Налоговый «кешбэк» для всех малообеспеченных семей с детьми: депутаты предлагают убрать ограничение по количеству детей
В Госдуме обсуждают расширение меры поддержки для малообеспеченных семей: депутаты предлагают дать право на возврат 7 % НДФЛ всем таким семьям с детьми — независимо от того, сколько в семье несовершеннолетних. Сейчас эта льгота доступна только родителям двоих и более детей.
Как работает возврат 7 % НДФЛ сейчас
Сейчас механизм работает как своего рода налоговый «кешбэк»: государство фактически снижает ставку НДФЛ для работающих родителей с 13 % до 6 %, а разницу в 7 % возвращает семье разовым платежом. Право на выплату есть у обоих работающих родителей при соблюдении ряда условий:
Количество детей. В семье должно быть двое или более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребёнок учится очно.
Уровень дохода. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5‑кратного регионального прожиточного минимума на человека. Например, если прожиточный минимум в регионе равен 15 000 рублей, то на одного члена семьи должно приходиться не более 22 500 рублей в месяц.
Трудоустройство и «белая» зарплата. Выплату получают работающие граждане, с доходов которых работодатель уплачивает НДФЛ.
Имущественные критерии. Применяются те же правила, что и для единого пособия: учитываются квартиры, дома, земельные участки, автомобили и т. д. Семья не должна иметь избыточного имущества по установленным нормативам.
Отсутствие долгов по алиментам. Это отдельное условие для заявителя.
Выплату нужно подтверждать ежегодно: льгота не продлевается автоматически. Заявление подают через Госуслуги или в Социальный фонд; проверку проводит ФНС совместно с СФР.
В чём суть нового законопроекта
Депутаты предлагают исключить из закона условие «двух и более детей» и распространить право на налоговый возврат на все малообеспеченные семьи с детьми, включая семьи с одним ребёнком. Инициаторы подчёркивают, что семья с единственным ребёнком тоже может быть в уязвимом положении, особенно если речь идёт о неполной семье, где один родитель несёт всю финансовую нагрузку.
Законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей»: из названия и ключевых статей хотят убрать формулировку «двух и более». Если поправки примут, норма может вступить в силу с 1 января 2027 года, а необходимые расходы планируют учесть при подготовке федерального бюджета на 2027–2029 годы.
Для семей с невысокими доходами возврат части НДФЛ — это ощутимая поддержка. Сумма выплаты индивидуальна и зависит от уплаченного НДФЛ, то есть от официального заработка. На практике речь может идти о десятках тысяч рублей в год — деньгах, которые семья может направить на повседневные нужды: продукты, лекарства, одежду, подготовку ребёнка к школе.
Особенно значима эта мера для неполных семей с одним ребёнком: по статистике, доля таких семей среди семей с единственным ребёнком составляет более трети. При этом расходы на ребёнка остаются сопоставимыми, а доход часто формируется за счёт одного работающего родителя.
Сколько это может стоить бюджету и как будут считать
Точный объём дополнительных расходов пока не определён: его рассчитают после оценки числа малообеспеченных работающих граждан с одним ребёнком, которые потенциально обратятся за выплатой. Бюджетные средства на реализацию инициативы предлагают предусмотреть в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
Другие налоговые льготы для семей с детьми
Помимо обсуждаемого «кешбэка», семьи могут пользоваться и другими налоговыми преференциями:
Стандартный налоговый вычет на детей. Уменьшает налогооблагаемый доход ежемесячно: на первого ребёнка — на 1 400 рублей, на второго — на 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего — на 6 000 рублей. Вычет действует, пока доход нарастающим итогом с начала года не превысит 450 000 рублей.
Социальные вычеты на обучение и лечение детей. Позволяют вернуть часть НДФЛ с расходов на платное обучение (до 110 000 рублей в год на обоих родителей) и лечение (до 150 000 рублей в год, не считая дорогостоящего лечения).
Льготы по имущественным налогам для многодетных. Например, вычет по налогу на имущество (5 кв. м на ребёнка в квартире, 7 кв. м — в доме) и по земельному налогу (уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость 600 кв. м).
Что дальше
Законопроект находится на стадии обсуждения. Если его поддержат, механизм поддержки станет более универсальным: право на налоговый возврат получат все малообеспеченные семьи с детьми вне зависимости от их количества. Это может стать важным шагом к выравниванию условий поддержки и снижению финансовой нагрузки на уязвимые категории семей.
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