Маркетплейс прислал отчет об утрате товара: почему молчание стоит дороже спора

Откуда берётся юридическая сила

Пока продавец отчёт не принял, это предложение об урегулировании. Сила появляется из конструкции договора: при отсутствии возражений в отведённый срок отчёт считается принятым.

Это законная конструкция. Пункт 3 статьи 438 ГК РФ признаёт молчание акцептом, если это вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или прежних деловых отношений. Оферты маркетплейсов такое условие содержат, и суды с этим работают.

Практическое последствие: после истечения срока предмет спора смещается. Обсуждается уже не размер убытка, а поведение продавца, который с расчётом согласился. Позиция от этого слабеет заметно.

При этом ссылка площадки на непреодолимую силу режим ответственности комиссионера не отменяет автоматически. Комиссионер отвечает за утрату, недостачу и повреждение имущества комитента по статье 998 ГК РФ, а освобождение по пункту 3 статьи 401 ГК РФ требует доказанной чрезвычайности и непредотвратимости, и доказывает это тот, кто ссылается.