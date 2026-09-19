Счетная палата назвала суммы взносов самозанятых на больничные

По данным ведомства, за первое полугодие 2026 года (с января по июнь) самозанятые перечислили 79,98 млн рублей. Изотова отметила, что это всего около 1,1% от планируемого годового объёма поступлений. Для наглядности: в первом квартале сумма составила примерно 33,5 млн рублей — лишь 0,5% от прогноза. То есть динамика за полгода не изменилась: интерес к механизму пока остаётся низким.
Важно помнить: сам эксперимент по добровольному страхованию самозанятых стартовал только 1 января 2026 года. Поэтому, как подчеркнула Изотова, делать окончательные выводы о его эффективности рано — механизм ещё набирает обороты. Счётная палата продолжит следить за развитием ситуации.
Какие суммы нужно платить
Чтобы читатель понимал, о каких цифрах идёт речь, поясню, как рассчитывается взнос. Участник эксперимента сам выбирает страховую сумму — базу, от которой зависят и взнос, и будущее пособие. Доступны два варианта: 35 000 или 50 000 рублей. Тариф взноса фиксирован — 3,84% от выбранной суммы. В итоге ежемесячный платёж составит:
при страховой сумме 35 000 рублей — 1 344 рубля (за год — 16 128 рублей);
при страховой сумме 50 000 рублей — 1 920 рублей (за год — 23 040 рублей).
Платить можно как ежемесячно, так и единовременно за год.
Есть и дополнительные условия, которые стоит знать:
Право на пособие возникает спустя 6 месяцев непрерывной уплаты взносов.
Размер пособия зависит от стажа уплаты: после 6–12 месяцев — 70% от страховой суммы, после 12 месяцев и более — 100%.
Если самозанятый платит взносы более 18 месяцев и не обращается за выплатой, ежемесячный платёж снижается на 10%, а после 24 месяцев — на 30%.
Важное ограничение: в этот эксперимент не входят декретные выплаты.
Почему интерес низкий?
Эксперты и представители Счётной палаты выделяют несколько причин. Во-первых, для многих самозанятых порог входа (от 15 600 до 22 800 рублей в год) кажется высоким на фоне нестабильных доходов. Во-вторых, часть людей изначально не рассчитывает на такие гарантии — в случае болезни они оплачивают лечение самостоятельно или пользуются частной медициной. В-третьих, играет роль недостаток информации о механизме.
Изотова не исключила, что если самозанятые массово не увидят в страховании экономического смысла и удобства, механизм придётся донастраивать: менять условия, снижать порог входа или активнее разъяснять выгоды.