В Госдуму внесли законопроект о кадастровом учете после изменения площади зданий

9 сентября 2026 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект № 1336436-8. Его цель — решить практическую проблему: как актуализировать данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), если площадь здания «поменялась» не из-за перестройки, а потому что обновились правила, по которым эту площадь считают.

В чём проблема сейчас?

Часто расхождение возникает с объектами, которые ставили на технический учёт давно — до 1 января 2013 года. Тогда данные собирали по методикам БТИ, а с 2021 года действует новый порядок (утверждён приказом Росреестра № П/0393). В результате в ЕГРН площадь может не совпадать с той, что получается по современным правилам, хотя сам объект физически не менялся. Есть и другая ситуация: в старом техническом паспорте (составленном до 2013 года) обнаруживают ошибку — арифметическую или в самом подходе к подсчёту. Сейчас закон не предусматривает ситуацию, когда площадь меняется исключительно из-за смены методики расчёта или выявления такой ошибки. То есть формально это не считается основанием, чтобы заказать кадастровые работы, подготовить технический план и внести правки в ЕГРН. На практике это создаёт сложности: собственникам бывает трудно привести реестр в соответствие с реальностью, а неточности в ЕГРН усложняют сделки, ипотечное кредитование и государственную кадастровую оценку.

Что предлагает законопроект?

Инициатива вносит изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Ключевая идея — прямо разрешить проводить кадастровый учёт и вносить правки в ЕГРН, если площадь уточнена из-за новой методики расчёта или выявленной ошибки в старой документации. При этом есть важное условие: до кадастровых работ в объекте не должно быть реконструкции (для зданий и сооружений) или перепланировки (для помещений в многоквартирных домах). Если физические изменения были — оформлять нужно по общим правилам. Дополнительно законопроект упрощает внесение в ЕГРН других характеристик ранее учтённых объектов, которые влияют на кадастровую стоимость. Предлагается разрешить добавлять сведения о годе ввода в эксплуатацию (или завершения строительства) и материале наружных стен не только по заявлению собственника, но и по инициативе самого органа регистрации прав. Источником станут документы от региональных учреждений, которые участвуют в определении кадастровой стоимости. При этом отдельно оговаривается: декларация, поданная собственником в такое учреждение, сама по себе не может служить подтверждением — нужны именно официальные документы от оценщиков. В пояснительной записке к законопроекту приведены цифры, которые показывают масштаб задачи: в ЕГРН нет данных о годе ввода или завершения строительства более чем по 6 млн ранее учтённых зданий и сооружений, а сведения о материале наружных стен отсутствуют более чем по 700 тыс. зданий.

Зачем это нужно?

Авторы инициативы рассчитывают, что новый механизм снизит число спорных ситуаций при кадастровом учёте и сделках с объектами, данные о которых перешли в ЕГРН из архивов БТИ. Более точные сведения в реестре повысят прозрачность кадастровой оценки, упростят получение ипотеки, снизят риски для инвесторов, а также улучшат качество муниципального планирования и контроля за строительством.

Что дальше?