Продавец не хочет давать скидки на Черную пятницу: что говорит закон и какие документы сохранить для учета и спора?

Сезон распродаж в этом году приходится на тяжёлый момент. После пожаров и атак на склады у части продавцов нет товарных запасов, деньги за утраченный товар не вернулись, а площадки ждут скидок. По данным РИА Новости, Wildberries проводит главную распродажу года с 16 по 30 ноября, Ozon с 13 ноября по 2 декабря
Отраслевые издания 2 ноября пересказали опрос клуба продавцов: у 18% нет запасов для распродажи, больше половины не готовы дать скидку больше 5%. Опрос не репрезентативный, но вопрос предпринимателей и их бухгалтеров понятен: можно ли не участвовать, что за это будет и как правильно отразить скидку, если её всё-таки применили
Разберу по Федеральному закону от 31.07.2025 № 289-ФЗ о платформенной экономике, который действует с 1 октября 2026 года, и по оферте Wildberries в редакции с той же даты
Что говорит закон
Статья 9 закона называется «Предоставление скидок на товары». По её ч. 1 площадка может снизить цену товара за счёт продавца только при трёх условиях сразу:
это предусмотрено договором с площадкой
продавца уведомили не позднее чем за пять рабочих дней до снижения
продавец дал согласие в форме, установленной договором
Продавец может заранее задать минимальную цену товара, и ниже неё продавать со скидкой за его счёт нельзя (ч. 2). Согласие можно отозвать в любое время по непроданным товарам (ч. 3). Площадка обязана дать возможность полностью запретить продажу со скидкой за счёт продавца (ч. 4). А по ч. 5 отказ не может быть основанием для ограничения доступа к кабинету, снятия карточки, снижения рейтинга, изменения положения в поиске или иного ущемления интересов
Чья это скидка: важно и для спора, и для учёта
Закон касается только скидки за счёт продавца. Если площадка даёт покупателю скидку за свой счёт, ст. 9 её не регулирует
По оферте Wildberries такие скидки площадки (в оферте - Платформенные скидки) не уменьшают сумму, которую площадка обязана перечислить продавцу (п. 5.4). А вот скидка по автоакции уменьшает розничную цену продавца на свой размер (п. 12.8.5), и скидка по распродаже ВБ Клуба прямо названа скидкой, которую продавец применяет за свой счёт (п. 12.11)
Для бухгалтера это означает простое правило: смотреть нужно в отчёт о продажах, а не на витрину. Если в отчёте розничная цена продавца осталась прежней, скидку оплатила площадка. Если розничная цена в отчёте ниже, скидка за счёт продавца, и именно от этой цены будут считаться расчёты с площадкой
Как отказаться на Wildberries
По оферте с 1 октября 2026 года:
об автоакции площадка уведомляет в кабинете не позднее чем за 5 рабочих дней: дата, размер скидки, список товаров (п. 12.8.1)
от участия в автоакциях можно отказаться на срок или бессрочно (п. 12.8.2)
товар можно исключить из автоакции и до начала, и во время неё (п. 12.8.3)
можно задать минимальную цену, ниже которой скидка не применяется (п. 12.8.6)
в распродажу ВБ Клуба продавец входит только сам, кнопкой не позднее чем за 24 часа до начала (п. 12.11.2), выйти может до её окончания (п. 12.11.6), а вернуться в распродажу в те же сроки после отказа нельзя (п. 12.11.7)
Для Ozon действует тот же закон. Пункты договора Ozon здесь не привожу: 5 ноября сайт с документами площадки не открылся. Настройки автоматического добавления товаров в акции и минимальных цен стоит проверить в кабинете до 13 ноября
Какие документы сохранить
Если товар продали со скидкой без согласия, спорить придётся документами. Что собрать за период распродаж:
скриншоты с датой: отказ от автоакций, срок отказа, минимальные цены
уведомления об автоакциях: было ли уведомление за 5 рабочих дней
еженедельные отчёты о продажах: розничная цена по каждой продаже
акт сверки: по ст. 11 закона площадка выдаёт его по запросу в течение 7 рабочих дней
выгрузку позиций и продаж по основным товарам до отказа и после, если есть подозрение на понижение в поиске
Срок на замечания к отчёту о продажах на Wildberries - 14 календарных дней со дня, следующего за окончанием отчётной недели (п. 5.6 оферты). Пропустили - отчёт считается утверждённым, и спорить станет сложнее. Поэтому отчёты за недели распродаж разумно проверять сразу, а не при закрытии месяца
Разница между ценой без скидки и ценой, по которой товар продали без согласия, - это убытки, которые по ст. 15 ГК РФ можно требовать возместить. Требование предъявляется претензией через раздел досудебных претензий на Портале
Куда жаловаться на санкции
По ст. 14 закона до суда по спорам о снижении рейтинга, положении карточки в выдаче, ограничении карточки или кабинета продавец обязан подать жалобу в систему площадки. Ответ не позднее 15 дней, при признании жалобы обоснованной меры отменяются в течение 48 часов. В оферте Wildberries это пп. 1 п. 8.9 с тем же сроком 15 календарных дней, по денежным требованиям срок ответа 30 календарных дней
Контроль за соблюдением ст. 9 закон возложил на антимонопольный орган (ст. 21). Обращение в ФАС фиксирует нарушение, но денег не возвращает: разницу взыскивают претензией и иском в Арбитражный суд Московской области
Честно о границах
Судебной практики по ст. 9 пока нет. Оферта Wildberries считает согласие на автоакции данным при её принятии, с правом отказаться, и как суды соотнесут это с законом, неизвестно. Доказать, что карточку понизили именно за отказ от акции, трудно. Поэтому главная защита сейчас - выставить отказ и минимальные цены до старта распродаж и сохранить документы. Исход любого спора зависит от того, что будет зафиксировано
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav