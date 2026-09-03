Куда грузить выписки: как настроить обмен 1С:УНФ и 1С:Бухгалтерии, чтобы не плодить дубли

«Куда правильно загружать банк: в управленку или в бухгалтерию?» — этот вопрос возникает при настройке обмена практически всегда.
Ситуация классическая: у компании несколько юрлиц (ООО и ИП). Менеджерам и отделу продаж нужно видеть оплаты в 1С:УНФ «прямо сейчас», чтобы оперативно отгружать товар, а бухгалтеру нужны выписки в 1С:Бухгалтерии для корректного расчета налогов.
🔴 Проблема: Двойной ручной труд и страх перед автоматизацией
Многие компании идут по пути наименьшего сопротивления и просто грузят банковские выписки дважды: руками в УНФ и руками в каждую базу Бухгалтерии. Это отнимает массу времени.
А когда компания пытается автоматизировать процесс и настроить типовую выгрузку из УНФ в Бухгалтерию, она часто сталкивается с двумя критическими проблемами:
Угроза дублей. Из-за малейшего рассинхрона в базах типовая синхронизация часто сходит с ума и начинает плодить клонов контрагентов.
Бесконечное затирание правок. В стандартном обмене любое изменение документа в УНФ снова летит в Бухгалтерию. Если бухгалтер кропотливо поправит в своей базе счета учета или назначение платежа, УНФ при следующем сеансе обмена безжалостно затрет этот труд.
Вместо автоматизации бизнес получает зависшую проблему, а бухгалтерия — панический страх сломать учет.
🛠 Как правильно выстроить архитектуру обмена (в 3 шага)
Вместо того чтобы бояться автоматизации, нужно один раз грамотно настроить логику.
1. Правильная архитектура (Единый источник)
Делаем 1С:УНФ единственным «хозяином данных». Теперь выписки загружаются только один раз — в УНФ. А уже оттуда платежи транслируются в Бухгалтерию. Двойная ручная работа полностью исключается.
2. Жесткая настройка логики (без кода)
Настраиваются строгие правила синхронизации справочников. Алгоритм должен сопоставлять контрагентов жестко по ИНН/КПП, без создания дублей при переходе в Бухгалтерию, даже если есть расхождения в наименованиях.
3. Защита правок бухгалтера (через доработку)
Там, где типовой функционал не справляется (и продолжает затирать счета учета), требуется небольшая доработка алгоритма обмена. Внедряется следующая логика: документы банка выгружаются из УНФ в Бухгалтерию ровно один раз. Если бухгалтер затем меняет счета учета или аналитику в 1С:Бухгалтерии, УНФ этот документ больше никогда не перепишет. Налоговый учет в полной безопасности!
✅ Итог такого внедрения:
Время на разнесение банка сокращается в 2 раза. Менеджеры видят оплаты день-в-день, а бухгалтерия получает чистую первичку без дублей и риска потерять свои ручные корректировки при очередном обмене.
👇 А как у вас настроена загрузка банка в связке 1С УНФ - 1С БП?
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