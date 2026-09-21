Главное изменение, которое сразу бросается в глаза, — рост минимальной учебной нагрузки для 10–11‑х классов: теперь за два года старшеклассники должны провести на занятиях не менее 2312 часов — это примерно на 142 часа больше прежнего норматива. При этом максимальная недельная нагрузка остаётся прежней: не более 37 часов в неделю.

На первый взгляд, увеличение объёма учебных часов выглядит как попытка дать школьникам больше знаний. Но педагоги и психологи напоминают: эффективность обучения определяется не количеством часов, а качеством взаимодействия ученика с материалом и грамотным учётом его возможностей. Здесь особенно уместны идеи Льва Семёновича Выготского, чьи работы до сих пор задают ориентиры для осмысленного подхода к развитию ребёнка в школе.

Выготский подчёркивал, что обучение должно идти впереди развития, но не отрываться от него. В своей концепции «зоны ближайшего развития» он описывал тот самый промежуток между тем, что ученик уже умеет делать самостоятельно, и тем, к чему он готов под руководством взрослого. Увеличение учебной нагрузки само по себе не гарантирует, что школьники окажутся в этой зоне: если задания и темп будут подобраны механически, ребёнок либо не справится, либо будет выполнять их формально, без настоящего освоения.

Одна из ключевых мыслей Выготского звучит почти как предупреждение против «голого» наращивания часов: «Обучение только тогда хорошо, когда оно идёт впереди развития. Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания». Если школа просто добавит уроки без изменения методики, без опоры на реальные возможности подростков, эффект может оказаться обратным: вместо пробуждения новых способностей — перегрузка и выгорание.

Ещё одна важная идея Выготского касается роли социального взаимодействия в обучении. Он рассматривал класс и учителя не как фон, а как активный инструмент развития. По Выготскому, именно в диалоге, в совместной деятельности с более опытным партнёром (учителем, сильным одноклассником) формируются высшие психические функции. Значит, ценность часа определяется не самим фактом его проведения, а тем, насколько он наполнен живым взаимодействием, обсуждением, рефлексией. Урок, где ученик пассивно слушает объяснение, даже если он длится 45 минут, может дать меньше, чем короткий, но насыщенный диалог, в котором подросток формулирует свои вопросы и пробует строить собственные выводы.

В контексте реформы 2027 года это ставит перед школами важную задачу: дополнительные часы должны быть наполнены не просто «прохождением программы», а продуманными образовательными практиками. Например, часть времени можно отвести на проектную деятельность, где ученики учатся ставить цели, распределять задачи, проверять гипотезы — то есть осваивать не только предметное содержание, но и навыки самостоятельного мышления. Или на межпредметные модули, где знания из разных областей собираются в единую картину, а учитель выступает не как источник готовых ответов, а как организатор поиска.

При этом важно помнить и о рисках перегрузки. Подростковый возраст — период интенсивного физиологического и эмоционального развития, и избыточная учебная нагрузка способна мешать формированию устойчивых учебных привычек. Выготский неоднократно подчёркивал, что развитие происходит в деятельности, но деятельность должна быть посильной и осмысленной. Когда требования сильно опережают реальные возможности ребёнка, вместо роста возникает напряжение, которое блокирует познавательную активность.

Таким образом, реформа 2027 года — это не столько про «больше часов», сколько про то, как эти часы использовать. Идеи Выготского напоминают: главный ресурс школы — не расписание, а способность создавать для каждого ученика ту самую «зону ближайшего развития», где новое знание становится достижимым и увлекательным, а не просто обязательным к заучиванию. Именно от того, насколько школа сумеет превратить дополнительные часы в пространство осмысленной совместной работы, будет зависеть, станет ли эта реформа шагом к более глубокому образованию — или просто формальным увеличением нагрузки.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/28101023?ysclid=muatan851q419975312