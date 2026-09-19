Что изменится для пенсионеров на картах Сбербанка в октябре 2026 года

1. Окончательный переход на карту «Мир»

С 1 октября завершается переход на национальную платёжную систему «Мир». Это значит, что пенсии больше не будут зачисляться на карты международных платёжных систем. Тем, у кого ещё действует такая карта, рекомендуется в октябре оформить карту «Мир», иначе зачисление выплат может быть приостановлено.

2. Возможные задержки в графике

Из-за технического обновления платёжного шлюза в начале октября возможны задержки зачисления на один-два дня. Сбербанк подчёркивает, что это временная мера. Если вы планируете крупные траты в первых числах месяца, советую заложить небольшой финансовый резерв.

3. Усиленная защита от мошенничества

Банк вводит дополнительный этап проверки для нетипичных операций с пенсионной карты. Если система зафиксирует подозрительный перевод (крупная сумма незнакомому получателю, операция в необычное время или в ответ на сомнительный звонок), операция будет приостановлена на 24 часа. В этот период вам нужно будет подтвердить её лично в отделении или через видеозвонок с оператором. Эти меры направлены на защиту пенсионеров от телефонного мошенничества.

4. Автоматизация социальной доплаты

Для получателей региональной социальной доплаты меняется порядок перерасчёта. Теперь, если в регионе обновится прожиточный минимум, доплата увеличится автоматически — подавать заявление не придётся. Если в середине октября вы не увидели ожидаемой прибавки, стоит обратиться в Социальный фонд для уточнения.

5. Выгодный кешбэк по программе «СберСпасибо»

Для держателей пенсионных карт «Мир» с подключённой программой лояльности меняются условия. С октября при оплате в категориях «Продукты», «Аптеки» и «Транспорт» начисляется повышенный кешбэк — до 5% от суммы покупки в баллах (ранее было 1,5%). Баллы можно тратить на оплату услуг связи, интернета, ЖКУ и на скидки у партнёров банка.

6. Условия для дополнительных карт

Для основных пенсионных карт «Мир» обслуживание остаётся бесплатным на весь срок действия. А вот для дополнительных карт, которые оформляются после 1 октября, вводится плата — 300 рублей в год. Уже выпущенные дополнительные карты будут обслуживаться по старым условиям до истечения срока.

7. «Пенсионный режим» в банкоматах

В банкоматах Сбербанка появляется специальный «Пенсионный режим». Он упрощает интерфейс: шрифт становится крупнее, а навигация сводится к трём-четырём основным кнопкам. Это особенно удобно для тех, кому сложно пользоваться стандартным меню.

8. Уведомления для работающих пенсионеров