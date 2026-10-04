Претензия к Wildberries с 1 октября 2026 года: куда подавать, какие документы приложить и какой срок не пропустить бухгалтеру

С 1 октября 2026 года у продавцов Wildberries действует новая редакция оферты. Порядок досудебной претензии в ней переписан: один канал подачи, два срока ответа, переписка в кабинете признаётся юридически значимой. Для бухгалтера и предпринимателя это вопрос не только юридический. Претензия по удержанию начинается с отчёта о реализации, а главный срок, который можно потерять, тоже связан с отчётом
Что изменилось по сравнению с сентябрьской редакцией
Сравнение текста новой оферты (файл от 24 сентября 2026 года, на листах пометка «Вступает в силу с 01 октября 2026 года») с редакцией № 101, действовавшей с 1 сентября:
канал подачи: Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии» (п. 8.9). Фраза о том, что ответ на претензию можно дать по электронной почте, удалена
срок ответа по штрафам, блокировке карточки или кабинета, снижению рейтинга и изменению положения карточки в выдаче: 15 календарных дней со дня подачи вместо прежних 30 со дня получения
срок ответа по остальным претензиям, например о невыплате, утрате товара, переплате логистики: прежние 30 календарных дней со дня получения
переписка через Портал «признается обменом юридически значимыми сообщениями» (п. 8.1)
о штрафе и о блокировке карточки или кабинета площадка уведомляет не позднее чем за 3 календарных дня (п. 9.2.4, п. 9.11.15)
срок замечаний к еженедельному отчёту о реализации - 14 календарных дней (п. 5.6), не изменился
Новые нормы повторяют статьи 12-14 Федерального закона № 289-ФЗ о платформенной экономике, который тоже вступил в силу 1 октября 2026 года
Два срока, которые путают
В пересказах новой оферты встречается фраза, что претензию по штрафу продавец теряет через 15 дней. Это не так. 15 дней - срок, за который площадка обязана ответить. Срока на подачу претензии продавцом в п. 8.9 нет
Срок, который действительно важен для продавца и для бухгалтера, - 14 календарных дней на замечания к отчёту о реализации. Он считается со дня, следующего за отчётным периодом. Если замечаний нет, отчёт считается утверждённым. В кассационной практике по делу А41-42476/2025 продавцу отказали во взыскании 243 309 рублей штрафов, среди причин - отчёты утверждены молчанием и нет контррасчёта
Практический вывод для учёта: еженедельный отчёт стоит сверять с начислениями сразу, а не при закрытии квартала. Найденное удержание оформляется замечанием в срок, а потом претензией
Какие документы готовить к претензии
Закон № 289-ФЗ (ч. 2 ст. 14) требует подавать жалобу на действия площадки с приложением документов, указывающих на необоснованность её действий. Для типовых споров это:
по штрафу: уведомление о штрафе с датой, номер отчёта о реализации со строкой удержания, документы по поставке (транспортная накладная по местам, акт приёмки), фото и видео сдачи
по блокировке карточки или кабинета: уведомление о блокировке с датой, документы, которые запрашивала площадка, и подтверждение их загрузки, ответы поддержки
по невыплате и утрате товара: отчёты о реализации, акты приёмки, УПД и платёжные документы по закупке, расчёт суммы
доверенность, если претензию подписывает не сам предприниматель или руководитель (п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 22.06.2021 № 18)
Отдельный документ, который часто забывают, - скриншот заявки в категории «Досудебные претензии» с номером, датой и временем подачи. По пп. 1 п. 8.9 срок ответа идёт со дня подачи, а к иску прикладываются документы о соблюдении претензионного порядка (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ)
Типовые ошибки
претензия в общем чате поддержки или в чужой категории: не запускает срок ответа и не подтверждает досудебный порядок
только письмо на электронную почту: в новой редакции п. 8.9 такого варианта нет
«прошу разобраться» без сумм, номеров отчётов и требований: из обращения не виден спор
смешение в одной претензии штрафов и невыплат: на мой взгляд, их лучше разделить, у них разные сроки ответа
подпись сотрудника без доверенности
пропуск 14 дней на замечания к отчёту
Заказное письмо на юридический адрес можно отправить дополнительно, как страховку. Но основной канал теперь - Портал. По п. 8.1 сообщения, доставленные иными способами, признаются полученными только при направлении копии через Портал
Когда можно идти в суд
Общее правило ч. 5 ст. 4 АПК РФ - тридцать календарных дней после направления претензии, если закон или договор не устанавливают иной срок. Для претензий по штрафам и блокировкам иной срок, 15 дней, установлен и офертой, и законом. Практики по новой редакции пока нет, поэтому осторожный вариант - обращаться после ответа площадки или после истечения срока, а по денежным требованиям при запасе времени выждать 30 дней. Споры рассматривает Арбитражный суд Московской области, подсудность в новой редакции не изменилась
Что ещё изменилось
Обычные изменения оферты теперь вступают не ранее чем через 15 дней после уведомления на Портале (п. 7.2.1), раньше по умолчанию - на седьмой день. Срок не менее 45 календарных дней для изменений, которые вводят или увеличивают ответственность продавца, был и раньше (п. 7.2). Для учёта это значит, что удержание проверяется по редакции оферты на дату удержания: сентябрьские - по редакции № 101, октябрьские - по новой
Практики по редакции оферты с 1 октября 2026 года и по статье 14 закона № 289-ФЗ на дату публикации нет, исход спора гарантировать нельзя
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