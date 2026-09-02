Маркетплейс прислал отчет об утрате товара: почему молчание стоит дороже спора

С конца августа продавцы маркетплейсов получают в личных кабинетах новый для себя документ - отчёт по товару, утраченному на складе площадки. Документ выглядит бухгалтерским, а работает юридически, и разница между этими двумя восприятиями стоит продавцу денег.
Разберу, что это за документ, откуда у него берётся сила и как с ним работать.
Что представляет собой отчёт об утрате
Это односторонний акт площадки. В нём она сама перечисляет, какие артикулы считает утраченными, в каком количестве и по какой цене готова возместить. Ни продавец, ни независимое лицо в составлении не участвуют.
Сразу разведу два документа, которые в обсуждениях смешивают. Еженедельный отчёт о реализации это отчёт комиссионера по статье 999 ГК РФ: по нему считается выручка, вознаграждение и удержания. Отчёт об утрате это другое - перечень погибшего товара и предложенный площадкой расчёт возмещения. Сроки и порядок возражений по ним договор задаёт отдельно.
Откуда берётся юридическая сила
Пока продавец отчёт не принял, это предложение об урегулировании. Сила появляется из конструкции договора: при отсутствии возражений в отведённый срок отчёт считается принятым.
Это законная конструкция. Пункт 3 статьи 438 ГК РФ признаёт молчание акцептом, если это вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или прежних деловых отношений. Оферты маркетплейсов такое условие содержат, и суды с этим работают.
Практическое последствие: после истечения срока предмет спора смещается. Обсуждается уже не размер убытка, а поведение продавца, который с расчётом согласился. Позиция от этого слабеет заметно.
При этом ссылка площадки на непреодолимую силу режим ответственности комиссионера не отменяет автоматически. Комиссионер отвечает за утрату, недостачу и повреждение имущества комитента по статье 998 ГК РФ, а освобождение по пункту 3 статьи 401 ГК РФ требует доказанной чрезвычайности и непредотвратимости, и доказывает это тот, кто ссылается.
Что сверять построчно
Проверка делается не чтением отчёта, а сопоставлением трёх источников: сам отчёт, выгрузка остатков на дату до утраты и первичные документы на закупку или производство.
Перечень артикулов. Позиция есть у продавца и отсутствует в отчёте - товар выпал из возмещения целиком.
Количество по артикулу. Самая тихая потеря: артикул на месте, а штук вдвое меньше. Опора - остатки плюс отчёты о приёмке поставок.
Склад и дата. Товар, числящийся на другом складе, в перечень объекта могли не включить.
Цена за единицу. Здесь основной спор, о нём ниже.
Статус товара. Позиции, заблокированные площадкой до утраты, из возмещения нередко исключают.
Отдельно выписываются товары, которые на момент утраты уже были выкуплены или находились в пути к покупателю: они рискуют повиснуть между двумя механизмами и не попасть ни в отчёт об утрате, ни в компенсацию за невыкуп.
Спор о базе расчёта
Площадка считает от цены, по которой товар фактически продавался покупателю, то есть после скидки постоянного покупателя. Продавец считает от цены реализации по своим отчётам и от собственных затрат. Разрыв в живых отчётах доходит до трети суммы.
Юридически спор идёт не об арифметике, а о том, что возмещается. По статье 15 ГК РФ возмещаются реальный ущерб и упущенная выгода, а реальный ущерб по товару, находившемуся у комиссионера, считается от стоимости имущества комитента. Скидка - инструмент площадки, и уменьшать ею убыток она может только при прямом и недвусмысленном условии в редакции договора, действовавшей на дату утраты.
Поэтому в возражениях указывается конкретно: какая база применена, какая должна применяться, из каких документов она берётся и на какую сумму расходится итог.
Как подавать возражения
Письменно, тем каналом, который договор называет официальным, с приложением расчёта. Комментарий в чате поддержки возражением не является: его нельзя выгрузить, заверить и предъявить.
Рабочая структура письма: реквизиты продавца и отчёта; перечисление оспариваемых позиций с указанием количества по отчёту и по своим данным; подтверждающие документы; собственный расчёт с указанием базы; требование возместить в конкретный срок; оговорка на случай частичной выплаты; приложения списком.
Срок считается от даты появления отчёта в кабинете, а не от даты, когда продавец его открыл. Поэтому первое действие после появления документа - снимок экрана с датой и адресом страницы, а уже потом чтение. Документы в кабинетах переписываются, и первоначальную редакцию позже подтвердить будет нечем.
Оговорка при частичной выплате
Если площадка платит часть, деньги можно принимать, но письменно фиксировать: сумма принимается в счёт частичного возмещения убытков, требование в оставшейся части сохраняется, принятие выплаты не является отступным по статье 409 ГК РФ и не означает прощения долга по статье 415 ГК РФ.
Без такой оговорки площадка в споре заявит, что стороны урегулировали разногласия, и суду придётся толковать поведение продавца.
Что в сухом остатке
Отчёт об утрате не устанавливает размер убытка. Он устанавливает срок, внутри которого продавец обязан заявить о несогласии. Общий срок исковой давности три года по статье 196 ГК РФ никуда не девается, но восстановить остатки на дату утраты через год будет несопоставимо труднее, чем в первые дни.
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