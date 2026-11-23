Предприниматель установил уличные фонари. Администрация приняла работы и заплатила. Фонари работали, жители ими пользовались. Для подрядчика это обычно означает, что договор можно убрать в архив. В этом случае бумаги понадобились снова — прокуратура потребовала признать все восемь договоров недействительными и вернуть полученные деньги.

Речь о деле № А70-23965/2025 об уличном освещении в селе Омутинском Тюменской области.

Кассация оставила взыскание в силе. 17 ноября 2026 года судья Верховного суда отказала в передаче жалобы в экономколлегию. Суды посчитали, что под восемью договорами скрывалась одна закупка, которую следовало проводить с соблюдением конкурентной процедуры.