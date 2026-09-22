В Госдуме обсуждают отмену обязательной прописки: что стоит за инициативой

Он заявил, что в XXI веке обязательная прописка в её нынешнем виде — рудимент: государство уже умеет собирать и анализировать данные в цифровом виде, поэтому нет смысла сохранять лишние административные барьеры лишь потому, что они существовали десятилетиями.
Что предлагает законопроект
Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 1145511-8. Его суть — внести изменения в статью 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Авторы хотят заменить обязанность регистрироваться на право: человек сам решает, оформлять ли регистрацию.
В пояснительной записке к документу приведены аргументы в пользу изменений:
Высокая мобильность населения. По данным опросов, около 25% граждан моложе 30 лет живут не по месту своей постоянной или временной регистрации. Около 13% российских семей снимают жильё. Для таких людей обязательная регистрация создаёт реальные неудобства.
Неэффективность учёта. Авторы отмечают: существующая система не даёт полной и точной картины перемещения граждан. В крупных городах (например, в Москве и Санкт-Петербурге) официально зафиксированное число жителей заметно расходится с фактическим.
Административные барьеры. Обязательный характер процедуры осложняет жизнь арендаторам и тем, кто часто меняет место жительства. Отдельная проблема — зависимость от собственника: многие владельцы жилья отказываются прописывать арендаторов из-за опасений налоговых последствий или дополнительных обязательств.
Злоупотребления в правоприменении. За проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность (штрафы). Однако на практике применение санкций часто носит избирательный характер, что воспринимается гражданами как несправедливость и снижает доверие к правоприменению.
Даванков также подчеркнул, что инициатива вписывается в более широкую программу партии — переход от разрешительной модели к уведомительной в разных сферах. По его логике, если действия гражданина не создают доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности, человеку не нужно получать предварительное разрешение: достаточно уведомить государство, а контроль осуществлять уже по факту.
Какие возникают вопросы и возражения
Дискуссия не ограничилась поддержкой. Звучат и серьёзные контраргументы:
Учёт и планирование. Регистрация помогает властям отслеживать миграционные потоки, планировать нагрузку на социальную инфраструктуру (поликлиники, школы, детские сады) и распределять бюджетные средства. Добровольный порядок может усложнить эту задачу.
Доступ к услугам. Хотя формально факт регистрации или её отсутствие не может служить основанием для ограничения прав, на практике отсутствие отметки иногда создаёт барьеры при прикреплении к поликлинике, устройстве ребёнка в сад или школу, оформлении социальных выплат или кредита.
Безопасность и контроль. Критики указывают, что смягчение регистрационного учёта может осложнить работу правоохранительных органов в части отслеживания лиц, представляющих интерес.
Что дальше?
Сейчас инициатива находится на стадии рассмотрения. По словам Даванкова, фракция намерена продолжить работу над документом и доработать его с учётом поступивших замечаний.
Вопрос действительно затрагивает миллионы людей, особенно тех, кто часто переезжает или живёт в съёмном жилье. Поэтому дальнейшая судьба законопроекта во многом будет зависеть от того, насколько убедительно сторонам удастся сбалансировать аргументы: с одной стороны — стремление снизить административную нагрузку, с другой — необходимость эффективного государственного учёта и планирования.