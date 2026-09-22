«Почта России» вместо МФЦ: в чем суть

Речь идет о проекте, который позволяет использовать отделения «Почты России» как альтернативу МФЦ для получения ряда государственных и муниципальных услуг. Законодательная база опирается на Федеральный закон № 271-ФЗ от 26 июля 2026 года, а новые правила должны вступить в силу 1 марта 2027 года.

Как это будет работать на практике? Почта берёт на себя две ключевые функции:

Приём заявлений и документов. Вы приходите в отделение, подаёте бумаги (например, заявление на налоговую льготу или запрос выписки из ЕГРН), а почта пересылает их в нужное ведомство.

Доставка результата. После рассмотрения госорган возвращает готовый документ (справку, выписку, решение) — вы можете забрать его в отделении или оформить доставку прямо домой.

Какие услуги войдут в перечень? Изначально речь идёт примерно о 49 видах услуг. Среди них:

ФНС (около 23 услуг): подача декларации 3-НДФЛ, заявления о налоговых льготах, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Социальный фонд России (около 21 услуги): проверка лицевого счёта, справка о размере пенсии, вопросы материнского капитала, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Другие ведомства: справка об отсутствии судимости (МВД), выписка из ЕГРН (Роскадастр), сведения о ходе исполнительных производств (ФССП).

Главная цель — повысить доступность госуслуг, особенно для жителей отдалённых населённых пунктов, где до ближайшего МФЦ далеко.

Придётся ли платить?

Да, услуги будут платными — в этом ключевое отличие от МФЦ, где многие услуги бесплатны. Почта выступает посредником: она берёт плату за свои сервисы — приём, отправку и доставку.

Важный нюанс: конкретный перечень услуг и тарифы установит Правительство РФ. В проектах постановлений пока нет фиксированных цифр — их определят отдельно. При этом в отделении на стендах обязаны разместить информацию: какие услуги доступны, какие сроки, какие госпошлины и другие платежи предусмотрены, а также порядок их уплаты. Кстати, в отделении можно будет сразу оплатить и саму госпошлину, если она нужна для вашей услуги.

Куда пойдут деньги? Плата за посреднические услуги направлена на самоокупаемость: часть средств пойдёт на развитие и содержание самих почтовых отделений. Если в процессе участия примет МФЦ (например, в отделении установят почтомат для выдачи результатов), часть платы может достаться и ему.

Какие требования предъявят к отделениям

Чтобы сервис работал качественно, к подключённым отделениям выдвинут ряд требований:

Максимальное время ожидания в очереди — не более 15 минут. При высокой нагрузке отделение обязано открыть дополнительные окна.

Оснащение: компьютеры с доступом к государственным информационным системам, удобные зоны для заполнения документов.

Сотрудники будут использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для заверения электронных копий документов.

Почта берёт на себя ответственность за сохранность персональных данных и своевременную передачу документов.

Что в итоге

Инициатива решает конкретную задачу — делает госуслуги доступнее в удалённых районах. Но перед визитом советую уточнить в вашем отделении, какие именно услуги из списка уже доступны, и заранее узнать тариф — это поможет избежать неожиданностей.

Источник.