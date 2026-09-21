Одна ошибка в платежке — 100 000 рублей штрафа: что изменилось с 1 сентября и как не попасть на штраф

Что именно поменялось
Сами коды доходов и правила их указания работают ещё с 2020 года — ничего нового в кодировке не появилось. Изменилось другое: в закон «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ) прямо вписали ответственность за нарушение требований к расчётному документу. Раньше был правовой пробел — можно было спорить, штрафуют ли вообще за ошибку в платёжке. Теперь спорить не о чем.
Поправки внесены Федеральным законом от 25.04.2026 № 112-ФЗ. Они закрепили в ч. 5.1 ст. 70 закона № 229-ФЗ, что нарушение требований к заполнению платёжного поручения влечёт ответственность по законодательству РФ. А в КоАП уже была готовая норма — ч. 3 ст. 17.14.
Размеры штрафов
Нарушитель
Штраф
Должностное лицо (директор, главбух)
15 000 — 20 000 рублей
Организация
50 000 — 100 000 рублей
ИП
15 000 — 20 000 рублей
Дела рассматривают судебные приставы-исполнители. Протокол не составляют — пристав выносит постановление сам. На практике он узнаёт об ошибке через банк или по жалобе взыскателя, который контролирует поступления.
Какие поля проверять
Поле 20 «Наз. пл.» — код вида дохода. Заполняется при каждом перечислении физлицу, независимо от того, есть у сотрудника долги или нет. Банк по этому коду определяет, можно ли обращать взыскание на поступившие деньги.
Коды установлены Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П:
Код
Что означает
Примеры выплат
1
Доходы, с которых взыскание возможно с ограничениями (ст. 99 закона № 229-ФЗ)
Зарплата, премии, отпускные, больничные, дивиденды, выплаты по ГПХ
2
Периодические доходы, защищённые от взыскания полностью
Командировочные, алименты, детские пособия, возмещение износа имущества
3
Периодические доходы, с которых удерживают только алименты и возмещение вреда
Компенсации за вред здоровью
4
Единовременные доходы, не подлежащие взысканию
Матпомощь при рождении ребёнка, гуманитарная помощь
5
Единовременные доходы, с которых удерживают только алименты
Матпомощь при вступлении в брак, при стихийных бедствиях
Поле 24 «Назначение платежа» — взысканная сумма. Заполняется, только если у сотрудника есть исполнительный документ и из его дохода уже удержали деньги. Формат строгий: //ВЗС//сумма-копейки//. Например, если удержали 6 000 рублей — пишут //ВЗС//6000-00//. Если исполнительного документа нет, поле 24 заполняется как обычно, без отметки ВЗС.
Три ловушки старых шаблонов
1. Смешивание кодов в одной платёжке. Если сотруднику одновременно перечисляете зарплату и, например, командировочные — это две разные платёжки с кодами 1 и 2 соответственно. Объединять их в одном поручении нельзя. То же самое касается реестров по зарплатному проекту: на зарплату и на детские пособия — отдельные реестры.
2. Шаблоны без кода в поле 20. Многие старые шаблоны в бухгалтерских программах создавались до того, как коды стали обязательными. Если шаблон не настроен, поле 20 остаётся пустым — а это уже основание для штрафа. Код нужно ставить при каждой выплате физлицу, а не только должникам.
3. Неправильная сумма взыскания. Если в поле 24 указать сумму, которая не совпадает с реальной суммой удержания по исполнительному листу, расхождение станет очевидным для пристава — особенно когда взыскатель активно следит за поступлениями.
Как настроить 1С и проверить шаблоны
В 1С:ЗУП (ред. 3) и 1С:Бухгалтерии коды привязаны к видам начислений. Проверьте:
Раздел «Настройка → Начисления». Для каждого вида начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Вид дохода с 1 мая 2022 г.» (раздел «Исполнительное производство») должен стоять правильный код. Программа заполняет его автоматически, но при необходимости можно изменить вручную.
Перепроведение документов. После изменения кодов обязательно перепроведите все документы-начисления, чтобы суммы доходов зарегистрировались с правильными кодами.
Ведомости. В документах «Ведомость в банк» и «Ведомость на счета» в поле «Вид дохода» проверьте код. Программа включит в ведомость только начисления с соответствующим кодом.
Шаблоны платёжек. Если используете шаблоны в банк-клиенте — обновите их. Убедитесь, что поле 20 заполняется автоматически, а для сотрудников с исполнительными листами в поле 24 подставляется отметка //ВЗС//сумма-копейки//.
Что будет, если ошибиться
Кроме прямого штрафа, есть второй риск — задержка зарплаты. Если банк получит платёжку с неверным кодом, он может задержать платёж или списать деньги с защищённого дохода сотрудника. А это уже повод для судебного разбирательства с работником.
Ещё один нюанс: приставы вправе запрашивать у организации информацию о размерах и сроках перечисления удержанных сумм. Если при проверке обнаружится, что платёжки оформлены неверно — штраф последует почти наверняка.
Чек-лист на ближайшую выплату
Во всех зарплатных платёжках поле 20 содержит код «1» — для всех сотрудников, а не только должников.
Для сотрудников с исполнительными листами в поле 24 указана отметка //ВЗС//сумма-копейки// с реальной суммой удержания.
Зарплата и другие виды доходов (командировочные, матпомощь) перечисляются отдельными платёжками с разными кодами.
Бухгалтерская программа обновлена и автоматически подставляет коды.
Старые шаблоны в банк-клиенте пересозданы с учётом новых требований.
Источник: https://nalog-nalog.ru/oplata_truda/zarplata-sotrudniku-dolzhniku-novye-trebovaniya-k-platezhke-s-1-sentyabrya-2026-goda/