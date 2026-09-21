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Елена Чурсинова
Пенсии
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Женщины могут выйти на пенсию на 10 лет раньше: Соцфонд назвал три условия

В новостях и разъяснениях Социального фонда России (СФР) действительно мелькает информация: некоторые женщины вправе оформить страховую пенсию на 10 лет раньше общеустановленного возраста. Но важно не запутаться: это не общая льгота для всех, а право конкретной категории.

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Речь идёт о родителях детей с инвалидностью. Если мама воспитала ребёнка-инвалида (или инвалида с детства) до восьми лет, она получает право выйти на пенсию досрочно — в 50 лет. При общеустановленном пенсионном возрасте для женщин в 60 лет разница как раз составляет 10 лет. 

Вот три ключевых условия, которые должен выполнить человек, чтобы СФР одобрил назначение такой пенсии:

  • Воспитание до восьми лет. Важно, чтобы ребёнок находился на попечении матери и был под её опекой вплоть до достижения восьмилетнего возраста. 

  • Страховой стаж. У женщины должно быть накоплено не менее 15 лет официального страхового стажа. 

  • Пенсионные баллы (ИПК). На момент обращения необходимо иметь минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

Если все три условия соблюдены, можно обращаться в Социальный фонд с заявлением и подтверждающими документами (свидетельство о рождении, справка об инвалидности ребёнка, документы, подтверждающие факт воспитания до восьми лет). 

Но это не единственное основание для досрочной пенсии. В разъяснениях СФР часто упоминают и другие ситуации, когда женщины тоже уходят на отдых раньше срока — просто «скидка» будет меньше:

  • Работа во вредных или тяжёлых условиях. В зависимости от профессии и длительности специального стажа возраст выхода снижается. Например, при работе по Списку № 1 (особо вредные условия) женщина может выйти в 45 лет, по Списку № 2 (тяжёлые условия) — в 50 лет. 

  • Многодетность. Количество детей напрямую влияет на возраст выхода: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет. 

  • Работа на Крайнем Севере. При определённом стаже в северных регионах пенсионный возраст тоже снижается. 

Иногда льготы можно суммировать: например, если женщина работала и на вредном производстве, и на Севере, она может сложить основания и выйти на пенсию ещё раньше. 

Практический совет: перед подачей заявления рекомендую запросить в СФР выписку из индивидуального лицевого счёта. В ней будет чётко видно, какой льготный стаж учтён, сколько накоплено баллов — это поможет понять, есть ли право на досрочную пенсию и какие документы нужно собрать. 

Источник: https://journal.sovcombank.ru/news/kak-uiti-na-pensiyu-ranshe?ysclid=muaxh08har716039846

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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