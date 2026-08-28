Wildberries, БПЛА и налоги: пострадавшим селлерам дали отсрочку на год

Пострадавшие из-за атак БПЛА продавцы Wildberries получили важную налоговую льготу. Налоги и страховые взносы можно перенести на год, а по большинству платежей потом платить ещё 12 месяцев частями.
Кому положена отсрочка
25 августа 2026 года Правительство РФ приняло Постановление № 1074.
Мера касается продавцов, у которых есть действующий договор с Wildberries на реализацию товаров.
Для бизнеса, работавшего в 2025 году, расчётный ущерб с июля 2026 года должен превышать 5% доходов за 2025 год. Для ИП и ООО, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года, это ограничение не применяется.
Какие налоги можно перенести
Срок уплаты ряда налогов и страховых взносов, начисленных с августа 2026 года по июль 2027 года, переносится на 12 месяцев.
В частности, речь идёт об
УСН
АУСН
НПД
НДС без ввозного
налоге на прибыль
НДФЛ ИП с предпринимательских доходов и страховых взносах
Налог не списывают. Бизнес просто получает дополнительный год, чтобы найти деньги на его уплату.
Через год всё придётся отдать сразу?
Нет. По большинству платежей после окончания отсрочки предусмотрена ещё и рассрочка на 12 месяцев равными частями.
То есть условный долг в 1,2 млн рублей можно будет погашать по 100 тыс. рублей в месяц.
Но для НПД и АУСН такой дополнительной рассрочки нет.
И ещё один приятный момент: проценты за отсрочку и рассрочку не начисляются.
Нужно ли подавать заявление в ФНС?
Нет.
ООО «РВБ» формирует перечень пострадавших продавцов и передаёт в ФНС сведения о них и расчётной сумме ущерба. Отдельное решение налоговой для предоставления отсрочки не требуется.
Но я бы всё равно проверила личный кабинет и ЕНС. Важно не просто знать, что отсрочка положена, а увидеть, что сроки платежей действительно перенесены.
Что ещё предусмотрено
До конца 2026 года приостанавливаются предусмотренные постановлением выездные и повторные выездные налоговые проверки.
Отдельные сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о её взыскании продлеваются на шесть месяцев.
Моё мнение: это действительно похоже на бесплатный кредит
Тут мне интересна не столько сама формулировка «отсрочка», сколько стоимость денег.
Допустим, после повреждения товара селлеру нужно заплатить 1 млн рублей налогов. Эти деньги сейчас можно оставить в обороте и направить на новую закупку, логистику или другие расходы.
Если вместо этого брать кредит условно под 25% годовых, стоимость миллиона за год составила бы около 250 тыс. рублей.
А государство за эту отсрочку проценты не берёт.
Получается, бизнес фактически получает год финансирования без процентов. Налог потом всё равно придётся заплатить, но деньги некоторое время остаются у предпринимателя.
Для пострадавшего селлера это вполне может быть существенной поддержкой.
Что запомнить селлеру
отсрочка действует на 12 месяцев
по большинству налогов после неё предусмотрена рассрочка ещё на 12 месяцев
заявление в ФНС подавать не нужно
сведения передаёт ООО «РВБ»
проценты за отсрочку и рассрочку не начисляются
стоит самостоятельно проверить статус и отражение сроков платежей в ЕНС.
Если совсем коротко:
налоги пострадавшим селлерам не отменили, но дали возможность год пользоваться этими деньгами без процентов, а затем по большинству платежей возвращать их частями.
И вот это уже похоже на вполне реальную финансовую поддержку, а не просто красивую формулировку в постановлении.
А вы бы при такой отсрочке оставили деньги в обороте или сразу направили их на новую закупку?
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