В сентябре 2026 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1336443-8). Он направлен на уточнение правил приобретательной давности — это институт, закрепленный в статье 234 Гражданского кодекса РФ.

В сентябре 2026 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (№ 1336443-8). Он направлен на уточнение правил приобретательной давности — это институт, закреплённый в статье 234 Гражданского кодекса РФ. Суть в том, что человек, который добросовестно, открыто и непрерывно владеет чужим имуществом как своим собственным в течение определённого срока (15 лет для недвижимости, 5 лет для движимого), со временем может оформить на него право собственности.

Ключевая проблема, которую решает инициатива, заключалась в неопределённости. Сейчас пункт 3 статьи 234 ГК РФ формально позволял присоединить к своему сроку владения только период, когда имуществом владел тот, чьим правопреемником (в юридическом смысле — например, наследник или реорганизованная организация) является нынешний владелец. А если имущество переходило к новому человеку по обычной сделке (купля-продажа, дарение, мена), суды часто отказывали в сложении сроков: они исходили из того, что здесь нет правопреемства в строгом смысле.

Поводом для разбора ситуации стал конкретный случай: гражданин купил торговый павильон у компании, которой сам ранее руководил. Суды отказали ему в признании права собственности по давности владения, сославшись на отсутствие правопреемства. Заявитель обратился в Конституционный Суд РФ. В марте 2026 года КС РФ вынес Постановление № 18-П: он признал, что действующая формулировка не даёт однозначного ответа и противоречит Конституции. Суд указал: если при каждой смене владельца по договору срок начинал бы течь заново, это создавало бы риск выбытия имущества из гражданского оборота и подрывало бы стабильность сделок. Поэтому КС временно разрешил судам складывать сроки и при сингулярном (договорном) правопреемстве, пока законодатель не внесёт правки в закон.

Законопроект как раз закрепляет это правило окончательно. Предлагается прямо прописать в пункте 3 статьи 234 ГК РФ, что человек, ссылающийся на давность владения, вправе присоединить к своему сроку периоды владения предшественниками — при двух условиях:

имущество переходило к каждому следующему владельцу по договору или в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация);

каждый из владельцев на своём этапе соблюдал ключевые критерии: владел имуществом добросовестно, открыто и непрерывно как своим собственным.

Что это даёт человеку на практике?

Для обычного человека или бизнеса это решение имеет несколько важных плюсов:

Экономия времени. Больше не нужно «нарабатывать» полный срок заново после каждой сделки. Если предыдущий владелец уже добросовестно владел объектом несколько лет, новый собственник может «зачесть» этот период. Это значительно ускоряет возможность легализовать имущество.

Снижение рисков споров. Законодательная ясность уменьшает количество судебных разбирательств. Людям не придётся доказывать в суде, можно ли в их конкретной цепочке сделок сложить сроки, — правило будет закреплено в законе.

Стимул для сделок. Когда участники оборота уверены, что накопленный «стаж» владения не пропадёт при смене собственника, это повышает доверие к сделкам и способствует активному гражданскому обороту.

Защита от «выбытия» имущества. Механизм помогает не терять имущество из правового поля: даже если у объекта была длинная история владельцев, при соблюдении условий весь этот путь можно учесть при оформлении права собственности.

Важное уточнение

При этом важно помнить: бремя доказывания лежит на том, кто претендует на оформление. Человеку придётся собрать доказательства того, что каждый из предыдущих владельцев в своей цепочке действительно владел имуществом добросовестно, открыто и непрерывно. Просто факта передачи по договору недостаточно — нужно подтвердить соблюдение всех критериев на каждом этапе.

В целом инициатива решает практическую задачу: делает институт приобретательной давности более рабочим и предсказуемым для всех участников гражданского оборота.

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