Госдума закрепила срок: теперь работодатели не смогут затягивать перевод на неполное время

В конце мая 2026 года Госдума приняла Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ. С 1 сентября 2026 года в нём появилось важное изменение: для работодателей установили чёткий срок, в течение которого они обязаны принять решение по заявлению сотрудника о переводе на неполное рабочее время. Теперь на это даётся не более пяти рабочих дней с момента, как работник подал письменное заявление.

Раньше в Трудовом кодексе такого срока не было. На практике это часто приводило к тому, что сотрудники неделями ждали ответа, а работодатель затягивал рассмотрение. Новая норма закрывает эту лазейку: если у человека по закону есть право на такой режим, компания обязана отреагировать оперативно.