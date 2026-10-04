Штраф Wildberries за отмену заказа, которого не было: какие документы собрать продавцу и бухгалтеру

В начале октября продавцы, работающие со своего склада по модели FBS, получают штрафы «Невыполненный заказ (отмена продавцом)» по заказам, которых не видели в кабинете, и по заказам, которые покупатель уже выкупил. Разбираю, на чём держится этот штраф по новой оферте, какие документы снять из кабинета и как штраф отразится в отчёте

2 октября в чате продавцов описали ситуацию так: «у нас полетел ворох отмен по фбс. А этих заказов в ленте нет и ФФ их не видел. Т.е. как бы заказ появляется уже в статусе Отменен и со штрафом.» Через несколько минут тот же продавец добавил, что часть заказов выкуплена, а в разделе заказов они «висят в статусе Отменен». Днём раньше другой продавец спрашивал, удавалось ли кому-нибудь аннулировать такой штраф. Чат ответил, что, скорее всего, никому