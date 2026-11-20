Когда списание можно оспорить

Условие о невозмещении стоимости действует только для утилизации по основанию из договора. Если основания не было, это утрата чужого имущества, и требование идёт по разделу договора о возмещении за утраченные товары и по ст. 15, 393 ГК РФ. Так бывает, когда порог 80% не достигнут, срок получения не истёк, попыток доставки было меньше двух, нет документа об утилизации или товар уничтожен после того, как продавец вернул вывоз в настройках. Формулы расчёта порога в регламенте нет, расчёт есть только у площадки, поэтому его нужно запрашивать письменно, через обращение с номером

В претензии заявляют стоимость товара и возврат платы за утилизацию. Судебной практики по п. 7.3.4.11 пока нет, правило начинает действовать 1 декабря. В делах 2025-2026 годов арбитражные суды Московского округа, как правило, применяли договор Ozon буквально: пропустил срок возражений - суммы согласованы. Поэтому исход такого спора зависит от документов, собранных вовремя

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