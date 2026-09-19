Счетная палата назвала суммы взносов самозанятых на больничные

По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года (с января по июнь) самозанятые перечислили 79,98 млн рублей. Изотова отметила, что это всего около 1,1% от планируемого годового объёма поступлений. Для наглядности: в первом квартале сумма составила примерно 33,5 млн рублей — лишь 0,5% от прогноза. То есть динамика за полгода не изменилась: интерес к механизму пока остаётся низким.

Важно помнить: сам эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал только 1 января 2026 года. Поэтому, как подчеркнула Изотова, делать окончательные выводы о его эффективности рано — механизм ещё набирает обороты. Счётная палата продолжит следить за развитием ситуации.