Wildberries пойдет в тпп за заключением о форс-мажоре по складам: что это значит для продавца и какие документы собрать?

У продавцов, чей товар пострадал при атаках на склады Wildberries, появилась новость, которая касается и бухгалтерии. ТПП РФ письмом от 18 сентября 2026 года № ПР/0763 разослала региональным палатам типовую форму заключения о форс-мажоре по заявлениям ООО «РВБ». Заключение будет выдаваться сразу на группу продавцов, пострадавших от одной атаки. Разберу, что это за документ, отменяет ли он компенсацию и какие бумаги продавцу стоит собрать уже сейчас
Что известно о письме
Письмо адресовано руководителям торгово-промышленных палат, подписано президентом ТПП РФ. На сайте палаты его нет: оно разошлось по палатам и было опубликовано в профессиональных Telegram-каналах, копия у меня есть
Суть письма в трёх тезисах:
ООО «РВБ» планирует обратиться в уполномоченные палаты, чтобы засвидетельствовать атаки БПЛА на свои склады и их последствия как непреодолимую силу
ТПП РФ подготовила единую форму заключения в целях «обеспечения единообразного подхода»
заключение выдаётся «в отношении группы поставщиков, пострадавших в результате одного конкретного террористического акта»
К заявлению площадка прикладывает список продавцов. В заключение он попадает таблицей: наименование продавца, ИНН, ID продавца, номер договора-оферты, дата акцепта, номенклатура товара и количество
Сам бланк заключения к письму приложен, но у меня его нет, поэтому о его тексте не пишу. Неизвестно и то, выданы ли уже такие заключения
Кто получит документ
Заключение получит площадка. По Положению о свидетельствовании, утверждённому постановлением Совета ТПП РФ от 24.06.2021 № 7-2, заявитель - тот, кто не может исполнить свои обязательства по договору. Склад сгорел - не может исполнить площадка: вернуть товар или сохранить его. Продавцы в этой процедуре только строки списка
Копию заключения палата выдаёт заявителю. Продавцу, который есть в списке, Положение выдачу копии не предусматривает. Значит, узнать содержимое своей строки можно только через площадку или через суд
Отменяет ли заключение компенсацию
Автоматически нет. Заключение палаты - доказательство. По ч. 4 и 5 ст. 71 АПК РФ суд оценивает каждое доказательство наряду с другими, и ни одно не имеет заранее установленной силы
Площадка по-прежнему должна доказать непреодолимую силу по п. 3 ст. 401 ГК РФ: обстоятельство должно быть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях. Верховный Суд в п. 8 постановления Пленума от 24.03.2016 № 7 объяснил, что непредотвратимым считается обстоятельство, наступления которого «или его последствий» не мог бы избежать любой участник оборота с аналогичной деятельностью
Честно о другой стороне. В оферте Wildberries с 1 октября 2026 года (п. 11.3.4 и 11.3.4.1) прямо сказано, что при непреодолимой силе реальный ущерб не возмещается, и в перечне названы последствия падения беспилотников. Заключение палаты эту позицию площадки усилит. Спорить с ним придётся документами, а не словами
Чего заключение не касается
Для учёта это важный раздел. Заключение выдаётся по конкретному событию и периоду, поэтому отдельно от него остаются:
товар, который лежал на других складах
товар, который пропал раньше события или числился «в пути» без привязки к складу
деньги за уже проданный товар на балансе: отсутствие денег по закону не форс-мажор
плата за хранение, логистика и штрафы по уничтоженному товару после события
количество сверх того, что площадка указала по вашему ИНН в списке
Эти суммы стоит учитывать и требовать отдельно, не дожидаясь исхода спора о самом товаре
Какие документы собрать
Список в заключении составит площадка по своим данным. Возражать против него можно только своими документами. Что подготовить:
акты приёмки по каждой поставке на пострадавший склад: номер, дата, количество
выгрузку остатков по складу на дату события и на несколько дат до неё, со скриншотами и датой на экране
отчёт или строку об утрате в кабинете. Замечания к недельному отчёту подаются в течение 14 календарных дней (п. 5.6 оферты)
ответы поддержки и справку о форс-мажоре, если площадка её выдавала
заявки на возврат и вывоз товара с этого склада до события, отказы и статусы
выгрузку удержаний после события по товару этого склада
документы о закупке: договоры, УПД, платёжки. Компенсация по себестоимости считается только по ним, на ответ на запрос площадки 10 дней (п. 11.3.7 оферты)
Как узнать, есть ли вы в списке
Через претензию. Претензия подаётся только через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии» (п. 8.9 оферты), ответ по компенсации за утрату - 30 календарных дней. Если площадка отказывает со ссылкой на форс-мажор, в претензии стоит попросить приложить заключение палаты и строку списка с вашим ИНН, номенклатурой и количеством
Если дело дойдёт до Арбитражного суда Московской области, площадка, ссылаясь на заключение, представит его сама. Если не представит, можно ходатайствовать об истребовании (ч. 4 ст. 66 АПК РФ)
Нашли расхождения в списке - заявляйте письменно сразу. По п. 2.1 Положения ответственность за достоверность сведений несёт заявитель, а п. 7.3 допускает аннулирование заключения, выданного на основании недостоверных или неполных сведений. Решение принимает ТПП России или палата, выдавшая заключение
Перспективы
Практики по групповым заключениям ТПП об атаках на склады маркетплейсов пока нет. В соседней категории есть пример: по делу о просрочке доставки вагонов три инстанции не признали форс-мажор перевозчика, хотя у него было заключение региональной палаты, потому что последствия для конкретной станции не доказаны. Верховный Суд передал жалобу перевозчика на рассмотрение коллегии, её итог я не привожу
Исход каждого спора о товаре будет зависеть от документов: что принято на склад, что лежало там в день события и что площадка могла сделать до него
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav