С 1 декабря 2026 года Ozon вправе сам подключить продавцу автоутилизацию товаров. Основание - п. 7.3.4.11 регламента FBO: продавец в течение 30 дней не вывозит 80% и более своих товаров с СЦ или ПВЗ либо от курьера с двух попыток. Об изменении площадка объявила 16 октября. Я прочитала регламент и раздел договора «Утилизация товара» и собрала то, что важно тому, кто сверяет отчётные документы продавца
Что происходит с товаром и деньгами
автоутилизация включается «в отношении всех товаров Продавца, подлежащих вывозу силами Ozon или возврату»: это клиентские возвраты, невыкупы, отмены и товар с браком, по схемам FBO и FBS, кроме крупногабаритных товаров
ценовой порог в этом случае ставит площадка, в договоре это названо «параметрами Автоутилизации, установленными Ozon»
стоимость товара не возмещается, если утилизация прошла по любому из оснований договора (п. 1 раздела «Утилизация товара»)
услуга утилизации платная и попадает в отчётные документы за месяц
об отдельном уведомлении продавца ни в новости Ozon, ни в п. 7.3.4.11 ничего не сказано
Документ об утилизации
Ozon обязан не позднее 10 числа отчётного месяца направить в личный кабинет документ, подтверждающий утилизацию (п. 1 раздела «Утилизация товара»). Его стоит запрашивать и сверять с отправлениями. Если документа нет, факт уничтожения не подтверждён, и требование к площадке строится уже как за утраченный товар
Сроки
2 рабочих дня на то, чтобы уменьшить количество, изменить способ или адрес в автоматической заявке на вывоз, молчание означает согласие с заявкой (п. 7.3.1 регламента FBO)
10 дней на получение товара из пункта вывоза, после этого он уходит на утилизацию за счёт продавца (п. 7.3.4.10)
5 рабочих дней на возражения к УПД: так было в редакциях договора Ozon, которые разбирали суды в 2025-2026 годах. Возражения подаются мотивированным протоколом разногласий по форме площадки, переписка в чате поддержки возражением не считается. Редакцию на дату отчёта нужно сверить
30 дней со дня получения на рассмотрение претензии (подп. «б» п. 3 раздела «Досудебная система разрешения споров»)
Что хранить
снимок раздела «Настройки автовывоза и утилизации» с датой: до 1 декабря и после каждого изменения
акты приёма-передачи из пунктов, УПД-2 «Возврат» от курьера, уведомления о готовности товара: по ним считается доля вывезенного
обращения в поддержку о сорванных попытках доставки, поданные в тот же день, с фото и временем
PDF регламента FBO и раздела «Утилизация товара» на дату спорной операции
Когда списание можно оспорить
Условие о невозмещении стоимости действует только для утилизации по основанию из договора. Если основания не было, это утрата чужого имущества, и требование идёт по разделу договора о возмещении за утраченные товары и по ст. 15, 393 ГК РФ. Так бывает, когда порог 80% не достигнут, срок получения не истёк, попыток доставки было меньше двух, нет документа об утилизации или товар уничтожен после того, как продавец вернул вывоз в настройках. Формулы расчёта порога в регламенте нет, расчёт есть только у площадки, поэтому его нужно запрашивать письменно, через обращение с номером
В претензии заявляют стоимость товара и возврат платы за утилизацию. Судебной практики по п. 7.3.4.11 пока нет, правило начинает действовать 1 декабря. В делах 2025-2026 годов арбитражные суды Московского округа, как правило, применяли договор Ozon буквально: пропустил срок возражений - суммы согласованы. Поэтому исход такого спора зависит от документов, собранных вовремя
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