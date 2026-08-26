Госдума закрепила срок: теперь работодатели не смогут затягивать перевод на неполное время

В конце мая 2026 года Госдума приняла Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ. С 1 сентября 2026 года в нём появилось важное изменение: для работодателей установили чёткий срок, в течение которого они обязаны принять решение по заявлению сотрудника о переводе на неполное рабочее время. Теперь на это даётся не более пяти рабочих дней с момента, как работник подал письменное заявление.
Раньше в Трудовом кодексе такого срока не было. На практике это часто приводило к тому, что сотрудники неделями ждали ответа, а работодатель затягивал рассмотрение. Новая норма закрывает эту лазейку: если у человека по закону есть право на такой режим, компания обязана отреагировать оперативно.
Кого это касается?
Ключевой момент: пятидневный срок действует только в тех случаях, когда работодатель по закону обязан удовлетворить просьбу. Согласно части 2 статьи 93 ТК РФ, такое право есть у следующих категорий работников:
беременные женщины;
один из родителей (опекун, попечитель) ребёнка в возрасте до 14 лет (или ребёнка-инвалида до 18 лет);
сотрудник, который осуществляет уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Для остальных ситуаций (когда переход на неполное время возможен только по взаимному согласию сторон) этот жёсткий срок не применяется — вопрос по-прежнему решается в договорном порядке.
Как это работает на практике?
Работнику нужно подать письменное заявление и приложить документы, подтверждающие основание (справку о беременности, свидетельство о рождении, медицинское заключение и т.п.). С даты получения такого пакета работодатель отсчитывает пять рабочих дней, чтобы вынести мотивированное решение.
При этом важно не путать понятия. В статье речь именно о неполном рабочем времени (когда график меняется по соглашению или по закону, а оплата идёт пропорционально отработанному времени). А сокращённое рабочее время (когда закон прямо устанавливает меньшую продолжительность для определённых категорий — несовершеннолетних, инвалидов, работников во вредных условиях — и при этом сохраняется полная оплата) регулируется статьёй 92 ТК РФ. Для сокращённого времени работодатель обязан его установить в силу закона, и здесь нет вопроса «срока рассмотрения заявления» — норма действует автоматически.
Вывод
Поправка в ТК РФ — это шаг к большей защищённости работников. Она устраняет неопределённость и даёт чёткий инструмент, чтобы сотрудники могли быстрее реализовать свои законные права. Работодателям же стоит учесть это в кадровом документообороте: теперь нужно жёстче контролировать сроки рассмотрения таких заявлений, чтобы избежать претензий со стороны трудовой инспекции.
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