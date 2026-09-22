В Госдуме обсуждают отмену обязательной прописки: что стоит за инициативой

Что предлагает законопроект

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 1145511-8. Его суть — внести изменения в статью 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Авторы хотят заменить обязанность регистрироваться на право: человек сам решает, оформлять ли регистрацию.

В пояснительной записке к документу приведены аргументы в пользу изменений:

Высокая мобильность населения. По данным опросов, около 25% граждан моложе 30 лет живут не по месту своей постоянной или временной регистрации. Около 13% российских семей снимают жильё. Для таких людей обязательная регистрация создаёт реальные неудобства.

Неэффективность учёта. Авторы отмечают: существующая система не даёт полной и точной картины перемещения граждан. В крупных городах (например, в Москве и Санкт-Петербурге) официально зафиксированное число жителей заметно расходится с фактическим.

Административные барьеры. Обязательный характер процедуры осложняет жизнь арендаторам и тем, кто часто меняет место жительства. Отдельная проблема — зависимость от собственника: многие владельцы жилья отказываются прописывать арендаторов из-за опасений налоговых последствий или дополнительных обязательств.

Злоупотребления в правоприменении. За проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность (штрафы). Однако на практике применение санкций часто носит избирательный характер, что воспринимается гражданами как несправедливость и снижает доверие к правоприменению.

Даванков также подчеркнул, что инициатива вписывается в более широкую программу партии — переход от разрешительной модели к уведомительной в разных сферах. По его логике, если действия гражданина не создают доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности, человеку не нужно получать предварительное разрешение: достаточно уведомить государство, а контроль осуществлять уже по факту.