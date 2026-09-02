Если у вас есть сотрудники, то с 1 сентября появилось сразу два изменения, которые нужно проверить
Их легко пропустить, особенно если зарплатой и отчетностью вы занимаетесь самостоятельно.
Их легко пропустить, особенно если зарплатой и отчётностью вы занимаетесь самостоятельно.
1. Уведомления по НДФЛ и страховым взносам
Здесь есть хорошая новость.
Теперь ИП может заранее подать уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на несколько месяцев вперёд.
Это удобно, если у вас стабильная зарплата, сотрудники не меняются и выплаты примерно одинаковые.
Но есть нюанс.
Если зарплаты постоянно меняются, появляются новые сотрудники или дополнительные выплаты, за фактическими суммами всё равно придётся следить. А при необходимости — подавать корректировки.
То есть новый порядок — это не обязанность для всех, а скорее дополнительный инструмент, которым можно пользоваться, если вам это действительно удобно.
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2. Проверьте электронную подпись
Второй момент особенно важен для тех, кто самостоятельно сдаёт отчётность за сотрудников.
С 1 сентября СФР не принимает электронную отчётность, если в сертификате КЭП нет специального атрибута «Согласование ключей».
Поэтому стоит проверить свою электронную подпись заранее.
Если сертификат старый и нужного атрибута в нём нет, его необходимо перевыпустить.
При этом сертификаты, выданные после 28 августа 2025 года, уже содержат необходимый атрибут.
Что проверить прямо сейчас?
Если у вас есть сотрудники, сохраните себе этот небольшой чек-лист:
подходит ли вам новый порядок подачи уведомлений;
актуальна ли ваша КЭП для работы с СФР;
не потребуется ли вам перевыпуск сертификата.
Бухгалтеры обычно держат такие изменения под контролем.
Но если вы сами считаете зарплату, сдаёте отчётность и следите за всеми изменениями, будьте внимательны: нюансов в работе с сотрудниками становится всё больше.
А бухгалтерия — это уже отдельный пласт работы, который легко отнимает время у бизнеса.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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