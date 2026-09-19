Что изменится для пенсионеров на картах Сбербанка в октябре 2026 года

1. Окончательный переход на карту «Мир»
С 1 октября завершается переход на национальную платёжную систему «Мир». Это значит, что пенсии больше не будут зачисляться на карты международных платёжных систем. Тем, у кого ещё действует такая карта, рекомендуется в октябре оформить карту «Мир», иначе зачисление выплат может быть приостановлено.
2. Возможные задержки в графике
Из-за технического обновления платёжного шлюза в начале октября возможны задержки зачисления на один-два дня. Сбербанк подчёркивает, что это временная мера. Если вы планируете крупные траты в первых числах месяца, советую заложить небольшой финансовый резерв.
3. Усиленная защита от мошенничества
Банк вводит дополнительный этап проверки для нетипичных операций с пенсионной карты. Если система зафиксирует подозрительный перевод (крупная сумма незнакомому получателю, операция в необычное время или в ответ на сомнительный звонок), операция будет приостановлена на 24 часа. В этот период вам нужно будет подтвердить её лично в отделении или через видеозвонок с оператором. Эти меры направлены на защиту пенсионеров от телефонного мошенничества.
Для получателей региональной социальной доплаты меняется порядок перерасчёта. Теперь, если в регионе обновится прожиточный минимум, доплата увеличится автоматически — подавать заявление не придётся. Если в середине октября вы не увидели ожидаемой прибавки, стоит обратиться в Социальный фонд для уточнения.
5. Выгодный кешбэк по программе «СберСпасибо»
Для держателей пенсионных карт «Мир» с подключённой программой лояльности меняются условия. С октября при оплате в категориях «Продукты», «Аптеки» и «Транспорт» начисляется повышенный кешбэк — до 5% от суммы покупки в баллах (ранее было 1,5%). Баллы можно тратить на оплату услуг связи, интернета, ЖКУ и на скидки у партнёров банка.
6. Условия для дополнительных карт
Для основных пенсионных карт «Мир» обслуживание остаётся бесплатным на весь срок действия. А вот для дополнительных карт, которые оформляются после 1 октября, вводится плата — 300 рублей в год. Уже выпущенные дополнительные карты будут обслуживаться по старым условиям до истечения срока.
7. «Пенсионный режим» в банкоматах
В банкоматах Сбербанка появляется специальный «Пенсионный режим». Он упрощает интерфейс: шрифт становится крупнее, а навигация сводится к трём-четырём основным кнопкам. Это особенно удобно для тех, кому сложно пользоваться стандартным меню.
8. Уведомления для работающих пенсионеров
Сбербанк начинает автоматическую рассылку уведомлений работающим пенсионерам, которые получают социальную доплату. Банк будет сообщать о необходимости сообщить в Социальный фонд о факте трудоустройства.
Эти изменения направлены на то, чтобы сделать обслуживание пенсионеров в Сбербанке безопаснее и удобнее. Советую внимательно изучить список и при возникновении вопросов сразу обращаться в поддержку банка или в Социальный фонд — так вы избежите неожиданностей.