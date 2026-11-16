Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Мелега
Маркетплейсы
Читать 2 мин
Ozon перестал начислять баллы за скидки после допсоглашения: что сверить в отчетах продавца до 1 декабря?

Ozon перестал начислять баллы за скидки после допсоглашения: что сверить в отчетах продавца до 1 декабря?

Осенью 2026 года часть продавцов одежды и обуви на Ozon подписала допсоглашение с комиссией 27%, после чего баллы за скидки, которые продавцы называют соинвестом, перестали поступать. С 1 декабря баллы отменяются у всех продавцов Ozon.

3 просмотра3 открытия

Осенью 2026 года часть продавцов одежды и обуви на Ozon подписала допсоглашение с комиссией 27%, после чего баллы за скидки, которые продавцы называют соинвестом, перестали поступать. С 1 декабря баллы отменяются у всех продавцов Ozon. Для бухгалтера это вопрос сверки: какие баллы должны были начислиться, в какие сроки возражать и какие документы сохранить, пока механика ещё есть в кабинете

Как работают баллы за скидки

Ozon снижает цену покупателю и компенсирует разницу баллами. Пример из описания механики: товар за 1 000 рублей, скидка 10%, покупатель платит 900 рублей. Продавец получает 900 рублей выручки и 100 баллов

  • баллы в начале следующего месяца идут в счёт комиссии, логистики и части других услуг

  • ими можно закрыть до 99% этих расходов

  • если баллов больше, чем расходов, излишек выплачивается деньгами

Что изменилось

По открытым данным, на условиях с комиссией 27% гарантии скидок за счёт Ozon не предусмотрены. Иллюстративный расчёт EcomHub: при цене 2 000 рублей снижение комиссии с 35% до 27% даёт 160 рублей экономии с продажи, но если исчезает компенсация скидки 200 рублей, продавец получает на 40 рублей меньше. Пересчитывать нужно на своих цифрах

Если допсоглашение подписано и прямо исключает скидки за счёт Ozon, баллы после даты его вступления не начисляются законно. Сверять нужно другое

Что проверить в отчётах

  • баллы по заказам до даты вступления допсоглашения: они считаются по прежним условиям

  • не применены ли новые условия к заказам до этой даты

  • соответствует ли комиссия ставке из допсоглашения

  • не снижалась ли цена за счёт продавца без уведомления за 5 рабочих дней и согласия (ст. 9 закона № 289-ФЗ)

  • регулярность выплат: если они сбоят, нужен акт сверки

Сроки

  • протокол разногласий к УПД - 5 рабочих дней в редакциях договора, которые разбирали суды, иначе суммы считаются согласованными

  • акт сверки в кабинете - 3 рабочих дня на возражения

  • уведомление об изменении договора - 7 календарных дней на запрос о расторжении

  • акт сверки по запросу продавца площадка выдаёт в течение 7 рабочих дней (ч. 1 ст. 11 закона № 289-ФЗ)

  • претензия - 30 календарных дней до иска

  • исковая давность - 3 года (ст. 196 ГК РФ)

Номера пунктов в вашей редакции договора могли измениться, сверяйте её на дату спорного отчёта. Чат поддержки возражением не считается: в одном из дел продавец спорил в чате, подписал УПД без протокола разногласий и в требовании на 481 тыс. рублей получил отказ

Какие документы сохранить до 1 декабря

  • текст допсоглашения в PDF, дату и способ акцепта

  • начисление баллов за скидки за сентябрь, октябрь и ноябрь 2026 года

  • отчёты о реализации за те же месяцы

  • список заказов с разделением на до и после даты вступления допсоглашения

  • акт сверки взаиморасчётов

Недоначисленные баллы взыскиваются как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ с даты удержания. Практики по допсоглашениям с комиссией 27% пока нет, результат зависит от подписанного текста и от того, возразил ли продавец в срок

Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav

Информации об авторе

Мелега

Мелега

Юрист по маркетплейсам

4 подписчика81 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка