Женщины могут выйти на пенсию на 10 лет раньше: Соцфонд назвал три условия

В новостях и разъяснениях Социального фонда России (СФР) действительно мелькает информация: некоторые женщины вправе оформить страховую пенсию на 10 лет раньше общеустановленного возраста. Но важно не запутаться: это не общая льгота для всех, а право конкретной категории.

Речь идёт о родителях детей с инвалидностью. Если мама воспитала ребёнка-инвалида (или инвалида с детства) до восьми лет, она получает право выйти на пенсию досрочно — в 50 лет. При общеустановленном пенсионном возрасте для женщин в 60 лет разница как раз составляет 10 лет.

Вот три ключевых условия, которые должен выполнить человек, чтобы СФР одобрил назначение такой пенсии:

Воспитание до восьми лет. Важно, чтобы ребёнок находился на попечении матери и был под её опекой вплоть до достижения восьмилетнего возраста.

Страховой стаж. У женщины должно быть накоплено не менее 15 лет официального страхового стажа.

Пенсионные баллы (ИПК). На момент обращения необходимо иметь минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если все три условия соблюдены, можно обращаться в Социальный фонд с заявлением и подтверждающими документами (свидетельство о рождении, справка об инвалидности ребёнка, документы, подтверждающие факт воспитания до восьми лет).

Но это не единственное основание для досрочной пенсии. В разъяснениях СФР часто упоминают и другие ситуации, когда женщины тоже уходят на отдых раньше срока — просто «скидка» будет меньше:

Работа во вредных или тяжёлых условиях. В зависимости от профессии и длительности специального стажа возраст выхода снижается. Например, при работе по Списку № 1 (особо вредные условия) женщина может выйти в 45 лет, по Списку № 2 (тяжёлые условия) — в 50 лет.

Многодетность. Количество детей напрямую влияет на возраст выхода: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет.

Работа на Крайнем Севере. При определённом стаже в северных регионах пенсионный возраст тоже снижается.

Иногда льготы можно суммировать: например, если женщина работала и на вредном производстве, и на Севере, она может сложить основания и выйти на пенсию ещё раньше.

Практический совет: перед подачей заявления рекомендую запросить в СФР выписку из индивидуального лицевого счёта. В ней будет чётко видно, какой льготный стаж учтён, сколько накоплено баллов — это поможет понять, есть ли право на досрочную пенсию и какие документы нужно собрать.

Источник: https://journal.sovcombank.ru/news/kak-uiti-na-pensiyu-ranshe?ysclid=muaxh08har716039846