Что меняется с 1 октября 2026 года: НДС, маркетплейсы, самозанятые

1 октября 2026 года — одна из самых заметных дат в налоговом календаре. В этот день вступают в силу сразу несколько важных законов: первое в России системное регулирование маркетплейсов, новые правила расчёта НДС по длящимся договорам, ограничения для самозанятых на цифровых платформах и расширение маркировки. Разберём каждое изменение подробно.

Закон о платформенной экономике: маркетплейсы под контролем

Главное событие — вступление в силу «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». Это первая попытка системно урегулировать отношения между цифровыми платформами (маркетплейсами, агрегаторами услуг, сервисами доставки) и их партнёрами — продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи. На кого распространяется. Под действие закона попадают платформы, которые одновременно обеспечивают размещение товаров/услуг, заключение сделок и проведение оплаты, а также отвечают хотя бы одному из критериев (постановление Правительства от 28.01.2026 № 54): более 100 000 пользователей в среднем за день в течение года, более 10 000 партнёров за год или оборот более 50 млрд рублей в год. Для платформ с иностранным владельцем достаточно первых двух критериев. На практике это Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и другие крупнейшие площадки. Что меняется для продавцов: Прозрачные договоры. Платформы обязаны заключать с партнёрами гражданско-правовые договоры в электронной форме — вместо системы оферт с односторонним изменением условий. Все договоры должны быть приведены в соответствие с законом к 1 октября.

Запрет на принудительные скидки. Маркетплейсы больше не смогут включать товары в акции и распродажи, снижая цену за счёт продавца без его согласия. Если продавец отказывается участвовать в акциях, площадка не имеет права применять санкции — блокировать кабинет, понижать рейтинг и так далее.

Прозрачное ранжирование. Правила поисковой выдачи и оплаты должны быть открытыми. Самозанятый или ИП может работать на нескольких платформах одновременно — санкции за это запрещены.

ПВЗ приравнены к партнёрам. Владельцы пунктов выдачи заказов получают те же права, что и продавцы: к договорам с ними применяются требования закона о прозрачности и запрете одностороннего изменения условий. Передача данных в ФНС. Пожалуй, самое ощутимое следствие закона: маркетплейсы обязаны ежемесячно передавать в налоговую структурированные сведения о каждом продавце — ИНН, объём продаж, суммы выплат, количество операций. Раньше это был пилотный эксперимент, теперь — постоянная обязанность всех площадок. Занизить выручку в декларации, когда данные маркетплейса говорят обратное, станет технически невозможно: расхождения выявляются автоматически. Блокировка по сигналам ФНС. Крупные маркетплейсы обяжут блокировать аккаунты продавцов по сигналам налоговой. Схема работает так: ФНС направляет предупреждение через личный кабинет → у продавца есть 10 рабочих дней на пояснения → маркетплейс передаёт ответ в ФНС → если пояснений нет, товары скроют из выдачи, затем заблокируют аккаунты на всех платформах. За игнорирование требований ФНС маркетплейсу грозит штраф до 100 000 рублей.

НДС по длящимся договорам: новый расчётный метод

С 1 октября вступает в силу , который меняет порядок расчёта НДС, если обязанность его уплатить возникла у продавца уже после заключения договора — из-за изменения законодательства. Суть проблемы. До нового закона действовало общее правило: продавец предъявлял НДС дополнительно к цене договора. Если налоговое законодательство менялось mid-game (например, продавец на УСН превысил лимит доходов и стал плательщиком НДС), а покупатель не мог принять налог к вычету, покупатель оказывался в убытке. Конституционный Суд в Постановлении от 25.11.2025 № 41-П признал это неконституционным. Новое правило (п. 3.2 ст. 166 НК РФ). Если одновременно выполняются три условия: после заключения договора у продавца возникла обязанность платить НДС из-за изменения законодательства; покупатель не имеет права на вычет НДС; стороны не изменили цену договора и в договоре нет условия о порядке действий при изменении налогового законодательства, то продавец исчисляет НДС расчётным методом из стоимости договора — налог не начисляется «сверху», а «вынимается» из уже согласованной цены. Счёт-фактура при этом не выставляется. Пример. Организация на УСН заключила договор поставки на 500 000 рублей (без НДС). В 2026 году она превысила лимит 20 млн рублей и стала плательщиком НДС по ставке 22%. Покупатель тоже на УСН, вычетов нет, цена не пересматривалась. По новым правилам НДС рассчитывается так: 500 000×22/122=90164 рубля. Эту сумму продавец уплачивает в бюджет за свой счёт. Когда расчётный метод не применяется: покупатель имеет право на вычет НДС — тогда действует общий порядок (НДС сверху, счёт-фактура выставляется);

стороны договорились об увеличении цены — общий порядок;

изменилась только ставка НДС (например, 20% → 22%), а не сам факт обязанности платить — общий порядок. Практический совет. Если вы работаете с контрагентами на спецрежимах (УСН, ЕСХН), заложите в договоры условие о порядке действий при изменении налогового законодательства — например: «В случае возникновения обязанности по уплате НДС стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать допсоглашение об увеличении цены». Без такой оговорки налоговое бремя ляжет на продавца.

Самозанятые на цифровых платформах: лимит 60 часов и социальные преференции

Для самозанятых (плательщиков НПД), работающих через маркетплейсы и агрегаторы, с 1 октября действуют два нововведения. 1. Критерий систематичности — 60 часов в месяц. Постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 устанавливает: если самозанятый или ИП работает с одним и тем же заказчиком через цифровую платформу более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд, возникает риск переквалификации отношений в трудовые. Платформы обязаны отслеживать такие пары «заказчик — исполнитель» и блокировать их. 2. Преференции для добровольного страхования. Цифровые платформы обязаны предоставлять преференции самозанятым, которые добровольно оформили пенсионное или медицинское страхование, — минимум 2,9% от дохода, полученного через платформу. Это связано с экспериментом по добровольному социальному страхованию НПД, который идёт с 1 января 2026 года. Что осталось прежним. Ставки НПД — 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами, лимит дохода — 2,4 млн рублей в год, запрет на перепродажу покупных товаров. Но теперь данные о продажах самозанятых тоже будут поступать от площадки в ФНС, что повышает риск переквалификации при нарушении ограничений режима.

Маркировка хозяйственных и гигиенических товаров

С 1 октября 2026 года вводится обязательная маркировка средствами идентификации «Честный знак» на хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, а также туалетные принадлежности — в дополнение к уже маркируемой косметике и бытовой химии. Регистрация участников оборота началась с 1 сентября. Оборот немаркированных остатков, произведённых или ввезённых до 1 октября, разрешён до 30 сентября 2027 года (постановление Правительства от 30.05.2026 № 656). Самозанятым запрещено реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке (ст. 2 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Если самозанятый производит такую продукцию, нужно переходить на ИП.

Кадровые и прочие изменения

Новый ГОСТ Р 56906-2026 по системе организации рабочего пространства (5S) — стандарт добровольный, но может быть полезен для организации документооборота и хранения первички.

ФНС начинает получать данные о доходах иностранных работников для передачи в МВД — это часть более широких изменений 2027 года по контролю доходов иностранных сотрудников.

Льготная ставка НДС 10% на детские товары теперь требует документального подтверждения (закон от 04.07.2026 № 218-ФЗ).

Прослеживаемость товаров и СПОТ. Уведомление о ввозе товаров из стран ЕАЭС заменяется документом о предстоящей поставке (ДОПП), ФНС обязана присваивать РНПТ не позднее следующего календарного дня.

Что делать до 1 октября: краткий чек-лист