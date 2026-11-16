Ozon перестал начислять баллы за скидки после допсоглашения: что сверить в отчетах продавца до 1 декабря?

Что изменилось

По открытым данным, на условиях с комиссией 27% гарантии скидок за счёт Ozon не предусмотрены. Иллюстративный расчёт EcomHub: при цене 2 000 рублей снижение комиссии с 35% до 27% даёт 160 рублей экономии с продажи, но если исчезает компенсация скидки 200 рублей, продавец получает на 40 рублей меньше. Пересчитывать нужно на своих цифрах

Если допсоглашение подписано и прямо исключает скидки за счёт Ozon, баллы после даты его вступления не начисляются законно. Сверять нужно другое