КПП Налоговый консультант красный мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Елена Чурсинова
Зарплата
Читать 3 мин

Одна ошибка в платежке — 100 000 рублей штрафа: что изменилось с 1 сентября и как не попасть на штраф

С 1 сентября 2026 года ошибки в зарплатных платежках перестали быть «технической помаркой». Теперь за неверный код вида дохода в поле 20 или неправильную взысканную сумму в поле 24 компанию могут оштрафовать на сумму до 100 000 рублей, а директора — до 20 000 рублей. Причем постановление выносит судебный пристав — без суда и без составления протокола.

2 открытия

Что именно поменялось

Сами коды доходов и правила их указания работают ещё с 2020 года — ничего нового в кодировке не появилось. Изменилось другое: в закон «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ) прямо вписали ответственность за нарушение требований к расчётному документу. Раньше был правовой пробел — можно было спорить, штрафуют ли вообще за ошибку в платёжке. Теперь спорить не о чем. 

Поправки внесены Федеральным законом от 25.04.2026 № 112-ФЗ. Они закрепили в ч. 5.1 ст. 70 закона № 229-ФЗ, что нарушение требований к заполнению платёжного поручения влечёт ответственность по законодательству РФ. А в КоАП уже была готовая норма — ч. 3 ст. 17.14

Размеры штрафов

Нарушитель

Штраф

Должностное лицо (директор, главбух)

15 000 — 20 000 рублей

Организация

50 000 — 100 000 рублей

ИП

15 000 — 20 000 рублей

Дела рассматривают судебные приставы-исполнители. Протокол не составляют — пристав выносит постановление сам. На практике он узнаёт об ошибке через банк или по жалобе взыскателя, который контролирует поступления. 

Какие поля проверять

Поле 20 «Наз. пл.» — код вида дохода. Заполняется при каждом перечислении физлицу, независимо от того, есть у сотрудника долги или нет. Банк по этому коду определяет, можно ли обращать взыскание на поступившие деньги. 

Коды установлены Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П:

Код

Что означает

Примеры выплат

1

Доходы, с которых взыскание возможно с ограничениями (ст. 99 закона № 229-ФЗ)

Зарплата, премии, отпускные, больничные, дивиденды, выплаты по ГПХ

2

Периодические доходы, защищённые от взыскания полностью

Командировочные, алименты, детские пособия, возмещение износа имущества

3

Периодические доходы, с которых удерживают только алименты и возмещение вреда

Компенсации за вред здоровью

4

Единовременные доходы, не подлежащие взысканию

Матпомощь при рождении ребёнка, гуманитарная помощь

5

Единовременные доходы, с которых удерживают только алименты

Матпомощь при вступлении в брак, при стихийных бедствиях

Поле 24 «Назначение платежа» — взысканная сумма. Заполняется, только если у сотрудника есть исполнительный документ и из его дохода уже удержали деньги. Формат строгий: //ВЗС//сумма-копейки//. Например, если удержали 6 000 рублей — пишут //ВЗС//6000-00//. Если исполнительного документа нет, поле 24 заполняется как обычно, без отметки ВЗС. 

Три ловушки старых шаблонов

1. Смешивание кодов в одной платёжке. Если сотруднику одновременно перечисляете зарплату и, например, командировочные — это две разные платёжки с кодами 1 и 2 соответственно. Объединять их в одном поручении нельзя. То же самое касается реестров по зарплатному проекту: на зарплату и на детские пособия — отдельные реестры. 

2. Шаблоны без кода в поле 20. Многие старые шаблоны в бухгалтерских программах создавались до того, как коды стали обязательными. Если шаблон не настроен, поле 20 остаётся пустым — а это уже основание для штрафа. Код нужно ставить при каждой выплате физлицу, а не только должникам. 

3. Неправильная сумма взыскания. Если в поле 24 указать сумму, которая не совпадает с реальной суммой удержания по исполнительному листу, расхождение станет очевидным для пристава — особенно когда взыскатель активно следит за поступлениями. 

Как настроить 1С и проверить шаблоны

В 1С:ЗУП (ред. 3) и 1С:Бухгалтерии коды привязаны к видам начислений. Проверьте:

  1. Раздел «Настройка → Начисления». Для каждого вида начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Вид дохода с 1 мая 2022 г.» (раздел «Исполнительное производство») должен стоять правильный код. Программа заполняет его автоматически, но при необходимости можно изменить вручную. 

  2. Перепроведение документов. После изменения кодов обязательно перепроведите все документы-начисления, чтобы суммы доходов зарегистрировались с правильными кодами. 

  3. Ведомости. В документах «Ведомость в банк» и «Ведомость на счета» в поле «Вид дохода» проверьте код. Программа включит в ведомость только начисления с соответствующим кодом. 

  4. Шаблоны платёжек. Если используете шаблоны в банк-клиенте — обновите их. Убедитесь, что поле 20 заполняется автоматически, а для сотрудников с исполнительными листами в поле 24 подставляется отметка //ВЗС//сумма-копейки//. 

Что будет, если ошибиться

Кроме прямого штрафа, есть второй риск — задержка зарплаты. Если банк получит платёжку с неверным кодом, он может задержать платёж или списать деньги с защищённого дохода сотрудника. А это уже повод для судебного разбирательства с работником. 

Ещё один нюанс: приставы вправе запрашивать у организации информацию о размерах и сроках перечисления удержанных сумм. Если при проверке обнаружится, что платёжки оформлены неверно — штраф последует почти наверняка. 

Чек-лист на ближайшую выплату

  • Во всех зарплатных платёжках поле 20 содержит код «1» — для всех сотрудников, а не только должников.

  • Для сотрудников с исполнительными листами в поле 24 указана отметка //ВЗС//сумма-копейки// с реальной суммой удержания.

  • Зарплата и другие виды доходов (командировочные, матпомощь) перечисляются отдельными платёжками с разными кодами.

  • Бухгалтерская программа обновлена и автоматически подставляет коды.

  • Старые шаблоны в банк-клиенте пересозданы с учётом новых требований.

Источник: https://nalog-nalog.ru/oplata_truda/zarplata-sotrudniku-dolzhniku-novye-trebovaniya-k-platezhke-s-1-sentyabrya-2026-goda/

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

3 подписчика35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка