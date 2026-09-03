Что исчезнет из выписки ИЛС с 1 января 2027 года

Почему это важно: автоматическое назначение пенсий

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать автоматически — без заявления гражданина. СФР самостоятельно примет решение за 30 дней до достижения пенсионного возраста на основании данных, имеющихся в ИЛС.

Это значит, что если в ИЛС есть ошибка — не учтён какой-то период работы, занижены взносы, пропущен нестраховой период, — пенсия будет назначена в меньшем размере. А доказать ошибку после 2027 года станет сложнее: без детальной расшифровки баллов по годам вы просто не увидите, где именно недосчитали.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года СФР обновляет данные на лицевых счетах ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным. То есть в марте 2027 года на счёте появятся сведения за 2026 год — это будет последний момент для сверки.