Wildberries не принимает претензию через кабинет: какие документы собрать, чтобы не потерять досудебный порядок

Почему другого канала нет

С 1 октября действует новая редакция оферты. Пункт 8.1: вся переписка, включая претензии, идёт исключительно через Портал и признаётся обменом юридически значимыми сообщениями. Документы, отправленные иначе, засчитываются, только если их копия направлена через Портал. Пункт 8.9: претензия подаётся в разделе «Поддержка», категория «Досудебные претензии»

По спорам о штрафах, блокировке карточки или кабинета, рейтинге и позиции в выдаче с 1 октября ещё и закон требует жалобу в системе площадки до суда (ч. 1 ст. 14 закона № 289-ФЗ о платформенной экономике). При этом та же норма обязывает площадку обеспечить продавцу возможность такую жалобу подать

Одна полезная деталь: по п. 1.9 оферты Портал - это и сайт, и мобильная версия, и приложение WB Partners. Если не получается в браузере, подача через приложение остаётся договорным способом