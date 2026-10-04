Претензия к Wildberries с 1 октября 2026 года: куда подавать, какие документы приложить и какой срок не пропустить бухгалтеру

Два срока, которые путают

В пересказах новой оферты встречается фраза, что претензию по штрафу продавец теряет через 15 дней. Это не так. 15 дней - срок, за который площадка обязана ответить. Срока на подачу претензии продавцом в п. 8.9 нет

Срок, который действительно важен для продавца и для бухгалтера, - 14 календарных дней на замечания к отчёту о реализации. Он считается со дня, следующего за отчётным периодом. Если замечаний нет, отчёт считается утверждённым. В кассационной практике по делу А41-42476/2025 продавцу отказали во взыскании 243 309 рублей штрафов, среди причин - отчёты утверждены молчанием и нет контррасчёта

Практический вывод для учёта: еженедельный отчёт стоит сверять с начислениями сразу, а не при закрытии квартала. Найденное удержание оформляется замечанием в срок, а потом претензией