтому довод имел значение и для договоров 2024 года.
Кассация всё равно отказала. Она указала, что разрешение на несколько контрактов не охватывает искусственное разделение единого комплекса работ с целью обойти конкурентную процедуру.
Для проверки малой закупки есть два разных расчёта. Первый — цена конкретной закупки. По п. 4 ч. 1 ст. 93 в общем случае это не более 600 000 ₽. Второй — годовой объём, в пределах которого заказчик использует это основание. В пункте предусмотрены исключения по годовому объёму, в том числе для отдельных закупок, связанных с нуждами сельских поселений и жизнедеятельностью сельских населённых пунктов. Поэтому для конкретного заказчика нужно читать саму норму и проверять применимое основание. Даже если годовой лимит соблюдён или действует исключение, остаётся вопрос о том, сколько самостоятельных закупок было по существу.
Две ситуации, которые на бумаге выглядят почти одинаково
Ситуация первая. Весной школе понадобился ремонт одного электрощита. После осмотра школа заказала работы у подрядчика. Осенью в другом корпусе появились перебои, специалисты обследовали оборудование и определили новый объём ремонта. Этот объём нельзя было включить в весеннюю смету, потому что в тот момент конкретной потребности ещё не было. Оба заказа может получить один подрядчик, если для каждой закупки есть законное основание и соблюдены применимые условия.
Ситуация вторая. В сентябре школу уже обследовали целиком. У заказчика на руках одна ведомость дефектов по всем корпусам. Электромонтажник посчитал проект одним расчётом. После этого заказчик предлагает подписать несколько договоров по корпусам в один день, каждый на сумму ниже порога. Чтобы оценить риск, нужно посмотреть, были ли у этих работ самостоятельные задачи и результаты и чем такое разделение объяснялось на дату закупки.
В обоих примерах могут совпадать подрядчик и виды работ. Отличается то, когда и почему возникли потребности. Во втором случае получить объяснение стоит до того, как компания закупит материалы и поставит бригаду в график. Если заказчик может показать только разнесённые по корпусам листы одной сметы, главный вопрос остаётся открытым.
Почему оплаченные акты не спасли подрядчика
Акты и платёжные поручения подтвердили, что работы выполнены и деньги перечислены. Спор шёл о другом обстоятельстве — были ли основания заключать договоры в таком порядке. Суды сочли, что закупку намеренно разделили, это привело к обходу торгов и затронуло публичные интересы и права других участников рынка.
Суд округа сослался на практику Верховного суда о выполнении работ для публичных нужд без надлежащего контракта. В конкретном деле он также отклонил довод подрядчика о том, что муниципалитет получил результат и должен возместить его стоимость. Суд учёл выводы о поведении предпринимателя и отнёс понесённые им расходы к его предпринимательскому риску.
Поэтому 3 100 548,07 ₽ — это взыскание полученной оплаты в качестве последствия недействительности договоров. Для подрядчика финансовый риск состоит ещё и в том, что зарплаты монтажникам, расчёты с поставщиками и стоимость оборудования уже могли быть оплачены. Эти расходы сами по себе не дают права удержать деньги заказчика.
Какие вопросы задать до подписания нескольких договоров
Поставщику не обязательно вести закупочный учёт заказчика. Ему важно понять, какую работу он берёт на себя и на каком основании она ему достаётся. Если на подпись одновременно прислали несколько похожих проектов, есть смысл начать с пяти вопросов.
Когда возникла каждая потребность? Попросите показать заявки, акты обследования или другие документы, по которым видно, зачем появился каждый заказ. Если все объекты перечислены в одном исходном задании, попросите объяснить разделение.
Как определили предмет и цену? Сверьте проекты договоров с техническим заданием, сметами и своими коммерческими предложениями. Если вы рассчитывали 3 млн ₽ за единый комплекс, а вам прислали восемь договоров на его части, поднимите первоначальный расчёт.
Что заказчик сможет принять по каждому договору? У каждого самостоятельного заказа должен быть понятен его результат. Спросите, может ли заказчик принять и использовать его отдельно, если остальные работы отложат или отменят.
Какое основание выбрал заказчик? Попросите указать норму 44-ФЗ и объяснить, почему она подходит к фактическому предмету закупки. Ответ «каждый договор дешевле 600 тысяч» говорит о цене отдельного договора. Для подрядчика всё ещё важен вопрос, откуда взялся именно такой объём.
Какие расходы станут необратимыми сразу после подписи? Оцените авансы за материалы, аренду техники и работу бригады. Если закупочный порядок вызывает сомнения, сначала проясните его с заказчиком. После монтажа и оплаты у подрядчика уже меньше вариантов.
Короткое письмо заказчику в такой ситуации может выглядеть так:
Получили проекты договоров по объектам из общего перечня от [дата]. Просим уточнить основание закупки у единственного подрядчика по каждому договору и сообщить, чем обусловлено отдельное оформление работ. Для оценки сроков и цены просим направить задания по каждому объекту и подтвердить, какие результаты будут приниматься отдельно.
Ответ и приложенные документы помогут решить, есть ли у договоров самостоятельные основания. Если из переписки следует, что речь об одном комплексе, обсудите с заказчиком закупку всего объёма по предусмотренной законом процедуре. Для старта работ письменная уверенность заказчика менее полезна, чем понятное основание заключения контракта.
Что проверить, если договоры уже исполнены и возник спор
Начните с первой версии задания, а не с последней папки с актами. Соберите заявки, переписку, сметы, проекты договоров, сведения о финансировании, документы о приёмке и платёжные поручения. В хронологии отдельно отметьте, когда заказчик обозначил потребность по каждому объекту, когда подрядчик узнал об общем объёме работ и какой результат стороны планировали получить по каждому договору.
Если заказов действительно было несколько, самостоятельность лучше показать конкретными обстоятельствами. Например, отдельная заявка появилась после окончания первых работ, а новый дефект подтверждён актом осмотра. Если работы изначально согласовали одним комплексом, эту переписку тоже нужно учитывать при оценке позиции. Объяснение, придуманное уже после иска, будет сопоставлено с документами, которые существовали на дату закупки.
В деле об освещении деньги уже пришли подрядчику, а акты были подписаны. Вопрос о способе закупки всё равно вернулся через суд. Если заказчик просит сегодня подписать несколько договоров по смете, которую вчера согласовали целиком, разберите основание закупки до того, как заказывать материалы.