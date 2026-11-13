Закон о возврате товаров с маркетплейсов: что изменится для продавца и как учитывать испорченные возвраты?

28 октября 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1297721-8 о возврате товаров надлежащего качества, купленных дистанционно. Для продавцов на маркетплейсах вопрос практический: кто заплатит, если вещь испортят или подменят по дороге обратно, и какие документы держать, чтобы эти потери не остались на продавце. Разберу по тексту законопроекта и заключениям к нему, которые опубликованы в базе Госдумы
На какой стадии законопроект
Принят только в первом чтении. Поправки принимаются до 26 ноября 2026 года. Авторы в пояснительной записке называют срок вступления в силу 1 марта 2027 года, но в тексте законопроекта статьи о вступлении в силу нет. Правовое управление Госдумы и Правительство попросили привести срок к правилу Закона об обязательных требованиях: такие нормы вступают в силу с 1 марта или с 1 сентября и не раньше 90 дней после опубликования
Сроки возврата для покупателя законопроект не меняет. Остаются семь дней после передачи товара и три месяца, если письменная информация о порядке и сроках возврата при доставке не передавалась. Деньги покупателю возвращаются в течение десяти дней со дня требования за вычетом расходов продавца на доставку возвращённого товара (п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей)
Что меняется по тексту
Первое. Покупатель возвращает товар надлежащего качества за свой счёт любым способом, при котором продавец может проверить состояние товара при получении. Это закрепляет временный порядок из Постановления Конституционного Суда от 17 февраля 2026 года № 7-П
Второе. Для товаров, купленных через склады и пункты выдачи маркетплейса, порядок возврата отдан закону о платформенной экономике (289-ФЗ). Правовое управление Госдумы отметило, что специального механизма возврата покупателем в этом законе нет, поэтому ко второму чтению эту часть будут дорабатывать
Третье. Продавец, в том числе продавец на маркетплейсе, обязан публично, в том числе на площадке, разместить информацию о праве покупателя на возврат, о расходах на доставку возвращённого товара продавцу и о рисках его гибели или повреждения в пути. По пояснительной записке соблюдение этого требования будет проверять надзор в сфере защиты прав потребителей
Кто несёт риск гибели товара на обратном пути
Сейчас покупатель. Конституционный Суд в Постановлении № 7-П прямо указал, что до изменения закона покупатель принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товара за время доставки и несёт расходы на неё
Ко второму чтению это может измениться. Правительство в заключении от 14 июля 2026 года поддержало законопроект при условии доработки и предложило: если покупатель вернул товар способом, который предложил продавец, риск на продавце, если выбрал способ сам, на покупателе. На маркетплейсе предложенный способ почти всегда один, пункт выдачи площадки. Поэтому при такой редакции риск перед покупателем, вероятно, будет на продавце. Окончательная редакция пока неизвестна
В пользу продавца в тех же замечаниях два пункта. Риск обратной пересылки товара, который продавец не принял из-за испорченного товарного вида, предлагают оставить на покупателе. И просят установить порядок, по которому продавец фиксирует состояние товара при получении
Спор о повреждении идёт с площадкой
На маркетплейсе возвращаемый товар едет от пункта выдачи по сортировкам и складам площадки. Если его повредили или подменили по дороге, это произошло у площадки. Отношения продавца с площадкой суды обычно квалифицируют как комиссию, а по ст. 998 Гражданского кодекса комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества
Но взыскать такие потери можно только при документах, оформленных в сроки оферты. На Wildberries в редакции с 1 октября 2026 года:
заявку покупателя на возврат продавец обрабатывает за 5 дней, а для экспресс-доставки и самовывоза за 24 часа, иначе заявка считается одобренной (пп. 9.8.3, 9.8.3.1)
возврат нужно забрать в месте передачи в течение 3 календарных дней, предельный срок нахождения 7 дней со штрафом (пп. 11.2.3, 11.2.3.1)
на мотивированные возражения по акту возврата 3 рабочих дня с его размещения, иначе акт считается утверждённым продавцом (п. 11.2.1)
если покупателю вернули деньги, товар попадает в раздел «Возвраты» отчёта, а перечисленные продавцу деньги площадка удерживает (п. 5.10)
добровольная компенсация части расходов на возвращённый товар признанием вины площадки не является (п. 11.2.9)
Как это работает в суде, показывает дело А40-120875/2025 по Ozon. Продавец требовал стоимость смартфона, подменённого на возврате. Апелляционный суд 22 декабря 2025 года отказал: по договору приёмка возвратов по качеству шла пять рабочих дней, а подмена, по оценке суда, не имела документального подтверждения, переписки в кабинете для этого не хватило
Какие документы держать по каждому возврату
Для учёта и для будущей претензии по каждому спорному возврату стоит собирать один комплект:
строку отчёта площадки, где отражён возврат и удержание
акт возврата с датой размещения
непрерывное видео вскрытия с этикеткой и номером отправления
фото товара, упаковки, серийного номера или кода маркировки
текст возражения и дату его подачи
документы о закупочной стоимости товара
Такой комплект нужен и для расчёта суммы требования к площадке, и для подтверждения расходов, если вернуть их не получится. Как отражать в учёте компенсацию от площадки и списание испорченного возврата, стоит согласовать со своим бухгалтером: законопроект налоговых вопросов не касается
Итог
Законопроект пока даёт продавцу на маркетплейсе одну новую обязанность, рассказать покупателю об условиях возврата, а распределение риска на обратном пути будет решаться ко второму чтению. Защита от испорченных и подменённых возвратов уже сейчас лежит в отношениях с площадкой и в дисциплине документов. Практики по новому закону нет, по подменам суды чаще отказывают тем, кто не зафиксировал товар вовремя
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