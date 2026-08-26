Менеджер продал, а премию получил кладовщик: как исправить ошибку с KPI в 1С:УНФ

Разбираем частую проблему торговых компаний: почему в 1С:УНФ выручка часто уходит складу, а не менеджерам по продажам. Показываем простое архитектурное решение для корректного расчета премий и сохранения контроля за отгрузками.

Это одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются торговые компании при автоматизации учета.

В бизнесе выстроена логичная цепочка: менеджер активно ведет клиента и оформляет заказ, а фактическую отгрузку товара в программе проводит уже другой сотрудник — например, кладовщик или логист. Из-за такого разделения труда компания часто не видит правильной статистики по продажам, а расчет премий превращается в хаос.

Разберем этот системный баг на классическом примере из практики.

Руководитель отдела продаж внедряет систему KPI и выводит показатели в стандартный отчет 1С:УНФ «План-фактный анализ продаж». Вскоре менеджеры начинают бить тревогу: их цифры в отчете оказываются сильно занижены. Сделки есть, а план не выполняется.

В чем кроется проблема?

Причина кроется в базовой логике программы. По умолчанию 1С УНФ тянет данные для отчета по продажам из документа «Расходная накладная». «Ответственным» в этом документе автоматически становится тот сотрудник, который физически нажал кнопку «Создать».

Получается абсурдная картина: клиента вел и «дожимал» менеджер, а выручка в отчете уходит работнику склада. План продаж формально выполняют кладовщики, а реальная аналитика по эффективности отдела продаж оказывается полностью искажена.

🛠 Как технически решается эта задача

Заставлять кладовщиков каждый раз вручную перевыбирать фамилию менеджера в накладной — плохая идея. Обязательно забудут или перепутают, сработает человеческий фактор. Проблему нужно решать системно, на уровне небольшой доработки алгоритмов:

Настраивается умное наследование реквизитов. Делается доработка, при которой в момент создания «Расходной накладной» на основании «Заказа покупателя» система автоматически копирует менеджера из исходного заказа и ставит его в поле «Ответственный».

Сохраняется жесткий контроль за складом. При этом прозрачность работы логистики не теряется! В документах 1С УНФ есть отдельный системный реквизит «Автор». Таким образом, выручка за сделку справедливо ложится на менеджера («Ответственный»), но руководитель всегда видит, какой конкретно кладовщик физически собрал и провел документ («Автор»).

Итог внедрения:

Отдел продаж получает честную премию, руководитель видит реальную статистику продаж по каждому менеджеру, а склад не тратит время на лишние клики, сохраняя свою персональную ответственность за отгрузки.