Что исчезнет из выписки ИЛС с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года привычная выписка из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) кардинально меняется. Вместо действующей формы СЗИ-ИЛС придёт новая — СЗИ-ИЛСЗЛ. Из неё исчезнет детальная разбивка пенсионных баллов по годам и работодателям, а расшифровка расчёта за советский и постсоветский стаж пропадёт вовсе. Юристы уже предупреждают: если не проверить свои данные до конца 2026 года, потом доказать ошибку будет крайне сложно.
Нормативная база: какие акты регулируют изменения
Изменения опираются на цепочку нормативных актов:
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» — базовый закон, определяющий состав сведений ИЛС.
Федеральный закон от 20.02.2026 № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — внёс масштабные поправки в закон № 27-ФЗ, расширив состав данных ИЛС сведениями для расчёта больничных, пособий по беременности и родам, а также информацией о договорах ГПХ.
Приказ Минтруда России от 09.01.2019 № 2н — утвердил действующую форму СЗИ-ИЛС (с изменениями от 20.02.2023 № 93н и от 28.03.2024 № 154н). Этот приказ новая форма признает утратившим силу.
Проект приказа Минтруда России «Об утверждении формы "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта зарегистрированного лица"» (ID проекта 01/02/07-26/00169713, опубликован 29.07.2026 на федеральном портале проектов НПА) — утверждает новую форму СЗИ-ИЛСЗЛ, вступает в силу с 1 января 2027 года.
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ — определяет периоды, засчитываемые в страховой стаж для целей пособий по временной нетрудоспособности (ч. 1.1 ст. 16). Именно эти периоды теперь будут отражаться в ИЛС.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ — закон о страховании от несчастных случаев на производстве. Поправки закона № 29-ФЗ затронули и его: сведения о взносах на травматизм по договорам ГПХ теперь будут учитываться в ИЛС.
Что именно исчезнет из выписки
В действующей форме СЗИ-ИЛС есть подробная таблица: каждый работодатель, период работы, сумма начисленных взносов и количество пенсионных баллов за каждый год. Это позволяет гражданину проверить, правильно ли работодатель перечислил взносы и сколько баллов начислено.
В новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ этой таблицы не будет. Что конкретно исчезает:
Детальная разбивка пенсионных баллов по годам — останется только общая сумма ИПК за весь стаж одной строкой, без расшифровки, из чего она сложилась.
Разбивка по работодателям в части баллов — зарплата и взносы в разрезе работодателей сохранятся, но количества начисленных баллов за каждый год рядом не будет.
Расшифровка расчёта ИПК за советский и постсоветский стаж — данные для проверки валоризации и расчёта зарплатного коэффициента за период до 2002 года. Сейчас по этим данным можно понять, нужна ли справка о зарплате за 60 месяцев для увеличения пенсии (максимальный коэффициент — 1,2, рассчитывается по данным за 2000–2001 годы).
Данные о варианте пенсионного обеспечения — информация о направлении страховых взносов на формирование только страховой или страховой и накопительной пенсии.
Что появится нового
Новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ содержит 10 разделов. В дополнение к пенсионным данным появятся сведения, необходимые для расчёта больничных и пособий:
Страховой стаж для больничных (отдельно от пенсионного) — для определения процента оплаты больничного: 60%, 80% или 100%.
Вид договора — трудовой (ТД) или гражданско-правовой (ГПХ) — для учёта прав исполнителей по договорам ГПХ на пособия.
Сумма страховых взносов на ВНиМ за предшествующий год — для определения права на пособие по договорам ГПХ.
Стаж для больничных за иные периоды (служба в армии, добровольные взносы ИП) — для полноты расчёта страхового стажа.
Сведения о выплатах пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам — для автоматического исключения этих периодов из расчёта новых пособий.
Количество пенсионных баллов, уже учтённых при назначении пенсии — ранее баллы обнулялись после выхода на пенсию, теперь будут видны.
Эти дополнения связаны с поправками в ст. 6 закона № 27-ФЗ, внесёнными законом № 29-ФЗ от 20.02.2026. Согласно новым пп. 11 и 13.4–13.6 п. 2 ст. 6, в ИЛС теперь отражаются сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж для целей ВНиМ, суммы взносов на ВНиМ (доля единого тарифа 8,9%), а также периоды выплаты пособий.
Почему это важно: автоматическое назначение пенсий
С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать автоматически — без заявления гражданина. СФР самостоятельно примет решение за 30 дней до достижения пенсионного возраста на основании данных, имеющихся в ИЛС.
Это значит, что если в ИЛС есть ошибка — не учтён какой-то период работы, занижены взносы, пропущен нестраховой период, — пенсия будет назначена в меньшем размере. А доказать ошибку после 2027 года станет сложнее: без детальной расшифровки баллов по годам вы просто не увидите, где именно недосчитали.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года СФР обновляет данные на лицевых счетах ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным. То есть в марте 2027 года на счёте появятся сведения за 2026 год — это будет последний момент для сверки.
Что делать до конца 2026 года: пошаговый план
Шаг 1. Закажите выписку СЗИ-ИЛС прямо сейчас — через портал «Госуслуги» (раздел «Пенсии, пособия и льготы»), в личном кабинете на сайте СФР (es.pfrf.ru) или лично в клиентской службе СФР.
Шаг 2. Проверьте каждый год и каждого работодателя. Убедитесь, что все периоды работы отражены; суммы начисленных взносов соответствуют вашей зарплате; пенсионные баллы за каждый год начислены корректно; нестраховые периоды (уход за детьми, служба в армии, уход за пожилыми) учтены.
Шаг 3. Особое внимание — советскому стажу. Расшифровки расчёта ИПК за период до 2015 года и данных для расчёта зарплатного коэффициента до 2002 года в новой форме не будет. Если есть сомнения в правильности валоризации — проверяйте сейчас.
Шаг 4. Если нашли ошибку — исправляйте. Обратитесь к работодателю с просьбой подать уточнённые сведения в СФР. Если работодатель ликвидирован — подайте заявление о корректировке ИЛС в Социальный фонд через «Госуслуги» или лично. В сложных случаях — обращайтесь в суд для подтверждения стажа.
Шаг 5. Сохраните текущую выписку. Скачайте PDF или сделайте скриншоты всех таблиц. Это документальный след: если в 2027 году общая сумма баллов не совпадёт с той, что была в старой выписке, у вас будет доказательство для обращения в СФР с требованием пересчёта.
Шаг 6. В марте 2027 года закажите новую выписку СЗИ-ИЛСЗЛ и сравните общее количество баллов с сохранённой старой выпиской. Если сумма не совпадает — это повод для обращения в СФР.
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