Минфин меняет правила контроля за кассами: что это значит для бизнеса

Что именно меняется

Сейчас действует перечень из трёх индикаторов (утверждён приказом Минфина от 06.06.2023 № 88н). Проект сохраняет их, но добавляет ещё семь. Вот ключевые новые признаки, на которые будет обращать внимание налоговая:

Структура расчётов. Риск возникнет, если в течение 60 дней подряд все чеки сформированы исключительно наличными или только безналичными средствами. При этом для «наличного» индикатора есть нюансы: выручка за предыдущий год должна превышать 20 млн рублей, а количество чеков за период — не более 60.

Усиление критериев по возвратам и коррекциям. Появятся дополнительные пороги: не только по доле чеков («возврат прихода» или коррекция от общего числа за 30 дней), но и по сумме возвратов и коррекций за более длительные периоды.

Отсутствие зарегистрированной ККТ. Отдельный индикатор сработает, если налогоплательщик не зарегистрировал кассу в разумный срок после начала облагаемой деятельности. Для розницы (определённые ОКВЭД) — 90 дней после внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, для ИП на патенте в общепите — 180 дней.

Сезонный бизнес. Отсутствие фискальных данных в течение 60 дней после периода активной работы тоже станет поводом для внимания.

При этом есть важные нюансы. ФНС будет оценивать совокупность показателей работы конкретной компании, а не сравнивать её со средними значениями по отрасли или региону. Пороги рассчитываются на основе внутренних данных бизнеса. Из большинства индикаторов исключена дистанционная торговля (у интернет-магазинов объективно выше доля безналичных расчётов и возвратов), а вот ломбарды, напротив, лишились специального исключения.