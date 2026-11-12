Продавец не хочет давать скидки на Черную пятницу: что говорит закон и какие документы сохранить для учета и спора?

Сезон распродаж в этом году приходится на тяжёлый момент. После пожаров и атак на склады у части продавцов нет товарных запасов, деньги за утраченный товар не вернулись, а площадки ждут скидок. По данным РИА Новости, Wildberries проводит главную распродажу года с 16 по 30 ноября, Ozon с 13 ноября по 2 декабря

Отраслевые издания 2 ноября пересказали опрос клуба продавцов: у 18% нет запасов для распродажи, больше половины не готовы дать скидку больше 5%. Опрос не репрезентативный, но вопрос предпринимателей и их бухгалтеров понятен: можно ли не участвовать, что за это будет и как правильно отразить скидку, если её всё-таки применили

Разберу по Федеральному закону от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который действует с 1 октября 2026 года, и по оферте Wildberries в редакции с той же даты