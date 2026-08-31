Налоговый «кешбэк» для всех малообеспеченных семей с детьми: депутаты предлагают убрать ограничение по количеству детей

Как работает возврат 7 % НДФЛ сейчас

Сейчас механизм работает как своего рода налоговый «кешбэк»: государство фактически снижает ставку НДФЛ для работающих родителей с 13 % до 6 %, а разницу в 7 % возвращает семье разовым платежом. Право на выплату есть у обоих работающих родителей при соблюдении ряда условий:

Количество детей. В семье должно быть двое или более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребёнок учится очно.

Уровень дохода. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5‑кратного регионального прожиточного минимума на человека. Например, если прожиточный минимум в регионе равен 15 000 рублей, то на одного члена семьи должно приходиться не более 22 500 рублей в месяц.

Трудоустройство и «белая» зарплата. Выплату получают работающие граждане, с доходов которых работодатель уплачивает НДФЛ.

Имущественные критерии. Применяются те же правила, что и для единого пособия: учитываются квартиры, дома, земельные участки, автомобили и т. д. Семья не должна иметь избыточного имущества по установленным нормативам.

Отсутствие долгов по алиментам. Это отдельное условие для заявителя.

Выплату нужно подтверждать ежегодно: льгота не продлевается автоматически. Заявление подают через Госуслуги или в Социальный фонд; проверку проводит ФНС совместно с СФР.