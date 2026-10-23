Wildberries пойдет в тпп за заключением о форс-мажоре по складам: что это значит для продавца и какие документы собрать?

Что известно о письме

Письмо адресовано руководителям торгово-промышленных палат, подписано президентом ТПП РФ. На сайте палаты его нет: оно разошлось по палатам и было опубликовано в профессиональных Telegram-каналах, копия у меня есть

Суть письма в трёх тезисах:

ООО «РВБ» планирует обратиться в уполномоченные палаты, чтобы засвидетельствовать атаки БПЛА на свои склады и их последствия как непреодолимую силу

ТПП РФ подготовила единую форму заключения в целях «обеспечения единообразного подхода»

заключение выдаётся «в отношении группы поставщиков, пострадавших в результате одного конкретного террористического акта»

К заявлению площадка прикладывает список продавцов. В заключение он попадает таблицей: наименование продавца, ИНН, ID продавца, номер договора-оферты, дата акцепта, номенклатура товара и количество

Сам бланк заключения к письму приложен, но у меня его нет, поэтому о его тексте не пишу. Неизвестно и то, выданы ли уже такие заключения