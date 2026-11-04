Wildberries задерживает выплаты продавцам: с какого дня считать просрочку и сколько процентов можно потребовать?

Масштаб: это не только ваш кабинет

По данным издания VC от 28 октября 2026 года, Союз продавцов маркетплейсов опросил партнёров площадки с 1 сентября по 19 октября 2026 года. Число участников в публикации не указано, доли такие:

более 95% - задержка хотя бы одной выплаты

более 92% - задержка двух и более выплат

более 80% - задержка как минимум на неделю

более 30% - задержка как минимум на две недели

4,6% - получили все положенные средства

Площадка, по словам её пресс-службы в той же публикации, порядок выплат не меняла, а сбои связывает с платёжными системами отдельных банков. СПМ попросил ФАС ввести автоматическую компенсацию за каждый день просрочки. Пока это только предложение, и автоматически ничего не начисляется