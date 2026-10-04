Штраф Wildberries за отмену заказа, которого не было: какие документы собрать продавцу и бухгалтеру

В начале октября продавцы, работающие со своего склада по модели FBS, получают штрафы «Невыполненный заказ (отмена продавцом)» по заказам, которых не видели в кабинете, и по заказам, которые покупатель уже выкупил. Разбираю, на чём держится этот штраф по новой оферте, какие документы снять из кабинета и как штраф отразится в отчёте
2 октября в чате продавцов описали ситуацию так: «у нас полетел ворох отмен по фбс. А этих заказов в ленте нет и ФФ их не видел. Т.е. как бы заказ появляется уже в статусе Отменен и со штрафом.» Через несколько минут тот же продавец добавил, что часть заказов выкуплена, а в разделе заказов они «висят в статусе Отменен». Днём раньше другой продавец спрашивал, удавалось ли кому-нибудь аннулировать такой штраф. Чат ответил, что, скорее всего, никому
За что начисляют штраф
Основание - п. 14 Перечня штрафов, который действует с 1 октября 2026 года. Это штраф не за отмену как таковую, а за превышение срока передачи товара площадке по п. 4.3.1 оферты. Отказ продавца от заказа и автоматическая отмена через 120 часов без передачи названы случаями такого превышения
Срок передачи по п. 4.3.1 - 24 часа, предельный 120 часов, и оба считаются с момента, когда площадка разместила на портале информацию о покупке в разделе «Сборочные задания». Отсюда два вывода:
если задания не было, срок не начинался и нарушить его было нельзя
если заказ выкуплен, товар передан и продан, и признака «без фактической передачи» нет
Гражданский кодекс говорит то же общими словами: неустойку нельзя требовать, если должник не отвечает за нарушение (п. 2 ст. 330 ГК РФ), а сторона, не совершившая действия, без которого другая не могла исполнить обязательство, считается просрочившим кредитором (п. 1 ст. 406 ГК РФ)
Что проверить в своей компании до спора
По оферте действия любого пользователя кабинета и любой программы, подключённой по API, считаются действиями продавца (п. 9.1.3 и 9.1.4). Поэтому первым делом:
письменно спросите фулфилмент, получал ли он заказ и не отменял ли его
посмотрите журнал вашей учётной системы или интеграции: приходил ли заказ и была ли команда отмены
проверьте список пользователей кабинета и их права на дату отмены
Если отменил фулфилмент, требование к площадке слабеет, а вопрос переходит в договор с исполнителем
Какие документы снять из кабинета
полный текст уведомления о штрафе с датой, номером заказа и пунктами оферты и Перечня
снимок раздела «Сборочные задания» за дни вокруг заказа, где видно, что задания среди новых не было
карточку заказа со статусом «Отменен»
детализацию еженедельного отчёта о реализации: все строки по идентификатору заказа Srid, особенно продажу и штраф, с номером отчёта
статусы поставки и сборки со временем сканирования, если товар передавали
переписку с поддержкой с номерами обращений
Для бухгалтера здесь главное - детализация. Штраф придёт строкой в отчёт о реализации и уменьшит выплату. Если по тому же Srid в отчёте есть продажа, это и есть доказательство, что товар передан. Реестр штрафов за месяц удобно вести по колонкам: Srid, дата, сумма штрафа, номер отчёта, что есть по заказу в отчёте
Сроки, которые нельзя пропустить
уведомление о штрафе площадка обязана направить не позднее чем за 3 дня до списания и указать в нём нарушенные пункты договора (ч. 3 ст. 13 закона № 289-ФЗ, абзац в п. 9.2.4 оферты), это время на письменное возражение через поддержку
замечания к отчёту о реализации - 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётного периода (п. 5.6 оферты), без них отчёт считается утверждённым
претензия - только через портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии», по штрафам ответ в течение 15 календарных дней (п. 8.9 оферты, ч. 1 ст. 14 закона № 289-ФЗ)
иск о возврате удержанного - в Арбитражный суд Московской области, надёжнее после 30 дней с претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ)
Пропуск срока по отчётам дорого обходится: в одном из дел кассация поддержала отказ в возврате штрафов, в том числе потому, что продавец не возражал против отчётов
Сколько стоит штраф
Двойная комиссия на непереданный товар, умноженная на коэффициент срока отмены: 0,8 при отмене продавцом до 18 часов, 1 от 18 до 72 часов, 1,4 от 72 до 120 часов, 1,6 при автоотмене. Не меньше 10 и не больше 10 000 рублей за единицу, при рейтинге доставки от 95 % потолок 3 000 рублей. У этой строки Перечня есть пометка об ограниченной ответственности, поэтому сумма штрафов за один вид нарушения за 31 день ограничена долей оборота (п. 9.10.6 оферты). При «вороне отмен» стоит проверить и этот потолок
Пока спор не решён, сумма штрафа остаётся удержанием по отчёту площадки. Как отражать удержание и его возврат, лучше решить с вашим бухгалтером по документам самого отчёта: номер, строка, дата
Судебной практики именно по этому штрафу в новой редакции пока нет, исход спора никто не гарантирует. Решают документы, снятые до списания
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