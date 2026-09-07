С 12 сентября хранение крупногабарита на Ozon платное с первого дня. Проверьте, за какой объем платит клиент

Тарифы на логистику и хранение считаются от объема товара. Если объем в карточке завышен, переплата идет на каждой отгрузке и на каждом дне хранения. После 12 сентября эта ошибка становится дороже, а исправить ее продавец самостоятельно уже не может.

Если вы ведёте учёт селлера, работающего на Ozon, ближайшая неделя хороший повод посмотреть в его отчёты не только глазами бухгалтера, но и глазами ревизора. Причина в том, что подряд меняется сразу несколько ставок, и на этом фоне легко не заметить расходы, которые начислены с ошибкой.

Что меняется

С 28 августа выросла комиссия за продажу. По товарам дешевле 100 рублей она поднялась с 14 до 20 процентов, в диапазоне от 100 до 300 рублей с 20 до 26 процентов. По более дорогим категориям рост от одного до десяти процентных пунктов. Логистика подорожала примерно на 10 процентов по большинству маршрутов, а по дешёвым товарам изменилась сама модель расчёта, с фиксированной на маршрутную, и там рост доходит до 20 и 30 процентов.

С 1 сентября часть ставок, наоборот, снизилась. Кросс-докинг подешевел с 700 до 546 рублей, обработка при самостоятельной сдаче стала бесплатной, курьерская доставка снизилась до 1,1 рубля за литр.

А с 12 сентября меняется хранение крупногабаритных товаров. Бесплатные дни отменяются, начисление идёт с первого дня по ставке 0,04 рубля за литр в сутки. Сама ставка ниже прежней, но платить теперь нужно с самого начала, и в сумме за месяц по зависшим позициям это заметно больше, чем было.

Почему это делает объём главной цифрой

Обратите внимание на единицу измерения. Курьерская доставка считается в рублях за литр. Хранение считается в рублях за литр в сутки. Логистика на FBO зависит от объёмного веса. То есть три разные статьи расходов опираются на один и тот же параметр, объём товара, который на площадке называется объёмно-весовыми характеристиками, или ОВХ.

Отсюда простой вывод. Ошибка в одной цифре в карточке товара умножается сразу на три статьи расходов, на количество отгрузок и на количество дней хранения. И с 12 сентября она начинает капать с первого дня, а не после бесплатного периода.

Откуда берётся завышенный объём

ОВХ включают вес с упаковкой и три габарита. Продавец указывает их сам, но при поступлении товара сотрудники склада проверяют параметры, при расхождении перемеряют товар и берут плату за дополнительную обработку. Дальше в расчётах используются уже их значения.

Проблема в том, как выполняется замер. Два типичных случая.

Первый, мягкая упаковка. Товар лежит в сейфпакете или курьерском пакете, который больше самого товара. Автоматический замер берёт внешнюю габаритную рамку вместе со складками, свободными краями и оттопыренными углами пакета. Полезного объёма там нет, но в рамку он попадает, и объём раздувается, у некоторых позиций в разы.

Второй, невоспроизводимость. Если у продавца есть два почти одинаковых товара, различающихся, скажем, только стороной крепления, и по ним пришли разные ОВХ, значит замер не воспроизводим. Один и тот же по сути предмет при разном положении на измерительном столе дал разные цифры.

Главная ловушка, о которой мало кто знает заранее

После того как сотрудники склада внесли новые характеристики, продавец не может отредактировать их самостоятельно. Единственный путь это обращение в поддержку, в раздел «Контент, работа с карточкой товара, ОВХ товара», с просьбой проверить и скорректировать.

И вот здесь начинается то, ради чего написана эта статья. Продавцы, столкнувшись с завышенным объёмом, обычно просят перемерить товар. Просьба логичная, но она ставит их в зависимость от того, состоится замер или нет. На практике замер может не состояться месяцами, а списания по завышенному объёму идут всё это время.

Что спрашивать вместо просьбы перемерить

Предмет разговора нужно сместить. Не «перемерьте мой товар», а «на каком основании рассчитан тариф». Разница принципиальная: на первое можно отвечать бесконечно, на второе нужно предъявлять документ.

Три вопроса, которые стоит задать письменно, через обращение с номером, а не в чате.

Какие объёмно-весовые характеристики зафиксированы по артикулу, на основании какого замера они установлены, когда и каким средством измерения он произведён.

Почему расчёт по официальному калькулятору площадки для этих же характеристик даёт одну сумму, а фактически удерживается другая. Это сильный аргумент, потому что эталон здесь не мнение продавца, а инструмент самой площадки.

Каким образом продавец может инициировать переизмерение товара, если самостоятельно править характеристики он не впра

ве. Ответ на этот вопрос полезен в любом варианте. Если процедуру опишут, ей можно воспользоваться и зафиксировать результат. Если внятного ответа не будет, возникает неудобная для площадки конструкция: продавец лишён возможности исправить данные, а начисления по этим данным продолжаются.

Считать надо за период, а не на будущее

Самая частая ошибка в таких спорах не юридическая, а арифметическая. Продавец добивается, чтобы дальше считали правильно, и на этом успокаивается. Между тем деньги уже списаны.

Правильный расчёт выглядит так. Берётся дата, когда характеристики были изменены или когда фактически поменялась упаковка. Поднимается выгрузка по логистике и хранению по этому артикулу за весь период после этой даты. Разница между тарифом по фактическим габаритам и тарифом по завышенным умножается на количество отгрузок и дней хранения. Вот эта сумма и есть предмет требования о перерасчёте, а не исправление карточки на будущее.

Что имеет смысл проверить прямо сейчас

По каждому артикулу, где площадка меняла ОВХ, зафиксируйте дату изменения, старые и новые значения.

Замерьте товар самостоятельно, отдельно без упаковки и отдельно в упаковке. Второе важно: так видно, что складки пакета физически не могут дать заявленную высоту.

Сведите отчёт по хранению с отчётом по остаткам и найдите артикулы, по которым начисление идёт, а движения нет. С 12 сентября по крупногабариту такие позиции начнут стоить дороже с первого дня.

Поднимите логистику по спорным артикулам до и после даты изменения ОВХ и посчитайте разницу.

Ничего героического здесь нет. Две выгрузки и час на сведение по артикулам, и уже видно, где сумма не сходится. Просто на фоне общего роста ставок цена этой невнимательности выросла, а с 12 сентября вырастет ещё раз.