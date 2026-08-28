Wildberries, БПЛА и налоги: пострадавшим селлерам дали отсрочку на год

Через год всё придётся отдать сразу?

Нет. По большинству платежей после окончания отсрочки предусмотрена ещё и рассрочка на 12 месяцев равными частями.

То есть условный долг в 1,2 млн рублей можно будет погашать по 100 тыс. рублей в месяц.

Но для НПД и АУСН такой дополнительной рассрочки нет.

И ещё один приятный момент: проценты за отсрочку и рассрочку не начисляются.