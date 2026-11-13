Закон о возврате товаров с маркетплейсов: что изменится для продавца и как учитывать испорченные возвраты?

На какой стадии законопроект

Принят только в первом чтении. Поправки принимаются до 26 ноября 2026 года. Авторы в пояснительной записке называют срок вступления в силу 1 марта 2027 года, но в тексте законопроекта статьи о вступлении в силу нет. Правовое управление Госдумы и Правительство попросили привести срок к правилу Закона об обязательных требованиях: такие нормы вступают в силу с 1 марта или с 1 сентября и не раньше 90 дней после опубликования

Сроки возврата для покупателя законопроект не меняет. Остаются семь дней после передачи товара и три месяца, если письменная информация о порядке и сроках возврата при доставке не передавалась. Деньги покупателю возвращаются в течение десяти дней со дня требования за вычетом расходов продавца на доставку возвращённого товара (п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей)