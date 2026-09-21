Одна ошибка в платежке — 100 000 рублей штрафа: что изменилось с 1 сентября и как не попасть на штраф

Три ловушки старых шаблонов

1. Смешивание кодов в одной платёжке. Если сотруднику одновременно перечисляете зарплату и, например, командировочные — это две разные платёжки с кодами 1 и 2 соответственно. Объединять их в одном поручении нельзя. То же самое касается реестров по зарплатному проекту: на зарплату и на детские пособия — отдельные реестры.

2. Шаблоны без кода в поле 20. Многие старые шаблоны в бухгалтерских программах создавались до того, как коды стали обязательными. Если шаблон не настроен, поле 20 остаётся пустым — а это уже основание для штрафа. Код нужно ставить при каждой выплате физлицу, а не только должникам.

3. Неправильная сумма взыскания. Если в поле 24 указать сумму, которая не совпадает с реальной суммой удержания по исполнительному листу, расхождение станет очевидным для пристава — особенно когда взыскатель активно следит за поступлениями.