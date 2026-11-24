На 31-й день пени за день удваиваются. На 91-й снова уменьшаются вдвое. Если по дороге компания погасила часть налога, а Банк России поменял ключевую ставку , отрезков в таблице станет ещё больше. Разберём две версии одного расчёта и посмотрим, с какого документа начать сверку с инспекцией.

На едином налоговом счёте появились пени. Бухгалтер открывает таблицу, подставляет сумму долга, ключевую ставку и 95 дней просрочки. Получается одна цифра. У налоговой стоит другая. Начинают искать потерявшийся платёж, а причина может быть проще — в этих 95 днях действовали три разных периода начисления пеней .

Как считают пени для организаций в 2026 году

По пункту 5.1 статьи 75 НК РФ для организаций действует временный порядок. Дневная ставка пени зависит от того, сколько дней длится просрочка. Дни просрочки Какую долю ключевой ставки берут за день С 1-го по 30-й 1/300 С 31-го по 90-й 1/150 С 91-го 1/300 Пени считают за календарные дни. В расчёт входят выходные и праздники внутри периода просрочки. Отсчёт начинается со дня возникновения недоимки и идёт по день исполнения обязанности включительно. Ключевую ставку берут ту, которая действовала в соответствующие дни. Для ИП применяется отдельное правило — 1/300 ключевой ставки за весь период. Примеры ниже рассчитаны для ООО. У временного порядка есть срок — до 31 декабря 2026 года. В законопроекте № 617-9 предусмотрено продление до конца 2027 года. Госдума приняла проект во втором чтении 19 ноября. Для расчёта за 2026 год уже есть действующая норма, а для прогноза расходов на 2027-й важно сверить окончательную редакцию закона после опубликования.

Пример 1. ООО задолжало 900 000 ₽ и погасило налог на 95-й день

Предположим, что у компании одна недоимка, 900 000 ₽. До 95-го дня она ничего не погашала. Для простоты возьмём условную ключевую ставку 18%, которая оставалась одинаковой весь период. На каждом отрезке формула одна: Пени за отрезок = недоимка × ключевая ставка ÷ 300 или 150 × число дней отрезка. Делитель выбираем по таблице. Ставку 18% в формуле используем как 0,18. Дни Дней в отрезке Пени за день Пени за отрезок 1–30 30 540 ₽ 16 200 ₽ 31–90 60 1 080 ₽ 64 800 ₽ 91–95 5 540 ₽ 2 700 ₽ Итого 95 83 700 ₽ Больше всего компания заплатила за период с 31-го по 90-й день. На него пришлось 64 800 ₽ из 83 700 ₽. Если применить 1/300 ко всем 95 дням, получится 51 300 ₽. Разница в 32 400 ₽ появится из-за того, что из расчёта выпала повышенная ставка за 60 дней. Ещё один момент, который легко пропустить. Когда просрочка дошла до 91-го дня, меньший размер пени применяется с этого дня. Суммы за предыдущие дни сохраняются. В нашем примере на 90-й день пени выросли на 1 080 ₽, на 91-й — ещё на 540 ₽. Поэтому, если в платёжном календаре есть выбор между погашением сегодня и через неделю, более низкая дневная ставка сама по себе ожидание дешевле не сделает.

Пример 2. ООО погасило треть долга, а ключевая ставка снизилась

Те же 900 000 ₽ и те же 95 дней, но теперь в середине периода произошло два события. К началу 46-го дня 300 000 ₽ уже учтены в погашение этой недоимки. Осталось 600 000 ₽ .

С 61-го дня условная ключевая ставка снизилась с 18% до 15% .

На 95-й день организация погасила остаток налога. Других обязательств в примере нет. Возраст оставшейся недоимки продолжаем считать с исходного срока. На 46-й день уменьшается сумма долга, а делитель остаётся 150. На 61-й день меняется ключевая ставка, а сумма долга и делитель остаются прежними. На 91-й день делитель снова становится 300. Дни Недоимка Ключевая ставка Делитель Дней Пени 1–30 900 000 ₽ 18% 300 30 16 200 ₽ 31–45 900 000 ₽ 18% 150 15 16 200 ₽ 46–60 600 000 ₽ 18% 150 15 10 800 ₽ 61–90 600 000 ₽ 15% 150 30 18 000 ₽ 91–95 600 000 ₽ 15% 300 5 1 500 ₽ Итого 95 62 700 ₽ Разница между двумя примерами — 21 000 ₽. Из них 15 000 ₽ дала частичная уплата. Ещё 6 000 ₽ сэкономило снижение ставки на оставшиеся 600 000 ₽. Это можно проверить отдельно. Если бы компания погасила 300 000 ₽, а ставка осталась 18%, пени составили бы 68 700 ₽. Такой промежуточный расчёт полезен, когда нужно объяснить руководителю, какую часть расходов бизнес сократил своим платежом и какую убрало изменение ставки.

Почему платёж есть, а пени продолжают начисляться

В условии второго примера важны слова «учтены в погашение этой недоимки». В реальной компании на один налоговый счёт поступают деньги под разные обязательства. Сегодня бухгалтер отправляет единый налоговый платёж, завтра видит его в банковской выписке, а при сверке оказывается, что деньги распределились в погашение других начислений. Предположим, организация рассчитывала уменьшить долг на 300 000 ₽. В счёт именно этой недоимки ушло 200 000 ₽, ещё 100 000 ₽ учли в погашение другой обязанности. Тогда у компании останется 700 000 ₽ долга по этому налогу. Для расчёта пеней с даты частичного погашения нужны именно эти 700 000 ₽. При ставке 18% и делителе 150 разница между предполагаемым и фактическим остатком даст 120 ₽ в день. За 15 дней набежит 1 800 ₽ расхождения. Если у компании два просроченных налога с разными сроками уплаты, пригодится ещё одна проверка. У старого долга может идти уже 45-й день, пока у нового только 12-й. Суммы видны на одном счёте, но для соответствующих недоимок в этот день применяются разные делители. Поэтому для сверки нужны вид обязательства, срок уплаты и история погашения по каждой сумме. Остаток на ЕНС сегодня тоже мало говорит о том, что происходило месяц назад. Компания могла закрыть налог вчера, а в карточке сегодня увидит пени за период, когда долг ещё существовал. Здесь стоит проверить дату погашения основного долга и по какой день инспекция начислила пени. День погашения входит в расчёт.

Какие документы взять для сверки