Wildberries задерживает выплаты продавцам: с какого дня считать просрочку и сколько процентов можно потребовать?

Утром 4 ноября 2026 года в чате продавцов пишут: «мне только вчера пришло за 12. 19,26 и 2 ноября висят в отработке». Бухгалтер видит в отчёте о реализации сумму к перечислению, а на расчётном счёте её нет, и вопрос «когда придут деньги» быстро превращается в вопрос «что мы можем с этим сделать». Разберу по оферте Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года, когда задержка становится просрочкой, какие документы её доказывают и сколько стоит ожидание по ст. 395 ГК РФ
Масштаб: это не только ваш кабинет
По данным издания VC от 28 октября 2026 года, Союз продавцов маркетплейсов опросил партнёров площадки с 1 сентября по 19 октября 2026 года. Число участников в публикации не указано, доли такие:
более 95% - задержка хотя бы одной выплаты
более 92% - задержка двух и более выплат
более 80% - задержка как минимум на неделю
более 30% - задержка как минимум на две недели
4,6% - получили все положенные средства
Площадка, по словам её пресс-службы в той же публикации, порядок выплат не меняла, а сбои связывает с платёжными системами отдельных банков. СПМ попросил ФАС ввести автоматическую компенсацию за каждый день просрочки. Пока это только предложение, и автоматически ничего не начисляется
Срок выплаты складывается из трёх звеньев
Закон о платформенной экономике (289-ФЗ), который действует с 1 октября 2026 года, конкретного срока не назвал. Он требует, чтобы договор содержал порядок взаиморасчётов, «включая порядок определения срока платежей» (п. 6 ч. 4 ст. 5). Значит, срок по-прежнему задаёт оферта:
отчёт о продажах - в течение 7 календарных дней после отчётной недели (п. 5.5)
замечания к отчёту - 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием недели, после этого отчёт утверждён (п. 5.6)
выплата - не позднее 7 рабочих дней со дня заявки на вывод, при сумме от 500 рублей (п. 5.7)
Пример. Неделя с 5 по 11 октября 2026 года. Отчёт до 18 октября, замечания до 25 октября, заявка 26 октября. Семь рабочих дней с учётом праздника 4 ноября заканчиваются 5 ноября, просрочка начинается 6 ноября. Если в производственном календаре 2026 года есть переносы, дата сдвинется
Если выплаты приходят без заявок, по услуге в Тарифном конструкторе, срок задают условия этой услуги. Их стоит сохранить скриншотом сейчас: в отчёте они не отражаются
Когда задержка ещё не просрочка
не истекли 7 рабочих дней с заявки
площадка приостановила выплату по п. 5.9 и предварительно уведомила об этом, например на время проверки, однократно и не дольше 21 дня
деньги уже списаны со счёта площадки: по п. 5.11 обязательство исполнено с даты списания, задержка дальше - вопрос к банку
заявка отменена и создана заново: срок пошёл с новой даты
Какие документы готовить
Здесь работа бухгалтера решает больше, чем работа юриста. Для расчёта и претензии нужны:
скриншот заявки на вывод с номером, датой и суммой
отчёт о реализации за неделю и дата его утверждения
банковская выписка, где видно, что и когда поступило
уведомления о приостановке из кабинета, если были
акт сверки взаиморасчётов
Акт сверки теперь можно потребовать по закону. По ч. 1 ст. 11 289-ФЗ партнёр вправе запросить у площадки акт сверки взаиморасчётов, в том числе через личный кабинет, а документы предоставляются в течение семи рабочих дней с даты требования. Сумма в таком акте - это долг, который площадка признала сама
Сколько стоит ожидание
Проценты по п. 1 ст. 395 ГК РФ начисляются на сумму долга по ключевой ставке Банка России. 23 октября 2026 года совет директоров ЦБ сохранил ставку на уровне 14% годовых, и с 27 июля 2026 года она не менялась, поэтому для осенних задержек расчёт идёт по одной ставке. Формула: долг × 14% × календарные дни просрочки / 365
100 000 рублей за 14 дней - 536,99 рубля
300 000 рублей за 14 дней - 1 610,96 рубля
1 000 000 рублей за 14 дней - 5 369,86 рубля, в день 383,56 рубля
5 000 000 рублей за 30 дней - 57 534,25 рубля
Проценты по ст. 317.1 ГК РФ сюда не добавляются: они положены, только если их прямо предусматривает закон или договор, а оферта их не предусматривает
Когда требовать, а когда отпустить
Претензия подаётся через Портал, в разделе «Поддержка», категория «Досудебные претензии». По спорам о выплате площадка отвечает в течение 30 календарных дней (п. 8.9), дальше спор рассматривает Арбитражный суд Московской области
Честная арифметика такая. Пошлина по иску ценой до 100 000 рублей - 10 000 рублей (ст. 333.21 НК РФ). Если деньги пришли с опозданием на две недели, проценты с миллиона меньше пошлины, и иск ради них не окупится. Проценты догоняют пошлину, когда сумма, умноженная на дни просрочки, достигает примерно 26 млн: миллион на 26 дней или 5 млн на 6 дней. Если деньги не пришли вовсе, проценты заявляются вместе с долгом. Если задержки повторяются, проценты по каждой выплате считаются отдельно, но в одной претензии их можно сложить
Практики именно по осенней волне задержек 2026 года пока нет, и исход любого спора зависит от документов. Но претензия с расчётом не стоит ничего, кроме времени, и фиксирует дату, с которой площадка знает о долге
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