Куда грузить выписки: как настроить обмен 1С:УНФ и 1С:Бухгалтерии, чтобы не плодить дубли

«Куда правильно загружать банк: в управленку или в бухгалтерию?» — этот вопрос возникает при настройке обмена практически всегда.

Ситуация классическая: у компании несколько юрлиц (ООО и ИП). Менеджерам и отделу продаж нужно видеть оплаты в 1С:УНФ «прямо сейчас», чтобы оперативно отгружать товар, а бухгалтеру нужны выписки в 1С:Бухгалтерии для корректного расчета налогов.