Ozon перестал начислять баллы за скидки после допсоглашения: что сверить в отчетах продавца до 1 декабря?

Осенью 2026 года часть продавцов одежды и обуви на Ozon подписала допсоглашение с комиссией 27%, после чего баллы за скидки, которые продавцы называют соинвестом, перестали поступать. С 1 декабря баллы отменяются у всех продавцов Ozon. Для бухгалтера это вопрос сверки: какие баллы должны были начислиться, в какие сроки возражать и какие документы сохранить, пока механика ещё есть в кабинете
Как работают баллы за скидки
Ozon снижает цену покупателю и компенсирует разницу баллами. Пример из описания механики: товар за 1 000 рублей, скидка 10%, покупатель платит 900 рублей. Продавец получает 900 рублей выручки и 100 баллов
баллы в начале следующего месяца идут в счёт комиссии, логистики и части других услуг
ими можно закрыть до 99% этих расходов
если баллов больше, чем расходов, излишек выплачивается деньгами
Что изменилось
По открытым данным, на условиях с комиссией 27% гарантии скидок за счёт Ozon не предусмотрены. Иллюстративный расчёт EcomHub: при цене 2 000 рублей снижение комиссии с 35% до 27% даёт 160 рублей экономии с продажи, но если исчезает компенсация скидки 200 рублей, продавец получает на 40 рублей меньше. Пересчитывать нужно на своих цифрах
Если допсоглашение подписано и прямо исключает скидки за счёт Ozon, баллы после даты его вступления не начисляются законно. Сверять нужно другое
Что проверить в отчётах
баллы по заказам до даты вступления допсоглашения: они считаются по прежним условиям
не применены ли новые условия к заказам до этой даты
соответствует ли комиссия ставке из допсоглашения
не снижалась ли цена за счёт продавца без уведомления за 5 рабочих дней и согласия (ст. 9 закона № 289-ФЗ)
регулярность выплат: если они сбоят, нужен акт сверки
Сроки
протокол разногласий к УПД - 5 рабочих дней в редакциях договора, которые разбирали суды, иначе суммы считаются согласованными
акт сверки в кабинете - 3 рабочих дня на возражения
уведомление об изменении договора - 7 календарных дней на запрос о расторжении
акт сверки по запросу продавца площадка выдаёт в течение 7 рабочих дней (ч. 1 ст. 11 закона № 289-ФЗ)
претензия - 30 календарных дней до иска
исковая давность - 3 года (ст. 196 ГК РФ)
Номера пунктов в вашей редакции договора могли измениться, сверяйте её на дату спорного отчёта. Чат поддержки возражением не считается: в одном из дел продавец спорил в чате, подписал УПД без протокола разногласий и в требовании на 481 тыс. рублей получил отказ
Какие документы сохранить до 1 декабря
текст допсоглашения в PDF, дату и способ акцепта
начисление баллов за скидки за сентябрь, октябрь и ноябрь 2026 года
отчёты о реализации за те же месяцы
список заказов с разделением на до и после даты вступления допсоглашения
акт сверки взаиморасчётов
Недоначисленные баллы взыскиваются как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ с даты удержания. Практики по допсоглашениям с комиссией 27% пока нет, результат зависит от подписанного текста и от того, возразил ли продавец в срок
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