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Елена Чурсинова
Онлайн-кассы
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Минфин меняет правила контроля за кассами: что это значит для бизнеса

В конце сентября 2026 года Минфин опубликовал проект приказа, который серьезно меняет подход к контролю за применением онлайн-касс. Ведомство предлагает расширить перечень индикаторов риска: вместо трех действующих признаков ФНС сможет использовать десять, чтобы точечно выявлять нетипичные операции.

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Если поправки вступят в силу (планируется с 1 января 2027 года), бизнесу придётся внимательнее следить за структурой чеков и расчётов. 

Что именно меняется

Сейчас действует перечень из трёх индикаторов (утверждён приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н). Проект сохраняет их, но добавляет ещё семь. Вот ключевые новые признаки, на которые будет обращать внимание налоговая:

  • Структура расчётов. Риск возникнет, если в течение 60 дней подряд все чеки сформированы исключительно наличными или только безналичными средствами. При этом для «наличного» индикатора есть нюансы: выручка за предыдущий год должна превышать 20 млн рублей, а количество чеков за период — не более 60. 

  • Усиление критериев по возвратам и коррекциям. Появятся дополнительные пороги: не только по доле чеков («возврат прихода» или коррекция от общего числа за 30 дней), но и по сумме возвратов и коррекций за более длительные периоды. 

  • Отсутствие зарегистрированной ККТ. Отдельный индикатор сработает, если налогоплательщик не зарегистрировал кассу в разумный срок после начала облагаемой деятельности. Для розницы (определённые ОКВЭД) — 90 дней после внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, для ИП на патенте в общепите — 180 дней. 

  • Сезонный бизнес. Отсутствие фискальных данных в течение 60 дней после периода активной работы тоже станет поводом для внимания. 

При этом есть важные нюансы. ФНС будет оценивать совокупность показателей работы конкретной компании, а не сравнивать её со средними значениями по отрасли или региону. Пороги рассчитываются на основе внутренних данных бизнеса. Из большинства индикаторов исключена дистанционная торговля (у интернет-магазинов объективно выше доля безналичных расчётов и возвратов), а вот ломбарды, напротив, лишились специального исключения. 

Важное уточнение

Срабатывание индикатора — это не автоматический штраф. Это сигнал для ФНС провести более детальный анализ: запросить пояснения, провести документарную проверку или контрольную закупку (когда инспектор в статусе покупателя проверяет, выдаётся ли чек). Только после этого выносится решение о нарушении. 

Какие риски и что делать бизнесу

Главная цель изменений — сделать экономически невыгодным сокрытие выручки. Если у бизнеса регулярно «горят» несколько признаков сразу (например, высокая доля возвратов плюс длительные перерывы в передаче фискальных данных), риск контрольной проверки возрастает. 

Эксперты советуют уже сейчас предпринять шаги для снижения рисков:

  • Сверять данные ККТ с бухгалтерским и налоговым учётом.

  • Анализировать причины нетипичных показателей (высокой доли возвратов, коррекций) и сохранять документы, которые их объясняют. 

  • Не игнорировать чеки коррекции: при соблюдении требований они помогают исправить ошибку и избежать ответственности. 

  • Своевременно регистрировать ККТ после начала деятельности. 

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Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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