Товар в копоти доехал до покупателя: как остановить отгрузку

Что происходит с отгрузками после пожара на складе?

Товар уезжает к покупателям в том состоянии, в каком он лежал на складе, потому что между пожаром и остановкой продаж никакой автоматики нет. Карточка активна, остатки числятся, сборка идёт, и отправление доезжает до пункта выдачи в чёрном от копоти пакете и мокрое внутри. Продавец узнаёт об этом последним, из отзыва

Формулировка из живого чата продавцов 16 августа 2026 года звучит так:

Мы стали получать отзывы на наш товар, который доехал до покупателя в уже чёрном пакете от копоти и мокрый внутри. Наверняка, с этим столкнутся многие. Какие действия должны быть со стороны селлера, чтобы пресечь покатушки испорченного товара? Сообщение продавца в отраслевом чате, 16 августа 2026 года, приведено обезличенно

Второй продавец в том же обсуждении отвечает короче: «а толку, если приезжает с этих складов вот такое». Это не единичная жалоба, это начало волны, и она предсказуемо повторится по каждому складу, который тушили

с 18 июля 2026

Серия атак прошла по двадцати крупным складам Wildberries. Партии на этих складах попадали под огонь, задымление и воду при тушении, при этом физически оставались в стоке и числились доступными к продаже

18 июля - 3 августа 2026

Площадка начала выдавать продавцам справки о том, что товары пострадали в результате обстоятельств непреодолимой силы. В справках нет ни характера повреждений, ни объёма пострадавшего товара, поэтому для расчёта убытка их не хватает

16 августа 2026, 08:43

Поступило сообщение о возгорании на складе в Коледино в Подольске после удара беспилотника. Это один из крупнейших складов компании, около 250 тысяч квадратных метров, то есть объём товара в зоне повреждения измеряется тысячами продавцов

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Отправления с задымлённого и намокшего товара доезжают до покупателей, собирают отзывы с фотографиями, возвраты и обращения. Каждый такой заказ бьёт по карточке и по кошельку продавца дважды: возвратом суммы и удержанной логистикой

Главная ловушка первых суток. Продавец ждёт официального сообщения площадки о том, какие партии пострадали, и не трогает карточки, чтобы не потерять позиции. Пока он ждёт, отгрузка идёт. Официальная информация о характере повреждений приходит с задержкой и в общих формулировках, а отзывы прилетают за часы. Решение о снятии остатков принимает продавец, и принимать его нужно раньше, чем появится подтверждение